Чемпионат мира по футболу. Кто сыграл больше всего матчей

За всю почти вековую историю чемпионатов мира по футболу совсем немногие сыграли 20 и более матчей в финальных турнирах. Причем по ходу чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре этот список пополнили только два игрока. Зато какие! Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду провели свои 20-е матчи на ЧМ в первой и третьей играх сборных Аргентины и Португалии на групповых этапах соответственно. Olympics представляет рекордсменов по числу проведенных матчей на чемпионатах мира.

Маттеус наряду с Антонио Карбахалем, Джанлуиджи Буффоном, Рафаэлем Маркесом, Криштиану Роналду и Лео Месси принял участие в пяти чемпионатах мира. В его случае это ЧМ 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годов. В коллекции Маттеуса есть победа на чемпионате мира 1990 года и серебро мундиалей 1982 и 1986 годов. Благодаря столь успешной игре на этих турнирах он почти четверть века удерживает рекорд по количеству сыгранных матчей, хотя еще одному чемпиону мира из Германии и, кстати, лучшему бомбардиру ЧМ за всю историю Мирославу Клозе в 2014-м не хватило чтобы достать Лотара всего одной игры.

Рекордсмены по числу проведенных матчей на чемпионатах мира по футболу (20 и более матчей)