Лионель Месси на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре: рекорды, голы и статистика

Его карьера, которой восхищаются многие, не может быть определена только в рамках мундиалей, однако Месси, безусловно, вписал свое имя в историю чемпионатов мира. В Катаре Лео уже побил несколько рекордов, а несколько достижений он все еще может превзойти, хоть впереди остался всего лишь один матч. Подробнее об этом рассказывает Olympics.

Для таких игроков как Лионель Месси нет турнира значимее, чем чемпионат мира по футболу . Вполне возможно, что чемпионат мира в Катаре станет для 35-летнего аргентинца последним.

Какие рекорды Месси побил на ЧМ-2022?

Матчи за сборную

Месси в Катаре побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины. Для Месси полуфинал против Хорватии стал уже 25-м в футболке аргентинской команды на чемпионатах мира. Марадона сыграл за Аргентину в 21-м матче. Кроме того, Лео повторил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионате мира. В финале чемпионата мира, Месси должен будет побить и этот рекорд.

Голевые передачи

Во втором матче группового этапа против сборной Мексики, который аргентина должна была обязательно выигрывать, сенсационно уступив саудовцам в первой игре, Месси забил гол и отдал голевую передачу на Энцо Фернандеса, в итоге заработав три очка своей команде. Этот пас позволил ему стать первым игроком, имеющим на своем счету голевые передачи на пяти разных чемпионатах мира — 2006, 2010, 2014, 2018, и теперь 2022.

Благодаря этой передаче на Фернандеса Месси теперь является одновременно самым молодым и самым старым игроком, который забивал и отдавал голевую передачу в одном матче на чемпионате мира. Впервые Лео сделал это в матче против сборной Сербии в 2006 году, когда ему было 18, а теперь и против сборной Мексики в возрасте 35 лет.

В четвертьфинале с Нидерландами Месси установил рекорд по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира по футболу — теперь у Лео их пять. Нападающий опередил по этому показателю легендарного Пеле, у которого их четыре.

Голы

В 1/8 финала в матче против команды Австралии, Месси забил свой первый гол плей-офф чемпионатов мира. Кроме того Лео обошел Марадону и Батистуту по количеству голов на мундиалях: забив во всех матчах плей-офф своей сборной на турнире, Лео имеет теперь на счету 11 мячей — абсолютный рекорд для «бело-голубых».

Кроме того нападающий сборной Аргентины установил рекорд чемпионатов мира по числу результативных действий: 11 голов и девять голевых передач на мундиалях.