Risultati sci alpino e Tour de Ski di sci di fondo del 28 dicembre: Paris trionfa a Bormio, quarta Brignone

Si è conclusa la giornata odierna di Coppa del Mondo di sci alpino e Tour de Ski di sci di fondo. Dominik Paris trionfa in discesa libera a Bormio. Federica Brignone sfiora il podio in gigante a Lienz (Aut). Quinto Federico Pellegrino nella sprint di Lenzerheide (Sui). Tra le altre italiane in gara anche Sofia Goggia e Marta Bassino.

Ecco la sintesi dei risultati dell'Italia di martedì 28 dicembre 2021:

Sci alpino, discesa libera maschile Bormio (Ita): il trionfo di Paris

Diventano 6 le vittorie in discesa per Dominik Paris a Bormio. Dopo i successi conquistati nel 2012, 2017, 2018 e due nel 2019, il re della Stelvio centra così il primo podio e il primo trionfo stagionale in Coppa del Mondo su una delle sue piste preferite del circuito. Una vittoria, quella del 32enne Campione Mondiale di super-g nel 2019, che vale il secondo podio per la squadra azzurra nell'annata in corso. Dietro al velocista tricolore si piazza lo svizzero Marco Odermatt, al suo primo podio in carriera in discesa libera e ora sempre più leader della classifica generale di Coppa. Terza piazza per l'altro elvetico Niels Hintermann.

In discesa libera, mai nessuno prima di Paris aveva firmato 6 primi posti in Coppa del Mondo sullo stesso tracciato. Per lui sono ora 20 i successi e 40 i podi in carriera in Coppa. Un risultato che gli consente di balzare in testa alla graduatoria di specialità a quota 227 punti, con 10 lunghezze di vantaggio sull'austriaco Matthias Mayer.

Tra gli altri azzurri in gara, decimo posto per Matteo Marsaglia. Mattia Casse è 17°, Pietro Zazzi 29° mentre Guglielmo Bosca è 34°. Trentottesimo invece Christof Innerhofer che su questa pista aveva vinto in discesa nel 2008.

Gli uomini torneranno in pista domani e giovedì per il super-G.

PARIS: "QUI È TROPPO BELLO"

"Mi trovo benissimo qui, non so perché ma mi trovo benissimo. Non penso di aver fatto la differenza sulla Carcentina, ma avevo visto in prova che non avevo sciato un granché e avrei dovuto sicuramente migliorare. Oggi, con più aggressività è venuto tutto più facile e son riuscito a mantenere velocità. Spero domani di essere ancora in grande forma, mentre dopodomani sarà più difficile. Vediamo come sarà il tracciato, cercheremo di andare a tutta e fare il massimo. Essere al primo posto è sempre bello, oggi ho preso dei rischi ma ha pagato, come ad esempio tra Fontana Longa e Carcentina. Ho dato sicuramente il meglio ed è andata bene, so come muovermi in pista ma non è mai facile. Il nostro set up funziona bene: è troppo bello combattere su questa pista". Queste le parole di Dominik Paris rilasciate ai canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali.

LA TOP 10 DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE DI BORMIO E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Dominik PARIS (ITA) 1:54.63

2 - Marco ODERMATT (SUI) +0.24

3 - Niels HINTERMANN (SUI) +0.80

4- Daniel HEMETSBERGER (AUT) + 0.99

5 - Dominik SCHWEIGER (GER) +1.10

6 - Aleksander Aamodt KILDE (NOR) +1.12

7 - Vincent KRIECHMAYR (AUT) +1.15

8 - Travis GANONG (USA) +1.19

9 - Daniel DANKLMAIER (AUT) +1.26

10 - Matteo MARSAGLIA (ITA) +1.33

17 - Mattia CASSE (ITA) +1.94

29 - Pietro ZAZZI (ITA) + 2.94

34 - Guglielmo BOSCA (ITA) +3.14

38 - Christof INNERHOFER (ITA) +3.35

SCI ALPINO, CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO MASCHILE: TOP 3

1 - Marco ODERMATT (SUI) 713 punti

2 - Matthias MAYER (AUT) 427 punti

3 - Aleksander Aamodt KILDE (NOR) 369 punti

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: il calendario maschile

Mer 29/12/21 – SG maschile Bormio (Ita)

