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Лионель Месси на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре: рекорды, голы и статистика

Вне зависимости от того, кто станет чемпионом мира в это воскресенье, Лионель Месси уже вписал свое имя в историю этого чемпионата. Какие рекорды он побил? Какие он еще может побить?

4 мин автор Тамара Романова
Lionel MESSI
disciplineФутбол
GettyImages-1449019262
(Фото © 2022 Getty Images)

Для таких игроков как Лионель Месси нет турнира значимее, чем чемпионат мира по футболу. Вполне возможно, что чемпионат мира в Катаре станет для 35-летнего аргентинца последним.

Его карьера, которой восхищаются многие, не может быть определена только в рамках мундиалей, однако Месси, безусловно, вписал свое имя в историю чемпионатов мира. В Катаре Лео уже побил несколько рекордов, а несколько достижений он все еще может превзойти, хоть впереди остался всего лишь один матч. Подробнее об этом рассказывает Olympics.

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Какие рекорды Месси побил на ЧМ-2022?

Матчи за сборную

Месси в Катаре побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины. Для Месси полуфинал против Хорватии стал уже 25-м в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Марадона сыграл за Аргентину в 21-м матче. Кроме того, Лео повторил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионате мира. В финале чемпионата мира, Месси должен будет побить и этот рекорд.

Голевые передачи

Во втором матче группового этапа против сборной Мексики, который аргентина должна была обязательно выигрывать, сенсационно уступив саудовцам в первой игре, Месси забил гол и отдал голевую передачу на Энцо Фернандеса, в итоге заработав три очка своей команде. Этот пас позволил ему стать первым игроком, имеющим на своем счету голевые передачи на пяти разных чемпионатах мира — 2006, 2010, 2014, 2018, и теперь 2022.

Благодаря этой передаче на Фернандеса Месси теперь является одновременно самым молодым и самым старым игроком, который забивал и отдавал голевую передачу в одном матче на чемпионате мира. Впервые Лео сделал это в матче против сборной Сербии в 2006 году, когда ему было 18, а теперь и против сборной Мексики в возрасте 35 лет.

В четвертьфинале с Нидерландами Месси установил рекорд по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира по футболу — теперь у Лео их пять. Нападающий опередил по этому показателю легендарного Пеле, у которого их четыре.

Голы

В 1/8 финала в матче против команды Австралии, Месси забил свой первый гол плей-офф чемпионатов мира. Кроме того Лео обошел Марадону и Батистуту по количеству голов на мундиалях: забив во всех матчах плей-офф своей сборной на турнире, Лео имеет теперь на счету 11 мячей — абсолютный рекорд для «бело-голубых»

Кроме того нападающий сборной Аргентины установил рекорд чемпионатов мира по числу результативных действий: 11 голов и девять голевых передач на мундиалях.

Финал ЧМ-2022 может стать для Месси 17-м матчем с капитанской повязкой.
Финал ЧМ-2022 может стать для Месси 17-м матчем с капитанской повязкой. (2022 Getty Images)

Какие рекорды Месси еще может побить?

Лео еще может установить несколько рекордов в финальном матче чемпионата.

Матчи за сборную

Сыграв в полуфинале Месси повторил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионате мира — 25. Финал должен стать 26-м — рекордным матчем для аргентинца.

Капитанство

Если Месси выйдет на поле с капитанской повязкой в финальном матче чемпионата, то он обойдет рекорд Диего Марадонны, который был капитаном сборной в 16 матчах чемпионатов мира. Финал этого мундиаля станет для Месси 17-м с капитанской повязкой.

Лионель Месси: статистика и достижения

  • Матчи за сборную: 171
  • Голы за сборную: 96
  • Голевые передачи за сборную: 55
  • Матчи за клуб: 853
  • Голы за клуб: 701
  • Голевые передачи за клуб: 333
  • Лучший футболист года: 2 (2009, 2019)
  • Обладатель «Золотого мяча»: 7 (2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010, 2009)
  • Лучший игрок Европы UEFA: 3 (2015, 2011, 2009)
  • Победитель Клубного чемпионата мира FIFA: 3
  • Победитель Кубка Америки по футболу: 1
  • Победитель Лиги чемпионов: 4
  • Чемпион «Ла Лиги»: 10
  • Чемпион Лиги 1: 1
  • Победитель Суперкубка UEFA: 3
  • Победитель Кубка Испании: 7
  • Победитель Суперкубка Испании: 8
  • Победитель Кубка Франции: 1
  • Чемпион мира U20: 1
  • Олимпийский чемпион: 1
  • Кубок чемпионов CONMEBOL–UEFA: 1

Лионель Месси на ЧМ-2022: статистика

  • Забитые голы: 5
  • Голевые передачи: 3
  • Удары по воротам: 27

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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