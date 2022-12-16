Как сборная Франции дошла до финала чемпионата мира — 2022

Групповой этап: мощный старт, но поражение в последнем туре Сборная Франции приехала в Катар в качестве одного из фаворитов турнира. Этот статус не изменился даже при отсутствии Карима Бензема – лучший нападающий 2022 года был включен в заявку, но перед стартом турнира получил травму и в итоге покинул расположение команды. Зато в Катаре наступил звездный час Оливье Жиру. Он восхитил своей игрой уже в первой игре группового этапа с Австралией. Французы неожиданно пропустили уже на 9 минуте от Крейга Гудвина, но собрались и вели в счете уже к концу первого тайма: отличились Адриан Рабьо и Жиру. Во втором тайме голы забили Киллиан Мбаппе и снова Жиру. Так что форвард «Милана» оформил дубль в первой же игре и идеально взаимодействовал с партнерами. Во втором туре французы играли с датчанами. Победа в этом матче была нужна обоим. Первые могли досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, а вторым нужно было набирать очки после неудачного старта турнира. Но в этой игре все решило мастерство Мбаппе. Первый тайм завершился вничью 0:0 несмотря на преимущество Франции, а после перерыва форвард «ПСЖ» показал, почему его считают главной звездой команды. На 61-й минуте он забил первый мяч, а на 86-й сделал дубль. Третий матч для Франции в группе уже ничего не решал. Поэтому Дидье Дешам впервые со старта турнира пошел на эксперименты в составе. Итог – поражение 0:1 от очень крепкого Туниса. Правда, даже такой результат не помог африканской сборной пробиться в плей-офф.

Киллиан Мбаппе в матче с Марокко на ЧМ-2022 (2022 Getty Images)