Francesca Lollobrigida - Alla scoperta della campionessa italiana del pattinaggio di velocità

Il pattinaggio di velocità della stagione 2021/2022 ha già disputato due tappe di Coppa del Mondo a Tomaszów Mazowiecki (12-14 novembre), in Polonia, e a Stavanger, in Norvegia, il 19-21 novembre scorso.

L’avvio nel circuito internazionale è andato particolarmente bene a Francesca Lollobrigida, che ha ottenuto due podi in Polonia, un bronzo nella 3000 m e un altro nella mass start, con cui ha raggiunto la cifra tonda di 20 medaglie totali nella rassegna.

A Stavenger, nella 5000 m, non è salita sul podio ma ha ottenuto il sesto posto timbrando il miglior tempo personale (7:04.956). Del resto, dal 2019 al 2021, Lollobrigida è riuscita a migliorare, di anno in anno, i suoi crono in tutte le distanze: 500, 1000, 1500, 3000 e 5000 metri. In bacheca si contano, tra gli altri, un bronzo mondiale nei 1500 m e 4 medaglie continentali: 2 bronzi (allround e 3000 m), un oro e un argento nella mass start, la sua specialità prediletta.

Proviamo a conoscere meglio Francesca Lollobrigida, sia dentro che fuori la pista di ghiaccio. Ma prima di cominciare, tre curiosità: soffre particolarmente il freddo (sic!), ha un debole per i capelli color fluo e detiene un record italiano che ha dedicato a mamma Sondra.

Quando ha cominciato con il pattinaggio?

"Andavo a pattinare a rotelle dietro le auto per le strade di Roma, in Italia, con mio padre, nelle ore in cui c'era meno traffico. Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, mio padre mi ha incoraggiato a dedicarmi al pattinaggio di velocità", la pattinatrice racconta così i suoi inizi all'ISU. Nata a Frascati nel 1991, ma cresciuta a Roma a Casal de’ Pazzi, in zona Tiburtina, la leggenda vuole che proprio grazie a papà Maurizio, pattinatore professionistia anche lui e suo allenatore, la piccola Francesca abbia indossato i primi pattini ad appena 14 mesi. Sulle rotelle ha vinto 15 titoli mondiali tra il 2012 e il 2019, fino al passaggio definitivo allo speed skating, a 17 anni. È atleta del gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare.

Lollobrigida alla Thialf Arena di Heerenveen, Olanda, 30 gennaio 2021. Foto di Getty Images

Pratica ancora il pattinaggio a rotelle?

Non appena ha un po' di tempo libero ritorna sulle amate rotelle, per le strade di Roma e San Benedetto del Tronto, soprattutto in estate.

Lollobrigida ha mai partecipato ai Giochi Olimpici?

Sono due le partecipazioni Olimpiche dell'azzurra: a Sochi 2014, dove arrivò 23ma nei 3000 m, e a PyeongChang 2018, dove chiuse 13ma nei 3000 m, 10ma nei 1500 e 7ma nella mass start. Il podio Olimpico è decisamente quello che manca alla sua collezione. Compie gli anni il 7 febbraio... chissà che non sia la volta buona di festeggiare alla grande, in quel di Beijing 2022.

Francesca Lollobrigida prima dei 3000m a PyeongChang 2018 Foto di 2018 Getty Images

Dove vive?

Quando ha iniziato sul ghiaccio (2008) si divideva tra Roma e Baselga di Pinè, in provincia di Trento. Nell'ultimo periodo ha aggiunto un'altra tappa ai suoi soggiorni stabili, allenandosi in Olanda, la patria dell'ice skating, per circa sei mesi l'anno.

È parente dell'attrice Gina Lollobrigida?

Alla lontana. Il nonno paterno era imparentato con la famosa Lollobrigida, star del cinema degli anni 50 e 60.

Ha un soprannome?

"Lollo", proprio come la grande diva Gina.

Ha fratelli o sorelle?

Ha una sorella, Giulia, anche lei pattinatrice sia a rotelle che di velocità.

Ha un fidanzato?

Francesca Lollobrigida si è sposata lo scorso luglio con Matteo Angeletti, anche lui pattinatore.

Record?

Con il bronzo agli europei di Collalbo 2019, è diventata la prima italiana a conquistare una medaglia nell'allround del pattinaggio di velocità.