Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022: Франция — Аргентина, главная статистика финалистов

18 декабря команды Франции и Аргентины сразятся за главный футбольный трофей в финале чемпионата мира — 2022. Накануне матча Olympics предлает взглянуть на главные статистики обеих команд, включая количество ударов по воротам и в створ, количество желтых карточек и другие.

Аргентина вышла в финал после победы над действующими вице-чемпионами мира — командой Хорватии, 3:0. Авторами голов в полуфинале стали Лионель Месси и Хулиан Альварес.

Франция в своем полуфинале одержала победу со счетом 2:0 над дебютантами этого этапа плей-офф — командой Марокко. Тео Эрнандес и Коло Муани стали авторами голов «Les Bleus».

Дуэль Месси и Килиана Мбаппе в финале будет интересна не только битвой прошлого и будущего, но и развязкой гонки за звание лучшего бомбардира чемпионата. В активе обоих футболистов сейчас по пять голов и ничья в борьбе за «Золотую бутсу».

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