Road to Beijing: Christof Innerhofer verso la sua quarta Olimpiade

Christof Innerhofer: cosa ha vinto il veterano dello sci alpino italiano?

Due medaglie Olimpiche conquistate a Sochi 2014 in discesa libera e supercombinata (un argento e un bronzo) e tre podi Mondiali ottenuti tutti nella rassegna iridata di Garmisch-Partenkirchen 2011, con una medaglia per colore appesa al collo in supergigante (oro), supercombinata (argento) e discesa libera (bronzo). Risultati accompagnati da 18 podi centrati in Coppa del Mondo tra cui 6 vittorie, di cui l'ultima nel 2013 proprio nella località tedesca che lo fece diventare grande nel 2011. Questi i numeri dello sciatore altoatesino che a Beijing 2022 prenderà parte ai suoi quarti Giochi Olimpici invernali della carriera.

Beijing 2022: la quarta Olimpiadi di Innerhofer

Non sono molti gli sciatori che possono vantare quattro partecipazioni Olimpiche. Il finanziere classe 1984, nato appena un giorno prima del compagno di squadra e Campione Olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli, è pronto quindi a entrare in questo club del quale fanno parte tra i suoi connazionali Peter Fill, Denise Karbon, Chiara Costazza, Alberto Tomba e Manfred Moelgg, con quest'ultimo che a Pechino lo supererà salendo a quota 5 e raggiungendo così Kristian Ghedina.

A Pechino 2022, saranno anche Federica Brignone e Dominik Paris a raggiungere il poker di presenze a cinque cerchi.

Christof Innerhofer: obiettivo Milano Cortina 2026?

Nonostante non sia più un ragazzino, "Inner" guarda non solo a Beijing 2022 ma anche ai Giochi casalinghi di Milano Cortina 2026. Difficile dire oggi se potrà esserci, ma di sicuro proverà a lottare per chiudere la sua carriera sulla neve davanti al proprio pubblico.

Arrivare fino al 2026 sarebbe veramente un sogno, anche perché le Olimpiadi sarebbero quelle di casa e poi perché vorrei fare l’atleta per più anni possibili e soprattutto questo è il motivo. Mi piace allenarmi, mi piace sciare e la sfida

Christof Innerhofer a OaSport il 29 marzo 2020.

Discesa libera, super-g e combinata: il calendario delle Olimpiadi di Beijing 2022

Ecco gli appuntamenti ai quali l'azzurro dovrebbe prendere parte alle prossime Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

6/2/2022 - Discesa libera

8/2/2022 - Super-g

10/2/2022 - Combinata

LEGGI ANCHE: Sci alpino Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.