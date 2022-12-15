В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будет сыгран матч за третье место, в котором в 18:00 по московскому времени сыграют Хорватия и Марокко. Африканская команда впервые в истории претендует на медали мундиаля, балканская же занимала третье место на турнире 1998 года (тогда решающий гол забил лучший бомбардир турнира Давор Шукер) и второе – в 2018-м.

Olympics представляет анонс матча за третье место Хорватия – Марокко.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Хорватия – Марокко. Матч за третье место. 17 декабря. Начало в 18:00 мск. Международный стадион «Халифа»

Будет ли серия пенальти?

За всю историю чемпионатов мира по футболу (с 1930 года) матчи за третье место не предусматривались формулой проведения турнира только дважды – на самом первом мундиале, а также 20 лет спустя в Бразилии. Ни одно из 19 противостояний в малом финале не закончилось без забитых голов в основное время. Единственный раз, когда в матче за третье место понадобился овертайм – в 1986 году, однако и тогда до серии одиннадцатиметровых дело не дошло.

В XXI веке поединки за бронзовые медали получались очень результативными – исключением стала встреча сборных Англии и Бельгии в 2018 году, но и в тот раз победители забили два безответных гола.

Однако на мундиале в Катаре шанс на историческую первую серию послематчевых пенальти в матче за третье место высок как никогда. Дело в том, что соперники – Хорватия и Марокко – результативностью не отличаются. Африканская команда за 6 матчей забила 5 голов (только один точный удар в плей-офф). «Шашечные» огорчили голкиперов команд-соперниц 6 раз (2 точных удара в играх на вылет). До полуфинальной стадии обе сборные еще и надежно действовали в защите: три пропущенных мяча в пяти встречах у Хорватии и один (и тот – автогол) – у Марокко. Матч между собой на групповой стадии команды завершили со счетом 0:0.

К тому же, футболисты и сборной Марокко, и сборной Хорватии показали себя мастерами серий пенальти. Главные козыри команд (помимо крепкой психики полевых игроков) – вратари Яссин Буну и Доминик Ливакович. Первый не пропустил ни одного удара с пенальти от футболистов сборной Испании в матче 1/8 финала, а второй вытащил для сборной Хорватии две серии – против Японии в первом раунде плей-офф и Бразилии – в четвертьфинале.

Против того, что матч продлится более 120 минут и будет не слишком результативным – кадровые потери сборной Марокко. Ключевой игрок центра обороны и капитан команды Ромен Саисс в полуфинале против сборной Франции усугубил травму мышц бедра и с высокой вероятностью на поле не выйдет. Также под вопросом участие в матче еще одного защитника – игрока мюнхенской «Баварии» Нуссаира Мазрауи. Сумеет ли тренер команды Валид Реграги перестроить игру оборонительной линии за оставшиеся до противостояния за третье место два дня?