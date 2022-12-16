Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Как сборная Франции дошла до финала чемпионата мира — 2022

Сборная Франции в финале чемпионата мира — 2022 сыграет с Аргентиной: ее путь до финала

4 мин автор Дмитрий Зимин
disciplineФутбол
GettyImages-1449171231 (1)
(Фото © 2022 Getty Images)

Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира — 2022 по футболу . В полуфинале она без особых проблем переиграла Марокко и в решающем матче сыграет с Аргентиной. Olympics рассказывает, как двукратные обладатели Кубка мира дошли до финала.

О том, как сборная Франции вышла в финал, читайте здесь.

О том, как сборная Аргентины вышла в финал, читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Групповой этап: мощный старт, но поражение в последнем туре

Сборная Франции приехала в Катар в качестве одного из фаворитов турнира. Этот статус не изменился даже при отсутствии Карима Бензема – лучший нападающий 2022 года был включен в заявку, но перед стартом турнира получил травму и в итоге покинул расположение команды. Зато в Катаре наступил звездный час Оливье Жиру. Он восхитил своей игрой уже в первой игре группового этапа с Австралией. Французы неожиданно пропустили уже на 9 минуте от Крейга Гудвина, но собрались и вели в счете уже к концу первого тайма: отличились Адриан Рабьо и Жиру. Во втором тайме голы забили Киллиан Мбаппе и снова Жиру. Так что форвард «Милана» оформил дубль в первой же игре и идеально взаимодействовал с партнерами.

Во втором туре французы играли с датчанами. Победа в этом матче была нужна обоим. Первые могли досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, а вторым нужно было набирать очки после неудачного старта турнира. Но в этой игре все решило мастерство Мбаппе. Первый тайм завершился вничью 0:0 несмотря на преимущество Франции, а после перерыва форвард «ПСЖ» показал, почему его считают главной звездой команды. На 61-й минуте он забил первый мяч, а на 86-й сделал дубль.

Третий матч для Франции в группе уже ничего не решал. Поэтому Дидье Дешам впервые со старта турнира пошел на эксперименты в составе. Итог – поражение 0:1 от очень крепкого Туниса. Правда, даже такой результат не помог африканской сборной пробиться в плей-офф.

Киллиан Мбаппе в матче с Марокко на ЧМ-2022
Киллиан Мбаппе в матче с Марокко на ЧМ-2022 (2022 Getty Images)

Плей-офф: самый сложный соперник достался в четвертьфинале

В 1/8 финала сборная Франции вышла на Польшу. Фаворит был очевиден, особенно с учетом того факта, что последние поляки едва заскочили в плей-офф. Французы нанесли 16 ударов по воротам, из них 8 в створ. У поляков только три удара дошли до голкипера. Первый мяч забил Жиру в концовке первого тайма. Второго пришлось ждать до 74-й минуты, но это была по сути точка в матче: отличился Мбаппе. Он же сделал дубль уже в добавленное время. Правда, и поляки не ушли без гола. Уже в добавленное время в ворота Франции был назначен пенальти. Роберт Левандовски его реализовал.

В четвертьфинале Франция встречалась с Англией. И с точки зрения драматургии матч полностью оправдал ожидания. Команда Дешама вышла вперед уже на 17-й минуте: гол забил Орельян Тчуамени. Дальше игра заглоха, но в начале второго тайма в ворота французов назначили пенальти, который реализовал Гарри Кейн. После серии взаимных атак, в которых убедительнее смотрелись англичане, забил как раз их соперник. И вновь это был Оливье Жиру, который головой замкнул навес с фланга. Правда, сразу после этого вновь был назначен пенальти в ворота Уго Льориса и вновь у мяча был Гарри Кейн. Но на этот раз удар прошел выше ворот. Франция – в полуфинале.

На этой стадии команда весьма прагматично разобралась с Марокко. Потратив ровно столько сил, сколько требовалось для победы и используя везение – без него никуда. Быстрый гол Тео Эрнандеса, отличная игра в обороне в оставшееся время тайма. После снова игра вторым номером и второй мяч Рандаля Муани.

Теперь Францию ждет финал, где комнда может оформить вторую подряд победу на чемпионате мира.

Где смотреть финал чемпионата мира?

Матч Франции и Аргентины в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря и начнется в 18.00 мск. Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Добавить это в ваше избранное
ФутболФутбол

Похожий контент

Франция – Аргентина. Финал чемпионата мира: что ждать и где смотреть
Хорватия – Марокко. Матч за третье место: что ждать и где смотреть 
Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты матчей, все голы, видео
Сетка плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре: кто вышел из групп, участники плей-офф ЧМ-2022
Больше от
Football | World Cup 2022 | Qatar 
disciplineФутбол

You May Like