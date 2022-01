Risultati di giornata degli sport Olimpici Invernali: Lollobrigida bronzo europeo, Bassino e Fischnaller sul podio

Sofia Goggia, Marta Bassino, Lisa Vittozzi, Michela Moioli, Francesca Lollobrigida e Dominik Fischnaller sono solo alcuni dei nomi italiani in gara oggi, sabato 8 gennaio, con la stagione invernale ormai nel vivo della competizione per sci alpino, biathlon, snowboard, e pattinaggio di velocità.

Ecco il riepilogo dei successi degli alteti e delle atlete italiani nelle gare di oggi di Coppa del Mondo e dei Campionati europei, in una fase della stagione in cui la corsa alla qualificazione verso Beijing 2022 è più accesa che mai.

Pattinaggio di velocità, Europei - Heerenveen (NED): Lollobrigida sul podio continentale dei 1.500m

Non delude "Lollo" e si fa trovare pronta anche all'appuntamento europeo dei 1.500m femminili. La pattinatrice romana fa una gara d'esperienza e nel finale non solo riesce a dimostrare di stare al passo delle colleghe dei Paesi Bassi, ma è addirittura la più veloce nell'ultimo giro, a spese della russa Elizaveta Golubeva, confermando lo stesso piazzamento di ieri nei 3.000m.

L'Olanda, da par suo, è stata ancora una volta la protagonista sul ghiaccio della Thialf Arena: oggi il suo inno è stato l'unico a risuonare nel palazzetto, grazie ai quattro ori degli alteti e delle atlete orange. Nei 1.500 femminili, l'oro è andato a Antoinette De Jong (1:53.812), che ha battutto la connazionale Ireen Wüst (+0.27), mentre Lollobrigida ha chiuso con 1:54.505, regalando all'Italia l'unico podio di giornata nel pattinaggio di velocità e la terza medaglia del torneo.

Davide Ghiotto, nei 5.000 maschili, dopo aver condotto una gara all'attacco e con un crono molto vicino alla 3ª posizione, sul finale ha ceduto scivolando fino al settimo posto, mentre nella sprint maschile a squadre l'Italia ha concluso con il quinto piazzamento.

TOP 3 1.500m FEMMINILI PATTINAGGIO DI VELOCITÀ - EUROPEO 8 GENNAIO 2022

Antoinette de Jong (NED) 1:53.812 Ireen Wüst (NED) +0.27 Francesca Lollobrigida (ITA) +0.69

Le dichiarazioni di Marta Bassino al termine del gigante di Granjska Gora

"Sono contenta perché sto ritrovando un po’ di buone sensazioni, un po’ di fluidità anche in allenamento. So che c’è ancora un po’ di lavoro da fare; infatti, penso che salterò la prossima settimana la discesa di Altenmarkt dedicando quel tempo ad allenarmi in gigante. Sono contenta: oggi è stata una giornata particolare, su una pista tosta con una neve un po’così che rendeva difficile trovare buone sensazioni. Alla fine, l’atteggiamento è stato quello che ha fatto la differenza”

Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora (SLO) - Gigante femminile: Sara Hector si aggiudica il gigante sloveno, Bassino torna sul podio

Reduce da tre podi consecutivi, Sara Hector firma la vittoria di Kranjska Gora del gigante femminile di questa mattina, mettendosi il pettorale rosso per la prima volta in carriera. Il podio mantiene i risultati della prima manche: al secondo posto si conferma la francese Tessa Worley, mentre Marta Bassino blinda la terza piazza, una risposta di continuità che sicuramente le farà guadagnare fiducia e morale, dopo un avvio di stagione non brillante.

Quella di Kranjska Gora non è stata la prova delle big: nonostante un buon recupero rispetto alla prima manche, Lara Gut e Mikaela Shiffrin rimangono sullo sfondo della gara di oggi, rispettivamente quinta e settima, mentre Petra Vhlova rientra addirittura per un soffio nella top 15 di giornata.

Giornata decisamente grigia per le altre azzurre in gara, tutte eliminate nella prima manche, ad eccezione di Elena Curtoni che riesce a terminare 26ma, dando prova di grande maestria e potenza con un salvataggio nel primo intermedio, che le ha permesso di continuare la discesa finale.

