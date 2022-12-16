Как сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира — 2022

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 сыграет с Францией: ее путь до решающего матча
Сборная Аргентины стала финалистом чемпионата мира — 2022 по футболу . В полуфинале она уверенно переиграла Хорватию и в решающем матче сыграет с Францией. Olympics рассказывает, как двукратные обладатели Кубка мира пробились в решающий матч.
О том, как сборная Франции вышла в финал, читайте здесь.
О том, как сборная Аргентины вышла в финал, читайте здесь.
Аргентинцы приехали в Катар в числе главных фаворитов. Их лидер Лионель Месси заранее предупредил, что это будет последний для него турнир подобного уровня. Правда, то же самое он говорил и в 2018 году. Но сейчас эти слова прозвучали куда убедительнее. Нападающему уже 35 лет. Так что только чудо или отменная форма позволит ему доиграть на высочайшем уровне до 2026 года. Вопросы же перед турнриром вызывала фигура главного тренера. Лионель Скалони прежде, чем возглавить Аргентину, не имел опыта самостоятельной работы. Один сезон он пробыл ассистентом главного тренера «Севильи», примерно столько же был вторым тренером в сборной. Когда же после неудачи на ЧМ-2018 был уволен Хорхе Сампаоли, вместо него был назначен Скалони. Стоит отметить, что это решение точно не выглядит ошибочным. Со Скалони сборная Аргентины завоевала бронзовые медали на Кубке Америки 2019, победила на этом же турнире в 2021-м, а теперь вышла в финал чемпионата мира.
Однако после первого матча мало кто мог такое предположить. Ведь Аргентина уступила Саудовской Аравии – главному аутсайдеру группы. Хотя еще в первом тайме фавориты забили четыре гола. Да, три из них отменили из-за офсайдов, а один записали на Месси, который реализовал пенальти, но тем не менее преимущество аргентинцев было огромным. Но затем ход игры изменился. Саудовская Аравия забила дважды и без ошибок сыграла в обороне. Но никакой паники после матча у проигравших не чувствовалось. Тренер наоборот сказал, что команда едина как никогда.
Второй матч Аргентина играла с Мексикой. И здесь уже права на ошибку не было. Однако первый тайм аргентинцы провели не очень убедительно, зато собрались во втором. Месси взял на себя игру и забил красивым ударом. А в самой концовке второй мяч записал на свой счет Энцо Фернандес, опять с передачи капитана команды.
Третий тур также вышел спокойным – Аргентина не только без особых проблем победила Польшу благодаря голам Алексиса Макаллистера и Хулиана Альвареса, но и вывела соперника в плей-офф. Он прошел туда по разнице забитых и пропущенных мячей, несмотря на одинаковое количество очков с Мексикой.
На старте плей-офф Аргентина встречалась с Австралией. Конечно, команда Месси снова считалась фаворитом, но соперник не собирался отдавать победу без борьбы. Да, он проигрывал 0:2 уже к 60-й минуте, отличились Месси и Альварес, но австралийцы не бросили играть и спровоцировали автогол Фернандеса на 77-й минуте. А уже в добавленное время чуть не забили второй мяч. Южно-американцы расслабились и чуть за это не поплатились.
В четвертьфинале расслабляться было никак нельзя. Но аргентинцы позволили себе это. Хотя к 73-й минуте игры с Нидерландами казалось, что исход матча решен. Месси вновь забил с пенальти и счет стал 2:0. Но дальше включился злой гений Ваут Вегхорст, вышедший в матче на замену. Сначала он отличился на 83-й минуте, а потом на последней добавленной добил мяч в сетку. Итог – дополнительное время. Там без голов. Но прекрасная игра Дамиана Мартинеса в серии пенальти вывела Аргентину в полуфинал.
Он получился на удивление спокойным. Аргентина забила два мяча Хорватии уже в первом тайме благодаря Месси и Альваресу и не бросила играть в обороне во втором. Третий мяч Альварес забил на 69-й минуте.
Теперь у сборной Аргентины решающий матч и есть шанс стать трехкратными чемпионами мира.
Матч Франции и Аргентины в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 18.00. Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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