Sci alpino, discesa libera di Bormio: trionfo e record per Paris

Dominik Paris si conferma re della Stelvio

"Qui mi trovo bene, è troppo bello. Ho visto in prova che sul tratto della Fontana Longa non ho sciato granché bene e dovevo sicuramente migliorare. Oggi invece sono stato più aggressivo e ho sciato bene anche lì". È un euforico Dominik Paris quello che commenta il suo sesto successo in carriera in discesa libera sulla mitica Stelvio. Si tratta di un record, perché mai nessuno prima di lui era riuscito a siglare 6 successi in discesa sulla stessa pista.

L'azzurro è riuscito a mettere in fila la coppia svizzera formata da Marco Odermatt e Niels Hintermann. Per lui la squadra azzurra è il secondo podio stagionale.

La classifica di Coppa del Mondo di specialità vede ora l'italiano salire in testa a quota 227 punti.

Il 32enne altoatesino tornerà in pista domani e giovedì, sempre a Bormio, per il doppio appuntamento con il super-g.

LA TOP 10 DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE DI BORMIO