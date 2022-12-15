17 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре за бронзовые медали сыграют между собой Хорватия и Марокко: вся информация о матче
В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре будет сыгран матч за третье место, в котором в 18:00 по московскому времени сыграют Хорватия и Марокко. Африканская команда впервые в истории претендует на медали мундиаля, балканская же занимала третье место на турнире 1998 года (тогда решающий гол забил лучший бомбардир турнира Давор Шукер) и второе – в 2018-м.
Olympics представляет анонс матча за третье место Хорватия – Марокко.
За всю историю чемпионатов мира по футболу (с 1930 года) матчи за третье место не предусматривались формулой проведения турнира только дважды – на самом первом мундиале, а также 20 лет спустя в Бразилии. Ни одно из 19 противостояний в малом финале не закончилось без забитых голов в основное время. Единственный раз, когда в матче за третье место понадобился овертайм – в 1986 году, однако и тогда до серии одиннадцатиметровых дело не дошло.
В XXI веке поединки за бронзовые медали получались очень результативными – исключением стала встреча сборных Англии и Бельгии в 2018 году, но и в тот раз победители забили два безответных гола.
Однако на мундиале в Катаре шанс на историческую первую серию послематчевых пенальти в матче за третье место высок как никогда. Дело в том, что соперники – Хорватия и Марокко – результативностью не отличаются. Африканская команда за 6 матчей забила 5 голов (только один точный удар в плей-офф). «Шашечные» огорчили голкиперов команд-соперниц 6 раз (2 точных удара в играх на вылет). До полуфинальной стадии обе сборные еще и надежно действовали в защите: три пропущенных мяча в пяти встречах у Хорватии и один (и тот – автогол) – у Марокко. Матч между собой на групповой стадии команды завершили со счетом 0:0.
К тому же, футболисты и сборной Марокко, и сборной Хорватии показали себя мастерами серий пенальти. Главные козыри команд (помимо крепкой психики полевых игроков) – вратари Яссин Буну и Доминик Ливакович. Первый не пропустил ни одного удара с пенальти от футболистов сборной Испании в матче 1/8 финала, а второй вытащил для сборной Хорватии две серии – против Японии в первом раунде плей-офф и Бразилии – в четвертьфинале.
Против того, что матч продлится более 120 минут и будет не слишком результативным – кадровые потери сборной Марокко. Ключевой игрок центра обороны и капитан команды Ромен Саисс в полуфинале против сборной Франции усугубил травму мышц бедра и с высокой вероятностью на поле не выйдет. Также под вопросом участие в матче еще одного защитника – игрока мюнхенской «Баварии» Нуссаира Мазрауи. Сумеет ли тренер команды Валид Реграги перестроить игру оборонительной линии за оставшиеся до противостояния за третье место два дня?
Матч за третье место станет последним на чемпионатах мира для одного из лучших полузащитников в истории – Луки Модрича. Лидеру сборной Хорватии уже 37 лет, но заключительный в карьере мундиаль он проводит на высочайшем уровне – едва ли не лучше турнира 2018 года, где он был признан лучшим игроком. Справиться с блестящей игрой трио центральных полузащитников Модрич – Ковачич – Брозович удалось только сборной Аргентины (во многом сказалась усталость европейской команды после двух подряд овертаймов и серий пенальти на предыдущих стадиях плей-офф). Однако у сборной Марокко есть, что противопоставить лидерам команды Златко Далича в центре поля.
Энергичные мастера прессинга Суфьян Амрабат, Суфьян Буффаль и Аззедин Унаи показали, что способны играть в пас не хуже испанцев, прессинговать и жестко бороться за мяч даже лучше португальцев и доставлять проблемы чемпионам мира – сборной Франции. Этот мобильный треугольник – важнейший элемент зрелищной и в то же время надежной игры сборной Марокко на чемпионате. Однако дуэлью мушкетеров центра поля интрига матча за третье место не ограничивается.
Левый фланг сборной Хорватии – он же правый фланг сборной Марокко – тот участок, от которого будет зависеть очень многое. У африканской команды здесь блестяще взаимодействуют ее главные звезды – защитник ПСЖ Ашраф Хакими и атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш. Остановить их будет пытаться связка молодости и опыта – 20-летний талант Йошко Гвардиол и финалист ЧМ – 2018 Иван Перишич.
Любая секундная оплошность в этом противостоянии может стоить команде медалей, которые для сборной Марокко в случае ее выигрыша будут историческими (ранее ни одна африканская сборная не доходила даже до полуфинальной стадии мундиаля). Хорватия же может пополнить коллекцию третьим комплектом наград за шесть турниров.
Матч Хорватии и Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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