TOP 15 FINALE GIGANTE FEMMINILE GRANJSKA GORA (SLO) - 8 GENNAIO 2022

Sara Hector (SWE) 2′ 15.79 Tessa Worley (FRA) +00.96 Marta Bassino (ITA) +01.32 Valérie Grenier (CAN) +01.39 Lara Gut-Behrami (SUI) +01.92 Maryna Gasienica Daniel (POL) +01.96 Mikaela Shiffrin (USA) +02.05 Tina Robnik (SLO) +02.06 Meta Hrovat (SLO) +02.13 Michelle Gisin (SUI) +02.29 Katharina Truppe (AUT) +02.32 Ana Bucik (SLO) +02.38 Andrea Ellenberger (SUI) +02.45 Ricarda Haaser (AUT) +02.49 Petra Vlhová (SVK) +02.55

TOP 5 CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2021/2022

1. Mikaela Shiffrin (USA) 866

2. Petra Vlhova (SLO) 731

3. Sofia Goggia (ITA) 657

4. Sara Hector (SWE) 542

5. Federica Brignone (ITA) 407

Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden (SUI) - Gigante maschile: De Aliprandini inforca nella prima manche ed esce dolorante dalla pista

Giornata sfortunata per Luca De Aliprandini sulla pista svizzera di Adelboden, dove appena prima del muro si è reso protagonista di una caduta che ha fatto temere il peggio per la caviglia dell'azzurro. Per fortuna, secondo le prime valutazioni dello staff federale sembrerebbero scongiurati danni gravi, in attesa che l'atleta altoatesino venga sottoposto a esami più specifici, nelle prossime ore. Un vero peccato la sua uscita di pista, dato che l'azzurro stava sciando all'attacco e ha dato l'impressione di potersi mettere sulla scia dello strabiliante tempo dello svizzero Marco Odermatt (1:17.94), tallonato dal francese Alexis Pinturault e dal croato Filip Zubcic.

Uscita di pista dopo l'intermedio anche per Alex Vinatzer, ultimo a scendere nella prima manche; stesso, sfortunato, epilogo per Filippo Della Vite, mentre sono in totale 5 gli italiani qualificati alla seconda manche: Riccardo Tonetti,11mo, Giovanni Borsotti, 19mo, Alex Hofer, 24mo, Giovanni Franzoni, 25mo, e Simon Maurberger, 27mo.

Slittino, Coppa del Mondo Sigulda (LAT) - Singolo maschile: Fischnaller ancora sul podio a Sigulda

Dominik Fischnaller si conferma anche nella Coppa del Mondo lettone di questa mattinata: l'altoatesino è riuscito a stare al passo del padrone di casa, Kristers Aparjods, autore del miglior tempo in entrambe le discese, con il crono totale di 1:36.483. Secondo piazzamento per il tedesco Felix Loch, a +0.186, mentre Fischnaller sigilla il podio con un complessivo 1:36.684.

Gli altri piazzamenti degli azzurri vedono Kevin Fischnaller chiudere al 14mo posto, appena dietro a un Joannhes Ludwig in giornata storta, mentre Lukas Gufles si piazza 29mo.

Qui tutti i risultati del singolo maschile della Coppa del Mondo di Sigulda.

LA TOP 3 DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO

Kristers Aparjods 1:36.483 Felix Loch +0.186 Dominik Fischnaller +0.201

Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora (SLO) - Gigante femminile: Bassino terzo tempo nella prima manche, qualificata Curtoni

Marta Bassino è la migliore delle italiane della prima manche dello slalom gigante femminile di Kranjska Gora. La piemontese riesce a rimanere nel lotto delle migliori tre a +0.23 da una Sarah Hector (SWE) che detta i tempi e ferma il cronometro a 1:07.23 e la francese Tessa Worlay, appena dietro la svedese, a +0.8.

Sottotono la prima discesa delle grandi del circo bianco: Mikaela Shiffrin (+1.48) e Petra Vlhova (+1.51) si qualificano rispettivamente 14ma e 15ma, mentre Elena Curtoni riesce a centrare la qualificazione con la 19ma piazza, a +1.55, appena dietro Lara Gut. Non riesce a passare alla seconda manche Sofia Goggia, troppi errori sul manto sloveno per la bergamasca, così come rimangono fuori le azzurre Roberta Midali, Roberta Melesi e Vivien Insam.

Seconda manche in programma alle 12.30 CET.

TOP 10 PRIMA MANCHE GIGANTE FEMMINILE