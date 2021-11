Pattinaggio di velocità: tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2021/22

Dopo una stagione 2020-2021 accorciata a causa del Covid-19, un inverno intenso attende i pattinatori di velocità. Sulla strada per i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, sono previste quattro tappe di Coppa del Mondo, valide anche come qualificazione per Pechino.

I Campionati Europei si svolgeranno invece all'inizio di gennaio, mentre i Campionati del Mondo e le finali di Coppa del mondo sono previste dopo i giochi. Tutti questi appuntamenti offrono l'opportunità ai migliori pattinatori di velocità del mondo di mettersi in mostra.

Tra loro ci sono le leggende olandesi Sven Kramer e Ireen Wüst, ma anche molti altri talenti dei Paesi Bassi e non solo. Gli atleti asiatici, che sono stati esclusi dagli eventi mondiali l'anno scorso a causa della pandemia, saranno anche loroin grado di dimostrare che possono imporsi ancora ai massimi livelli.

Scoprite tutto quello che c’è da sapere sulla stagione di pattinaggio di velocità 2021-2022.

LEGGI ANCHE: Quali sono le differenze tra il pattinaggio di velocità e lo short track?

Le olandesi pronte per vincere tutto?

In campo femminile, le olandesi dominano il pattinaggio di velocità. E cercheranno di dimostrarlo ancora una volta durante questa stagione Olimpica. Agli ultimi Campionati del Mondo, le compatriote di Irene Schouten hanno vinto 9 delle 21 medaglie in palio nelle gare femminili. Ancora più incredibile è stato il fatto che Ireen Wüst non è riuscita a vincere una medaglia nelle gare individuali.

11 volte medaglia Olimpica, la 35enne è attesa ai nastri di partenza della sua ultima stagione agonistica. Ma non è l'unica Orange. Antoinette de Jong (3.000m), Irene Schouten (5.000m) e Marijke Groenewoud (mass start) sono le Campionesse del Mondo in carica negli eventi individuali.

Ci sono state solo due distanze individuali sfuggite alle olandesi nella classifica finale dell'ultima Coppa del Mondo. Brittany Bowe è stata incoronata nei 1.000m e nei 1.500m. Atleta della squadra statunitense vincitrice della medaglia di bronzo nell'inseguimento a PyeongChang 2018, è la migliore pattinatrice di velocità in attività nei 1.000m.

Martina Sablikova, medaglia d'argento nei 3.000m, ha dimostrato ancora una volta di poter ritoccare il suo incredibile record di risultati. La ceca è la pattinatrice di velocità in attività con il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo, più di 60.

Venendo alle canadesi, Ivanie Blondin ha fatto della mass start la sua specialità. In questo evento, la nativa di Ottawa ha già vinto cinque medaglie ai Mondiali.

Dopo una stagione di inattività a livello internazionale, la giapponese Kodaira Nao nei 500m e la sudcoreana Kim Bo-reum nella mass start possono tornare alla ribalta nella Coppa del mondo 2020-2021.

Con nelle sue fila Campionesse del mondo come Angelina Golikova (500m nel 2021) o Natalia Voronina (5.000m nel 2020), e medaglie Mondiali come Olga Fatkulina (3° nei 500m), Elizaveta Golubeva (3° nei 1.000m) ed Evgenia Lalenkova (3° nei 1.500m), anche la squadra ROC può sperare di fare grandi cose in questa stagione.

Stessa musica per i colleghi maschi?

Dai Dai N'tab (500m), Kai Verbij (1.000m), Thomas Krol (1.500m) e Patrick Roest (5.000m) hanno finito la stagione 2020-2021 come punte della Coppa del Mondo. Prova che l'incredibile leadership olandese vale anche per gli uomini. Ma questo è ancor più vero se si considera che il faro della squadra olandese non è tra loro.

Sven Kramer, infatti, è una vera leggenda del pattinaggio di velocità. Il nove volte medaglia Olimpica è uno dei pattinatori di velocità di maggior successo nella storia della Coppa del mondo. E in questa stagione può sperare di migliorare il suo record di quasi 50 vittorie individuali a questo livello.

Ma Nils van der Poel potrebbe sconvolgere i suoi piani. Lo specialista svedese delle lunghe distanze irrompe nella stagione 2021-2022 con un nuovo status. Lo scorso inverno, infatti, il pattinatore 25enne è diventato Campione del Mondo nei 5.000m e 10.000m. A latere, ha stabilito il record mondiale nella distanza più lunga del programma Olimpico.

Il belga Bart Swings, invece, secondo nella mass start alle Olimpiadi, è uno dei pattinatori da tenere d'occhio in questa stagione. Vincitore della Coppa del Mondo l'anno scorso, punterà al quarto titolo a questi livelli. Il giapponese Tatsuya Shinhama, il sudcoreano Chung Jae-Won e il cinese Ning Zhongyan, che non hanno potuto competere l'anno scorso, possono tutti sperare in un ritorno di successo.

Campione del mondo 500m nello scorso inverno, Laurent Dubreuil è stato il primo canadese a portare a casa una medaglia d'oro nell'evento in quasi 15 anni. Sverre Lunde Pedersen, membro della formidabile squadra di inseguimento maschile della Norvegia, ha già dimostrato la sua capacità di fare bene nei 1.500m.

Il 27enne Pavel Kulizhnikov, infine, si è già messo in luce come riferimento nei 500m e nei 1.000m. L'atleta della Federazione Russa di Pattinaggio detiene il record mondiale in entrambe le distanze e vanta già oltre 30 vittorie in Coppa del Mondo. E se il meglio dovesse ancora arrivare per lui in questa stagione?

Giovani e ambiziosi da ogni parte del globo

Femke Kok potrebbe essere il volto della nuova generazione olandese. Nonostante abbia solo 21 anni, la due volte medaglia Mondiale ha concluso al primo posto nella Coppa del Mondo 500 m. In questo inverno Olimpico, la dieci volte Campionessa del Mondo Juniores cercherà di ripetersi.

Se i Paesi Bassi dominano il pattinaggio di velocità mondiale adesso, le cose potrebbero cambiare in futuro. In tutti i continenti, la concorrenza sta aumentando gli sforzi per raggiungere il livello degli olandesi.

Il giapponese Kouki Kubo potrebbe continuare nei suoi progressi. Oro ai Campionati Mondiali Juniores nel 2018 e 2019, ha messo gli occhi sull'oro nei 1.000m ai Campionati dei Quattro Continenti nel 2020. Un altro passo verso il successo nella Coppa del Mondo di quest'inverno? Non è impossibile. Il Giappone può contare anche su due doppie medaglie dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali: Motonaga Arito e Yukino Yoshida.

È stato a Losanna nel 2020, invece, che la Colombia ha vinto la prima medaglia nella sua storia ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali, con Diego Amaya che si è preso l'argento nella mass start.

Per finire, il canadese Connor Howe, Campione del Mondo in carica nell'inseguimento a squadre, cercherà il primo podio in Coppa del Mondo della sua carriera.

Calendario pattinaggio di velocità 2021/22: