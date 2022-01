Marco Odermatt vince il super-G di Wengen. Bene gli azzurri Paris e Innherofer

Anche alla fine di questa mattinata di Coppa del Mondo è risuonato l’inno svizzero nella cerimonia di premiazione: a Wengen, Odermatt si gode la vittoria sulla Lauberhorn, mettendo in fila la sesta vittoria stagionale, la decima in Coppa, in un super-G che scorre veloce e si completa in 1 minuto e 29 secondi (in gara si è raggiunta la velocità di 137 km/h).

Il suo rivale, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo segue al secondo posto, a + 0.23, mettendo in scena un altro intrigante episodio della saga che, a ritmo di pugilato, oggi restituisce una classifica generale fotocopia del podio di oggi, con Odermatt a prendere il largo.

TOP 3 CLASSIFICA GENERALE MASCHILE SCI ALPINO COPPA DEL MONDO 2021/2022 (aggiornata al 13/01/2022)

Marco Odermatt (Svizzera) 945 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 549 Matthias Mayer (Austria) 507

Il terzo posto va all’austriaco Matthias Mayer, a 58 centesimi dallo svizzero, che mette fuori dal podio il tedesco Roman Baumann, autore di un’ottima prestazione (+0.61).

Marco Odermatt, al secondo trionfo di stagione in super-G dopo quello di Beaver Creek, con questa gara supera le vittorie in Coppa del Mondo, nella specialità, di Matthias Maier.

Dominik Paris conferma le buone sensazioni nella prova di ieri e si piazza - settimo - a 98 centesimi da Odermatt, bruciando il compagno di squadra Christof Innerhofer di un solo centesimo.

Domani, la prossima tappa dello sci alpino maschile alle 12.30 per la prima delle due discese libere sulla Lauberhorn.

PIAZZAMENTI ITALIANI IN GARA SUPER-G WENGEN 2022

7 Dominik Paris +0.98

8 Christof Innerhofer +0.99

20 Guglielmo Bosca +1.49

30 Giovanni Franzoni +1.84

34 Mattia Casse +2.28

35 Matteo Marsaglia +2.36

43 Emanuele Buzzi +3.00

DNF Riccardo Tonetti

TOP 3 SPECIALITÀ - SUPERGIGANTE MASCHILE AGGIORNATA AL 13/01/2022

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 380 punti Marco Odermatt (SUI) 319 Matthias Mayer (AUT) 290

TOP 10 SUPER-G WENGEN COPPA DEL MONDO 2021/2022