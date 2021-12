Road to Beijing: Roland Fischnaller, il veterano dello snowboard azzurro

ROLAND FISCHNALLER: COSA HA VINTO L'HIGHLANDER ITALIANO?

Una Coppa del Mondo generale nel 2012, una generale di parallelo nel 2020, 3 Coppe del Mondo di slalom parallelo (2013, 2016 e 2018) e 2 di slalom gigante parallelo (2020 e 2021). Risultati figli di 19 successi di tappa in Coppa accompagnati da 15 secondi e 8 terzi posti, per un totale di 42 podi. Trofei a cui vanno aggiunti 6 medaglie mondiali, tra cui quella d'oro conquistata nel 2015 a Kreischberg (Aut) nello slalom parallelo. Sono numeri importanti quelli collezionati in carriera dall'eterno Roland Fischnaller, veterano della nazionale italiana che nel weekend di Bannoye (Russia) dell'11 e 12 dicembre si appresta a iniziare una nuova stagione di Coppa del Mondo di snowboard a 41 anni.

Tra i tanti titoli messi in bacheca dall'atleta altoatesino manca ancora la tanto ambita medaglia Olimpica che proverà a centrare in occasione dei Giochi Invernali di Beijing 2022.

BEIJING 2022: VERSO LA SESTA OLIMPIADE. SARÀ L'ULTIMA?

Quelli di Beijing 2022 saranno i sesti Giochi Olimpici Invernali della carriera del nativo di Bressanone, ma potrebbero addirittura non essere gli ultimi. Stimolato dalla possibilità di competere da padrone di casa alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l'highlander azzurro non ha escluso in diverse occasioni di voler tentare di realizzare quel sogno, nonostante a quel punto avrebbe 46 anni.

"C'è Pechino e poi c'è Milano-Cortina, perché dopo quattro anni giochiamo in casa e voglio esserci anche io. È una cosa a cui penso spesso".

Queste le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista al sito web Fanpage.it lo scorso febbraio.

QUALI SONO I SEGRETI DELLA SUA LONGEVITÀ?

Una vita sana, un fisico integro e una famiglia unita che lo sostiene. Questi i segreti dell'atleta del gruppo sportivo dell'Esercito, ormai sulla tavola da oltre 30 anni. Vive in Alto Adige con la moglie e i suoi tre figli e si allena sullo Stelvio, poco distante da casa.

"Io ho iniziato a 9 anni, in pratica sono più di trent’anni che uso la tavola. Sono diventato professionista quando son entrato nell’esercito e da lì è diventato il mio lavoro oltre che la mia passione. Prima facevo il carpentiere del legno, in estate lavoravo e in inverno non potevo per le grandi nevicate. In questo modo ero libero nei mesi invernali e potevo allenarmi".

Ha raccontato nuovamente a Fanpage.it.

COPPA DEL MONDO DI SLALOM GIGANTE PARALLELO E SLALOM PARALLELO: LE TAPPE VERSO BEIJING 2022

Le tappe di Coppa del Mondo in avvicinamento ai Giochi Invernali di Beijing 2022. La stagione riprenderà poi dopo il grande appuntamento in terra cinese.