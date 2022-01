Sport invernali: gli italiani in gara nel weekend del 13-16 gennaio, Wierer terza nella sprint

Sci Alpino: donne impegnate a Zauchensee (AUT) per discesa e super-g

Sofia Goggia e le altre velociste azzurre tornano protagoniste nel weekend a tutta velocità sulle nevi austriache di Zauchensee, per una nuova tappa di Coppa del Mondo di sci alpino suddivisa tra discesa e super-g.

La bergamasca, Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018, è a quota 5 vittorie in stagione di cui 3 conquistate proprio in questa specialità di cui è al comando nella classifica di Coppa. Le altre 2 sono arrivate in super-g, con una graduatoria di specialità che la vede nuovamente in vetta. La svizzera Lara Gut-Behrami sarà come sempre una delle sue principali contendenti.

La sciatrice lombarda proverà a rientrare nella lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo che vede per ora al comando la statunitense Mikaela Shiffrin a quota 966 punti, tallonata dalla slovacca Petra Vlhova che ne ha 55 in meno.

Sci Alpino: uomini a Wengen (AUT) per discesa, super-g e slalom

Sono 4 le gare al maschile previste in questo fine settimana di Coppa del Mondo. Tre di queste riguardano le discipline veloci, con 2 super-g e una discesa libera. Occhi puntati su Dominik Paris, terzo ieri in prova e leader della classifica di discesa grazie alla vittoria conquistata lo scorso 28 dicembre a Bormio. Attenzione anche a Christof Innerhofer, anche lui in palla nel test di discesa di ieri. In super-g, l'uomo da battere è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, capace di fare en-plein grazie a 3 successi in altrettante prove fino a questo momento.

Domenica sarà invece il turno di Alex Vinatzer, impegnato in una slalom speciale che in vetta alla classifica di specialità vede a pari merito il duo formato dallo svedese Kristoffer Jakobsen e il norvegese Sebastian-Foss Solevaag.

Nella classifica generale di Coppa sembra difficile da scalfire il dominio dello svizzero Marco Odermatt, ora a quota 845 e con quasi 400 lunghezze di vantaggio su Kilde.

SCI ALPINO: IL CALENDARIO DELLE GARE DEL WEEKEND

Gio 13/01/22 – SG maschile Wengen (Sui) – ore 12.30

Ven 14/01/22 – DH maschile Wengen (Sui) – ore 12.30

Sab 15/01/22 – DH femminile Altenmarkt/Zauchensee (Aut) – ore 10.45

Sab 15/01/22 – DH maschile Wengen (Sui) – ore 12.30

Dom 16/01/22 – SG femminile Altenmarkt/Zauchensee (Aut) – ore 11.30

Dom 16/01/22 – SL maschile Wengen (Sui) – ore 10.15 e 13.30

Biathlon: azzurri a Ruhpolding, Wierer terza nella sprint donne

Dorothea Wierer interrompe la maledizione del biathlon italiano e conquista il primo podio della stagione di Coppa del Mondo, centrando il terzo posto nella sprint di Ruhpolding (GER) andata in scena ieri. L'altoatesina è stata rapidissima al poligono, senza commettere alcun errore nelle due sessioni di tiro. Davanti a lei la svedese Elvira Oeberg e la norvegese Marte Olsbu Røiseland, che continua a comandare la classifica generale di Coppa del Mondo. Tra le altre italiane in gara, 32° posto per Federica Sanfilippo, mentre sono fuori dalle 60, e quindi dalla gara a inseguimento, Samuela Comola (75), Michela Carrara (84) e una Lisa Vittozzi (89) ancora in grossa difficoltà al tiro con 5 errori.

A comandare le rispettive classifiche di Coppa del Mondo sono il francese Quentin Fillon Maillet e la norvegese Marte Olsbu Røiseland.

I convocati del dt Fabio Curtaz: Federica Sanfilippo, Samuela Comola, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch.

BIATHLON: IL CALENDARIO DELLE GARE DEL WEEKEND

Mer 12/01/22 – Sprint femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30

Gio 13/01/22 – Sprint maschile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30

Ven 14/01/22 – Staffetta femminile Ruhpolding (Ger) – ore 14.30

Dom 16/01/22 – Pursuit femminile e maschile Ruhpolding (Ger) – ore 12.45 e 14.45

Snowboard: torna in azione il veterano Roland Fischnaller

Roland Fischnaller, veterano del gruppo azzurro di snowboard con i suoi 41 anni, torna in gara a Simonhohe (AUT) nella prova individuale maschile di slalom gigante parallelo e in quella a squadre miste.

