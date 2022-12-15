Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022: Франция — Аргентина, главная статистика финалистов

Рассказываем о главных статистиках финалистов ЧМ-2022 накануне финала 18 декабря

3 мин автор Тамара Романова
Lionel MESSI
disciplineФутбол
GettyImages-987979414
(Фото © 2018 Getty Images)

18 декабря команды Франции и Аргентины сразятся за главный футбольный трофей в финале чемпионата мира — 2022. Накануне матча Olympics предлает взглянуть на главные статистики обеих команд, включая количество ударов по воротам и в створ, количество желтых карточек и другие.

Аргентина вышла в финал после победы над действующими вице-чемпионами мира — командой Хорватии, 3:0. Авторами голов в полуфинале стали Лионель Месси и Хулиан Альварес.

Франция в своем полуфинале одержала победу со счетом 2:0 над дебютантами этого этапа плей-офф — командой Марокко. Тео Эрнандес и Коло Муани стали авторами голов «Les Bleus».

Дуэль Месси и Килиана Мбаппе в финале будет интересна не только битвой прошлого и будущего, но и развязкой гонки за звание лучшего бомбардира чемпионата. В активе обоих футболистов сейчас по пять голов и ничья в борьбе за «Золотую бутсу».

ПО ТЕМЕ:

Команда Франции празднует выход в финал чемпионата мира по футболу, 14 декабря 2022, Катар.
Команда Франции празднует выход в финал чемпионата мира по футболу, 14 декабря 2022, Катар. (Getty Images)

Франция на ЧМ-2022: статистика

Действующие чемпионы мира могут стать первой командой, выигравшей титул два раза подряд, за последние 60 лет.

  • Количество матчей: 6
  • Красные карточки: 0
  • Желтые карточки: 5
  • Забитые мячи: 13
  • Пропущенные мячи: 5
  • «Сухие» матчи: 1
  • Удары по воротам: 91
  • Удары в створ ворот: 30
  • Больше всего мячей: Килиан Мбаппе (5)
  • Больше всего ударов по воротам: Килиан Мбаппе (25)
  • Больше всего голевых передач: Антуан Гризманн (3)
  • Больше всего точных передач: Орельен Чуамени (399)
  • Всего отдано передач: 3140 (2773 точных)
  • Больше всего кроссов: Антуан Гризманн (37)
  • Большего всех пробежал: Орельен Чуамени (63.4 км)
Месси празднует третий гол Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу, 13 декабря 2022, Катар.
Месси празднует третий гол Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу, 13 декабря 2022, Катар. (2022 Getty Images)

Аргентина на ЧМ-2022: статистика

Сборная Аргентиныодна из самых титулованных футбольных сборных в истории. Однако в прошлый раз выиграть главный футбольный трофей «бело-голубым» удалось только в 1986 году.

  • Количество матчей: 6
  • Красные карточки: 0
  • Желтые карточки: 12
  • Забитые мячи: 12
  • Пропущенные мячи: 5
  • «Сухие» матчи: 3
  • Удары по воротам: 83
  • Удары в створ ворот: 39
  • Больше всего мячей: Лионель Месси (5)
  • Больше всего ударов по воротам: Лионель Месси (27)
  • Больше всего голевых передач: Лионель Месси (3)
  • Больше всего точных передач: Родриго де Пауль (476)
  • Всего отдано передач: 3727 (3297 completed)
  • Больше всего кроссов: Анхель ди Мария (24)
  • Большего всех пробежал: Родриго де Пауль (61.03km)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Добавить это в ваше избранное
Лионель МЕССИЛионель МЕССИ
ФутболФутбол

Похожий контент

Франция – Аргентина. Финал чемпионата мира: что ждать и где смотреть
Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты матчей, все голы, видео
Больше от
Football | World Cup 2022 | Qatar 
Lionel MESSI
disciplineФутбол

You May Like