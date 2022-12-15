Чемпионат мира по футболу в Катаре — 2022: Франция — Аргентина, главная статистика финалистов

Рассказываем о главных статистиках финалистов ЧМ-2022 накануне финала 18 декабря
18 декабря команды Франции и Аргентины сразятся за главный футбольный трофей в финале чемпионата мира — 2022. Накануне матча Olympics предлает взглянуть на главные статистики обеих команд, включая количество ударов по воротам и в створ, количество желтых карточек и другие.
Аргентина вышла в финал после победы над действующими вице-чемпионами мира — командой Хорватии, 3:0. Авторами голов в полуфинале стали Лионель Месси и Хулиан Альварес.
Франция в своем полуфинале одержала победу со счетом 2:0 над дебютантами этого этапа плей-офф — командой Марокко. Тео Эрнандес и Коло Муани стали авторами голов «Les Bleus».
Дуэль Месси и Килиана Мбаппе в финале будет интересна не только битвой прошлого и будущего, но и развязкой гонки за звание лучшего бомбардира чемпионата. В активе обоих футболистов сейчас по пять голов и ничья в борьбе за «Золотую бутсу».
ПО ТЕМЕ:
Действующие чемпионы мира могут стать первой командой, выигравшей титул два раза подряд, за последние 60 лет.
Сборная Аргентины — одна из самых титулованных футбольных сборных в истории. Однако в прошлый раз выиграть главный футбольный трофей «бело-голубым» удалось только в 1986 году.
📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях
You May Like