Gio 30/12/21 – SG maschile Bormio (Ita) recupero Lake Louis

Mer 05/01/22 – SL maschile Zagabria (Cro)

Sab 08/01/22 – GS maschile Adelboden (Sui)

Dom 09/01/22 – SL maschile Adelboden (Sui)

Ven 14/01/22 – DH maschile Wengen (Sui)

Sab 15/01/22 – DH maschile Wengen (Sui)

Dom 16/01/22 – SL maschile Wengen (Sui)

Ven 21/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Sab 22/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut)

Dom 23/01/22 – SL maschile Kitzbuehel (Aut)

Mar 25/01/22 – SL maschile Schladming (Aut)

Sab 26/02/22 – SL maschile Garmisch (Ger)

Dom 27/02/22 – SL maschile Garmisch (Ger)

Sab 05/03/22 – DH maschile Kvitfjell (Nor)

Dom 06/03/22 – SG maschile Kvitfjell (Nor)

Sab 12/03/22 – GS maschile Kranjska Gora (Slo)

Dom 13/03/22 – GS maschile Kranjska Gora (Slo)

Mer 16/03/22 – DH maschile Meribel (Fra)

Gio 17/03/22 – SG maschile Meribel (Fra)

Ven 18/03/22 – Team parallel Meribel (Fra)

Sab 19/03/22 – GS maschile Courchevel (Fra)

Dom 20/03/22 – SL maschile Courchevel (Fra)

Sci alpino, slalom gigante femminile Lienz (Aut): Brignone quarta, vince Worley

Non basta il miglior tempo di seconda manche a Federica Brignone per centrare il podio sulle nevi austriache. La valdostana si ferma al quarto posto in un gigante caratterizzato da assenze illustri causa Covid-19 come quelle di Lara Gut-Behrami (Sui) e di Mikaela Shiffrin (Usa), leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Per l'azzurra, medaglia di bronzo in gigante alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, i rimpianti derivano principalmente da una prima manche non particolarmente brillante e conclusa con il 12° tempo. Non è quindi bastata una grande rimonta per consentirle di arrivare tra le prime 3.

A vincere la gara è la francese Tessa Worley, che lascia dietro di sé la slovacca Petra Vlhova e la svedese Sara Hector. A comandare la graduatoria di specialità è ancora Shiffrin, con 280 punti, davanti a Hector e Vlhova.

Tra le altre italiane, 6° posto per Marta Bassino, 12° per Sofia Goggia, 23° per Roberta Melesi e 24° per Elena Curtoni.

Domani, Lienz ospiterà inoltre lo slalom femminile.

LA TOP 10 DELLO SLALOM GIGANTE FEMMINILE DI LIENZ E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1 - Tessa WORLEY (FRA) 2.03:88.

2 - Petra VLHOVA (SVK) + 0.30

3 - Sara HECTOR (SVE) + 0.38

4 - Federica BRIGNONE (ITA) + 0.64

5 - Ragnhild MOWINCKEL (NOR) + 0.83

6 - Marta BASSINO (ITA) + 1.10

7 - Camille RAST (SUI) + 1.43

8 - Mina Fuerst HOLTMANN (NOR) + 1.53

9 - Katharina TRUPPE (AUT) +1.61

10 - Meta HROVAT (SLO) +1.62

12 - Sofia GOGGIA (ITA) +1.72

23 - Roberta MELESI (ITA) + 2.25

24 - Elena CURTONI (ITA) + 2.47

SCI ALPINO, CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE: TOP 3

1 - Mikaela SHIFFRIN (USA) 750 punti

2 - Sofia GOGGIA (ITA) 657 punti

3 - Petra VLHOVA (SVK) 515 punti

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: il calendario femminile

Mer 29/12/21 – SL femminile Lienz (Aut)

Mar 04/01/22 – SL femminile Zagabria (Cro)

Sab 08/01/22 – GS femminile Maribor (Slo)

Dom 09/01/22 – SL femminile Maribor (Slo)

Mar 11/01/22 – SL femminile Flachau (Aut)

Sab 15/01/22 – DH femminile Zauchensee (Aut)

Dom 16/01/22 – SG femminile Zauchensee (Aut)

