Как сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира — 2022

Групповой этап: громкое фиаско в начале и отличный финиш Аргентинцы приехали в Катар в числе главных фаворитов. Их лидер Лионель Месси заранее предупредил, что это будет последний для него турнир подобного уровня. Правда, то же самое он говорил и в 2018 году. Но сейчас эти слова прозвучали куда убедительнее. Нападающему уже 35 лет. Так что только чудо или отменная форма позволит ему доиграть на высочайшем уровне до 2026 года. Вопросы же перед турнриром вызывала фигура главного тренера. Лионель Скалони прежде, чем возглавить Аргентину, не имел опыта самостоятельной работы. Один сезон он пробыл ассистентом главного тренера «Севильи», примерно столько же был вторым тренером в сборной. Когда же после неудачи на ЧМ-2018 был уволен Хорхе Сампаоли, вместо него был назначен Скалони. Стоит отметить, что это решение точно не выглядит ошибочным. Со Скалони сборная Аргентины завоевала бронзовые медали на Кубке Америки 2019, победила на этом же турнире в 2021-м, а теперь вышла в финал чемпионата мира. Однако после первого матча мало кто мог такое предположить. Ведь Аргентина уступила Саудовской Аравии – главному аутсайдеру группы. Хотя еще в первом тайме фавориты забили четыре гола. Да, три из них отменили из-за офсайдов, а один записали на Месси, который реализовал пенальти, но тем не менее преимущество аргентинцев было огромным. Но затем ход игры изменился. Саудовская Аравия забила дважды и без ошибок сыграла в обороне. Но никакой паники после матча у проигравших не чувствовалось. Тренер наоборот сказал, что команда едина как никогда. Второй матч Аргентина играла с Мексикой. И здесь уже права на ошибку не было. Однако первый тайм аргентинцы провели не очень убедительно, зато собрались во втором. Месси взял на себя игру и забил красивым ударом. А в самой концовке второй мяч записал на свой счет Энцо Фернандес, опять с передачи капитана команды. Третий тур также вышел спокойным – Аргентина не только без особых проблем победила Польшу благодаря голам Алексиса Макаллистера и Хулиана Альвареса, но и вывела соперника в плей-офф. Он прошел туда по разнице забитых и пропущенных мячей, несмотря на одинаковое количество очков с Мексикой.

Лионель Месси на ЧМ-2022 (Richard Heathcote/Getty Images)