Marco Odermatt vince il primo gigante della Coppa del Mondo di sci, a Soelden

La stagione '21/22 della Coppa del Mondo di sci alpino ha il primo vincitore e si chiama Marco Odermatt, che fa bottino dei 100 punti nel gigante inaugurale di Soelden, conclusosi appena dopo le 14.30 di oggi, sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach.

Secondo classificato, Roland Letinger, che regala l'emozione al pubblico di casa - calorosissimo dopo un anno di gare senza spettatori - mentre chiude la terna vittoriosa lo sloveno Zen Kranjec, autore di una grande seconda manche.

Rimangono fuori dal podio lo svizzero Gino Caviezel (+0.39), quarto, e il detentore della sfera di cristallo della scorsa stagione, il francese Alexis Pinturault (+0.62), che si piazza 5º.

In top 10 l'italiano Luca De Aliprandini, che si assicura l'8º posto con un tempo complessivo di 2:06.73, all'insegna di una prova prudente ma efficace, mentre Simon Maurberger e Riccardo Tonetti chiudono rispettivamente 20º e 26º.

Marco Odermatt a Soelden 2021 Foto di 2021 Getty Images

La pista austriaca è già stata battuta dalla prova femminile: ieri, il debutto delle sciatrici ha regalato una gara dal ritmo intenso e la vittoria a una Mikaela Shiffrin semplicemente perfetta.

71 gli sciatori ai cancelletti di partenza della gara maschile, nella tradizionale tappa inaugurale austriaca di un’edizione della Coppa del Mondo dalle aspettative amplificate, in occasione dell’anno Olimpico invernale e dei Giochi di Beijing 2022, sempre più vicini.

Risultati prima manche: Roland Leitinger leader a sorpresa, 3 azzurri qualificati nella seconda

È del padrone di casa Leitinger la manche della mattinata, con il primo, sorprendente, tempo di 1:03.93, sulla neve durissima dell'esordio stagionale. L'austriaco si lascia alle spalle il francese Mathieu Faivre (parziale +0.19) e lo svizzero Marco Odermatt (1:04.14). Odermatt, vicecampione assoluto della scorsa stagione e sempre secondo nel gigante 20/21, sin dalla prima sessione riesce a fare meglio del rivale diretto nonchè Campione della stagione 20/21, Alexis Pinturault, che fa un debutto decisamente più defilato.

A Luca De Aliprandini, pettorale 1 e compito di lanciarsi per primo dai cancelletti di partenza. Sarà di fatto l'italiano che più alto riuscirà a piazzarsi sin dalla prima manche: un inizio sul sicuro senza sbavature e senza spingere troppo nel ripido, ma sufficiente a tradursi in un 10º posto. Con lui altri 2 azzurri a rientrare nei migliori 30 della mattinata, con gli ultimi due pass utili: Simon Maurberger, accumulerà 1.84 di ritardo che gli garantiscono il 29º piazzamento, seguito da Riccardo Tonetti, 30º, a +2.02.

Sfortunato Giovanni Borsotti che, nonostante un bell'avvio sul muro - tra i primi quattro tempi della sessione mattutina - , ha commesso un errore che non gli ha permesso di concludere la prima manche, mentre non si qualificano Filippo Della Vite, 34º (+2.25), Hannes Zingerle, che termina 38º (+2.50), Alex Vinatzer, col dorsale 70, al 46º posto (+2.95), e Giovanni Franzoni, 53º a (+3.49).

Roland Letinger a Soelden 2021 Foto di 2021 Getty Images

Odermatt si prende la gara e ha la meglio su Leitinger

2:05.94 il tempo complessivo di Marco Odermatt, che si prende la vittoria per soli 7 decimi sull'austriaco Roland Letinger, che fa comunque il miglior risultato personale in Coppa del Mondo. Per Odermatt è il gigante numero 3 della carriera, dopo Kranjska Gora del marzo scorso e Santa Caterina del 2020. Solo 10 centesimi di distacco dallo svizzero e meritatissimo terzo posto per Kranjec, protagonista di una bellissima rimonta.

Un podio dai tempi vicinissimi che lascia intravedere una stagione scoppiettante e ci proietta al prossimo appuntamento di Lech / Zuers, ancora in terra austriaca, con il parallelo del 13 e 14 novembre.

La performance da rivedere

La prima discesa dello statunitense River Radamus ha regalato un'esibizione quasi acrobatica, con almeno due salvataggi in extremis sul ripido che non gli vieteranno di piazzarsi 9º, a "soli" 95 centesimi da Letinger. La seconda manche sarà ancora più impressionante: 6º posto conclusivo, oggi, per questo 22enne che ha le carte in regola per farsi notare. Sotto il casco nasconde una chioma animalier, decisamente azzeccata per il suo interessante debutto stagionale.

La top ten finale dello slalom gigante maschile di Soelden, 24 ottobre 2022

Marco Odermatt SUI 2:05.94 Roland Leitinger AUT +0.07 Zan Kranjec SLO +0.10 Gino Caveziel SUI +0.39 Alexis Pinturault FRA +0.62 River Radamus USA +0.68 Luca Braathen NOR +0.72 Luca De Aliprandini ITA +0.79 Filip Zubcic CRO +0.89 Rasmus Windigstad NOR +0.92

Luca De Aliprandini: "Per iniziare la stagione, va bene così"

Le sensazioni sono buone e l'azzurro De Aliprandini commenta così la prestazione di oggi: “Il mio obiettivo è sempre stare sul podio, oggi avevo detto la top 5 ma sicuramente, per come sono andate le prime due settimane tra il dolore alla schiena e quello alla gamba sapevo di non essere al 100%. Sono arrivato ottavo, guardando il distacco non troppo lontano e per iniziare la stagione va bene così. Ci sono almeno dieci atleti che si possono giocare la vittoria ed il podio in gara”.

Simon Maurberger non nasconde la soddisfazione per la buona performance nella sessione pomeridiana: “In questa seconda manche ho fatto qualche pezzo veramente bene, soprattutto da metà muro in poi, forse potevo osare qualcosa di più in su ma va bene così. Ho perso forse troppo nella mattinata per recuperare più posizioni ma per essere la prima va bene così. Cerchiamo di migliorare di gara in gara”.

Peccato invece per l'inizio promettente di Giovanni Borsotti: “Ero un po’ troppo inclinato e sono scivolato via", dichiara l'azzurro uscito di scena nella prima manche: "Sono contento dell’atteggiamento delle prime porte, la pista permetteva di prendere dei rischi e ho deciso quest’anno di osare sempre”.

Sci alpino a Beijing 2022

Sei eventi di sci alpino sono in programma ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Lo slalom gigante, il super-g, lo slalom, la discesa libera, la combinata alpina e lo slalom parallelo a squadre miste si svolgeranno dal 6 al 19 febbraio presso il Centro nazionale di sci alpino nella zona di Yanqing.

Dai un'occhiata al programma dello sci alpino a Pechino!