Sab 22/01/22 – DH femminile Cortina (Ita)

Dom 23/01/22 – SG femminile Cortina (Ita)

Mar 25/01/22 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sab 29/01/22 – DH femminile Garmisch (Ger)

Dom 30/01/22 – SG femminile Garmisch (Ger)

Sab 26/02/22 – DH femminile Crans Montana (Sui)

Dom 27/02/22 – DH femminile Crans Montana (Sui)

Sab 05/03/22 – SG femminile Lenzerheide (Sui)

Dom 06/03/22 – GS femminile Lenzerheide (Sui)

Ven 11/03/22 – GS femminile Are (Sve)

Sab 12/03/22 – SL femminile Are (Sve)

Mer 16/03/22 – DH femminile Meribel (Fra)

Gio 17/03/22 – SG femminile Meribel (Fra)

Ven 18/03/22 – Team parallel Courchevel (Fra)

Sab 19/03/22 – SL femminile Courchevel (Fra)

Dom 20/03/22 – GS femminile Courchevel (Fra)

LEGGI QUI: Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Sci di fondo, Tour de Ski - Sprint maschile a tecnica libera Lenzerheide (Sui): dominio Klaebo, Pellegrino è quinto

Quinto posto per Federico Pellegrino nel primo appuntamento del Tour de Ski in scena in Svizzera. Il valdostano, dopo aver passato come lucky loser una batteria di semifinale di altissimo rango con Johannes Høsflot Klæbo, Richard Jouve e Lucas Chavanat, si deve arrendere proprio al norvegese e ai due francesi, oltre che all'altro norvegese Erik Valnes quarto.

Klæbo si porta quindi al comando del Tour e allunga sia nella classifica di specialità che in quella generale.

IL PODIO DELLA SPRINT MASCHILE DI LENZERHEIDE

1 - Johannes Høsflot KLÆBO (NOR) 2.39:04

2 - Richard JOUVE (FRA) + 0.99

3 - Lucas CHAVANAT (FRA) + 1.26

Sci di fondo, Tour de Ski - Sprint femminile a tecnica libera Lenzerheide (Sui): vince Diggins, lontane dalla vetta le italiane

È la statunitense Jessie Diggins a vincere la gara, al termine di una volata che la vede prevalere sulla norvegese Mathilde Myhrvold e sulla slovena Anamarija Lampic. Niente da fare invece per le azzurre, con Greta Laurent, Lucia Scardoni e Caterina Ganz che escono di scena ai quarti di finale.

Assente infine la svedese Maja Dahlqvist, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e dominatrice di tutte le sprint gareggiate fino a questo momento.

IL PODIO DELLA SPRINT FEMMINILE DI LENZERHEIDE

1 - Jessie DIGGINS (USA) 3.00:12

2 - Mathilde MYHRVOLD (NOR) + 0.13

3 - Anamarija LAMPIC (SLO) + 0.30

SCI DI FONDO: IL CALENDARIO DEL TOUR DE SKI 2021/2022

Mer 29/12/21 – 10 km femminile a tecnica classica Lenzerheide (Sui) - ore 13.30

Mer 29/12/21 – 15 km maschile a tecnica classica Lenzerheide (Sui) - ore 15.05

Ven 31/12/21 – 10 km mass start femminile a tecnica libera Oberstdorf (Ger) - ore 12.55

Ven 31/12/21 – 15 km mass start maschile a tecnica libera Oberstdorf (Ger) - ore 15.25

Sab 1/1/2022 – Sprint maschile a tecnica classica Oberstdorf (Ger) - ore 12

Sab 1/1/2022 – Sprint femminile a tecnica classica Oberstdorf (Ger) - ore 12

Lun 3/1/2022 – 10 km mass start femminile a tecnica classica Val di Fiemme (Ita) - ore 12.40

Lun 3/1/2022 – 15 km mass start maschile a tecnica classica Val di Fiemme (Ita) - ore 14.50

Mar 4/1/2022 – 10 km mass start femminile a tecnica libera Val di Fiemme (Ita) - ore 11.30

Mar 4/1/2022 – 10 km mass start maschile a tecnica libera Val di Fiemme (Ita) - ore 15.25

LEGGI QUI: Il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.