In stagione, l’Italia non ha ancora conquistato podi nella disciplina al di fuori dello snowboard cross.

SNOWBOARD: IL CALENDARIO DELLE GARE DEL WEEKEND

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – PGS maschile e femminile Simonhohe (Aut) – ore 14.15

Ven. 14/01/22 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile Laax (Svi) – ore 10.15

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – Team PGS Simonhohe (Aut) – ore 9.15

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Laax (Svi) – ore 17.30

Sab. 15/01/22 – Coppa del mondo – SBS femminile Laax (Svi) – ore 13.15

Combinata Nordica: un fine settimana tutto al maschile

Dopo lo storico appuntamento dello scorso weekend che ha visto l’esordio della prima gara a squadre nella storia della Coppa del Mondo, la combinata nordica torna nella località tedesca di Klingenthal per una tappa tutta al maschile.

Tra gli azzurri in gara anche Raffaele Buzzi, che con il 23° posto dello scorso fine settimana ha centrato il miglior risultato della carriera.

La classifica generale di Coppa del Mondo vede in vetta il norvegese Jarl Magnus Riiber con 700 punti.

COMBINATA NORICA: IL CALENDARIO DELLE GARE DEL WEEKEND

Ven 14/01/22 – Provisional Competition Round Klingenthal (Ger) – ore 18.00

Sab 15/01/22 – Gundersen HS140/10 km maschile Klingenthal (Ger) – ore 9.45 e 13.45

Dom 16/01/22 – Gundersen HS140/10 km maschile Klingenthal (Ger) – ore 11.30 e 15.30

Freestyle: Deromedis in azione nello ski cross

Simone Deromedis, che un mese fa ha festeggiato il primo podio della carriera in Coppa del Mondo, torna protagonista questo weekend in Canada sulle nevi di Nakiska nello ski cross. Il giovane trentino è l'azzurro da tenere d'occhio in un fine settimana di freestyle che prevede anche la gara femminile sia nello ski cross che nello slopestyle.

FREESTYLE: IL CALENDARIO DELLE GARE DEL WEEKEND

Ven 14/01/22 – SX maschile e femminile Nakiska (Can) – ore 20.15

Ven 14/01/22 – Qualificazioni SS maschile Font Romeu (Fra) – ore 9.45

Sab 15/01/22 – SX maschile e femminile Nakiska (Can) – ore 20.15

Dom 16/01/22 – SS maschile e femminile Font Romeu (Fra) – ore 10.30

Slittino: Fischnaller a caccia del settimo sigillo

Dopo i 6 podi conquistati in stagione tra gare singole, sprint e a squadre, Dominik Fischnaller non si vuole fermare. Il 28enne sarà in gara a Oberhof (GER) nel singolo, nel doppio e in staffetta mista.

L’altoatesino è al momento terzo nella classifica generale di Coppa del Mondo, comandata dal tedesco Johannes Ludwig.

Il budello ghiacciato tedesco ospiterà anche la prova di singolo femminile, con Andrea Voetter e Nina Zoeggeler a rappresentare la nazionale azzurra.

SLITTINO: IL CALENDARIO DI GARE DEL WEEKEND

Sab 15/01/22 – Singolo maschile Oberhof (Ger) – ore 9.30 e 11.05

Sab 15/01/22 – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 12.45 e 14.05

Dom 16/01/22 – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 10.30 e 11.55

Dom 16/01/22 – Staffetta a squadre Oberhof (Ger) – ore 12.50

Skeleton: Margaglio in gara a St. Moritz (SUI)

Nuova tappa per la Coppa del Mondo di skeleton che si sposta in Svizzera, a St. Moritz. Un appuntamento valido anche come Campionato Europeo e che vedrà tra ai nastri di partenza l’azzurra Valentina Margaglio, protagonista di due podi in stagione.

L’atleta piemontese si trova al sesto posto della classifica generale di Coppa del Mondo, che vede al comando l’olandese Kimberley Bos.

SKELETON: IL CALENDARIO DELLE GARE DEL WEEKEND