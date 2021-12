Dominik Paris: “Voglio il podio di Beijing 2022 per me e per l'Italia”

Ce la farà Dominik Paris a sfatare il tabù Saslong? Sabato 18 (discesa libera) e domenica 19 dicembre (super-g) va in scena il tradizionale appuntamento della Val Gardena e “Domme”, dopo il digiuno nella trasferta americana cercherà il primo podio di stagione su una pista dove ha racimolato solo un secondo e un terzo posto nel lontano dicembre 2014, in discesa e super-g.

Difficile da credere per il leader dei velocisti azzurri, un purosangue della velocità che, nonostante sia il miglior discesista italiano della storia (con 39 podi e 15 vittorie in Coppa del Mondo, anche se non è uno che ama troppo i numeri), sulla pista di casa non ci azzecca troppo.

Stranezze del magico mondo degli uomini-jet, dove ogni atleta ha i suoi punti di riferimento e i suoi miti. Paris, ad esempio, è una leggenda vivente per gli austriaci dopo che ha saputo domare la terribile Streif di Kitzbuehel per ben 4 volte (3 in discesa e una in super-g), una pista temuta da ogni atleta sano di mente.

L’altro “tempio” della velocità su cui ha sempre fatto la differenza è la mitica Stelvio di Bormio, tracciato dove ha primeggiato per ben 6 volte (5 in discesa e una in super-g).

Ma testa e cuore sono in parte già a Beijing 2022, per quella medaglia Olimpica che il Campione del Mondo di super-g (2019) non ha ancora vinto nelle prime 3 Olimpiadi Invernali e che sogna, “perché so che farei felice una nazione intera”. E l’Italia sogna col suo Domme, chissà che non sia davvero lui a centrare quello che sarebbe il primo oro in discesa dai tempi di Zeno Colò, campione a Oslo 1952.

Dominik Paris nella discesa di Kitzbuehel della Coppa del Mondo FIS 2020/21.

"Mollare sempre tutto!"

Olympics.com: Ciao Dominik, si dice che per i discesisti i 30 siano l'età d'oro, e tu ne hai 32.

Dominik Paris: Sì lo dicono, e in effetti visto che sono oltre undici anni che corro in discesa in Coppa e che qualche buon risultato l'ho centrato, di esperienza ce n'è abbastanza. Spero di migliorare ancora questa stagione, che è particolare, perché la differenza viene fatta grazie ai particolari.

O: Anche perché siamo a circa 45 giorni dall'appuntamento Olimpico di Pechino, sei già sul pezzo?

DP: Sì diciamo che c'è questo appuntamento in vista che pesa tanto, importantissimo per uno sportivo ma anche per tutto il Paese perché gli occhi di tutti saranno su di noi. Ma non dimentico la stagione intera: per me è sempre fondamentale la Coppa del Mondo, conta tantissimo e devo far bene lì prima di Pechino 2022.

O: In Coppa del Mondo c'è un certo Beat Feuz (SUI) che ha vinto quattro coppe di discesa, di seguito, come lo vedi?

DP: Feuz è molto forte, uno sciatore completo, davvero bravissimo. Sa gestirsi al meglio in tutte le piste nei momenti cruciali: a volte si tira un pelino indietro però poi viene premiato con un risultato migliore e porta punti a casa, io invece mollo tutto, voglio sempre vincere e poi si sbaglia.

"Il miglior discesista azzurro? Ci penserò dopo il ritiro"

O: Il fatto di essere già il discesista italiano col maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo ti rende orgoglioso?

DP: In realtà a numeri e statistiche penserò quando non correrò più, mi sento ancora nel pieno dell'attività e il mio obiettivo è solo arrivare il più avanti possibile in ogni gara che faccio, con altre vittorie. Poi, quando chiuderò la carriera tireremo le somme.

O: Quella di Yanqing è una pista totalmente inedita e sconosciuta. Cosa ti aspetti?

DP: Penso che sarà una cosa nuova per tutti ma non mi preoccupa, sono aperto alle novità basta che non mi sorprendano troppo (ride). Scherzi a parte, chi riuscirà a studiare meglio la pista è sicuramente favorito.

O: Se vinci magari ti fanno fare un concerto a Casa Italia con la tua band di heavy metal, i "Rise of Voltage"?

DP: Non penso di riuscire a portarla fino in Cina (ride), troppo complicato.

Dominik Paris (ITA) nel super-g di Beaver Creek (USA) di Coppa del Mondo FIS 2021/22. Foto di 2021 Getty Images

"Streif e Stelvio? Piste per velocisti completi"

O: Sono arrivate le gare in Europa, e dopo la Val Gardena la Stelvio di Bormio è alle porte: è lei la tua pista preferita o la Streif di Kitzbuehel?

DP: Ormai è una domanda che non bisogna fare più (ride), la risposta la conoscono tutti: Kitz e Bormio sono le piste che richiedono lo sciatore più completo del circuito, e quindi sono quelle che mi piacciono di più, e poi ci ho vinto tanto.

O: Ma anche a 32 anni e dopo tante vittorie, a Kitz quando arrivi al cancelletto avverti ancora un po’ di farfalle nello stomaco?

DP: Sì accade ancora ma nel mio caso sono quelle giuste, perché quando non senti più quella tensione allora mi sa che il tempo dell'addio è arrivato.

O: Senti in barba a ogni scaramanzia: chi vince la Coppa del Mondo di discesa?

DP: Sono tanti i nomi sulla lista ma inutile nascondersi, c'è anche il mio, speriamo bene!