Килиан Мбаппе на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре: рекорды, голы и статистика

Французская суперзвезда Килиан Мбаппе озаряет собой этот чемпионат мира по футболу. 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» проводит поистине выдающийся турнир в составе команды действующих чемпионов мира, которая дошла до финала и имеет все шансы защитить свой титул. В первых двух матчах турнира «Les Bleus» заработали шесть очков, обыграв сборную Австралии (4:1) и сборную Дании (2:1), и закончили групповой этап на первом месте, благодаря лучше разнице забитых и пропущенных мячей. В этих играх группового этапа Мбаппе забил три гола и вырвался вперед в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата. Забив еще два мяча в матче ⅛ финала против сборной Польши, Мбаппе довел счет своим голам до пяти и упрочил свое лидерство в борьбе за «Золотую бутсу». Перед финальным матчем наравне с ним идет только Лионель Месси, который также забил пять мячей на турнире, правда, три из них с пенальти. Но звание лучшего бомбардира чемпионата мира — не единственное достижение, за которое Мбаппе борется на этом турнире. Подробнее о том, какие рекорды он уже побил, какие еще могут ему покориться, а также подробная статистика нападающего — в статье Olympics. ПО ТЕМЕ: Сетка и расписание плей-офф

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Килиан Мбаппе: выдающиеся голевые показатели на чемпионатах мира FIFA. В 23-летнем возрасте Мбаппе уже имеет на своем счету 9 мячей в 11 матчах всего на двух чемпионатах мира. Это уже больше, чем смогли забить легенды французского футбола Тьери Анри (6 мячей) и Зинедин Зидан (5 мячей) за всю свою карьеру. Его гол в ворота сборной Польши позволили французскому нападающему обойти Криштиану Роналду, в активе которого восемь голов и ненадолго сравняться с Лионелем Месси, который забил свой 11-й мяч в полуфинале против сборной Хорватии. Однако и у Роналду, и у Месси за плечами пять чемпионатов мира. Рекордсменом же по количеству голов на чемпионатах мира является немец Мирослав Клозе, на счету которого 16 мячей на четырех турнирах.

Долго ли продержится Оливье Жиру в статусе лучшего бомбардира сборной Франции? (2022 Getty Images)

Килиан Мбаппе: на пути к званию лучшего бомбардира сборной Франции Мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале стал для Оливье Жиру 53-м за «Les Bleus», что позволило ему стать абсолютным рекордсменом по этому показателю и оставить позади Тьерри Анри. Однако есть вероятность, что Жиру недолго продержится на вершине. Забив 33 мяча в 63 матчах за сборную, Мбаппе уже обошел Зидана, на счету которого 31 гол в 108 матчах. Учитывая молодой возраст нападающего, он вполне может обойти Жиру и стать лучшим бомбардиром французской команды. Сможет ли Мбаппе стать самым забивным французским игроком в рамках одного чемпионата мира? Мбаппе уже забил пять мячей на чемпионате мира в Катаре. В первом матче своей команды против Австралии нападающий забил третий мяч из четырех в ворота «Соккеруз». Во второй игре группового этапа против сборной Дании, Мбаппе стал автором обоих мячей, обеспечив победу своей команды со счетом 2:1. Еще два мяча нападающий забил в ворота сборной Польши в ⅛ финала. Однако ни в четвертьфинале против сборной Англии, ни в полуфинале против сенсации этого турнира сборной Марокко Мбаппе не смог пополнить счет своим голам. Учитывая, что впереди лишь один матч, вряд ли молодой француз сможет повторить достижение своего соотечественника Жюста Фонтена, забившего на чемпионате мира 1958 года 13 голов.

Забив 9 голов на чемпионатах мира в возрасте до 24 лет, Мбаппе обошел великого Пеле по количеству забитых голов на мундиале игроком не достигшим 24 лет. (2019 Getty Images)

Килиан Мбаппе побил рекорд Пеле Забив 9 голов на чемпионатах мира в возрасте до 24 лет, Мбаппе обошел великого Пеле по количеству забитых голов на мундиале игроком не достигшим 24 лет. Легендарный бразилец сейчас госпитализирован с раком, и молодой француз отправил ему пожелания здоровья через социальные сети. Наибольшее количество выигранных чемпионатов мира в 23 года Если 18 декабря в финальном матче сборная Франции обыграет сборную Аргентины, то Мбаппе станет первым игроком после Пеле, выигравшим два чемпионата мира в возрасте 23 лет. Французскому нападающему исполнится 24 года 20 декабря 2022 года.