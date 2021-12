Sci alpino, fondo, slittino e skeleton: gli italiani in gara dal 28 dicembre al 4 gennaio

Sci alpino: donne impegnate a Lienz (Austria) per slalom e gigante

Dopo il terzo posto di Courchevel, Marta Bassino proverà a dare continuità al risultato in Francia anche sulle nevi austriache, che ospiteranno un doppio appuntamento: uno slalom gigante (28 dicembre) e uno speciale (29 dicembre). Insieme alla cuneese saranno presenti anche Sofia Goggia e Federica Brignone. Tra le slalomiste, Petra Vlhova (SVK) è nettamente favorita dopo che Mikaela Shiffrin (USA), leader della classifica generale, è risultata positiva al Covid e non sarà in gara in Austria.

Gli uomini cercano il primo podio stagionale a Bormio

Gli uomini tornano in Italia per una due giorni tra discesa libera e super gigante. Gli azzurri andranno a caccia di un podio che ancora manca in questa stagione di Coppa del Mondo. Dominik Paris e compagni proveranno quindi a sfatare questo tabù in un'annata che vede finora Matthias Mayer (AUT) comandare entrambe le classifiche di specialità. A primeggiare nella graduatoria generale è invece lo svizzero Marco Odermatt.

Sarà poi sempre la pista valtellinese a ospitare il recupero del super-g di Lake Louise (CAN) che era saltato nelle scorse settimane a causa delle condizioni meteo avverse.

SCI ALPINO: IL CALENDARIO DELLE GARE DI MARTEDI' 28, MERCOLEDI' 29 E GIOVEDI' 30 DICEMBRE

Mar 28/12/21 – Discesa libera maschile Bormio (Italia) – ore 11.30

Mar 28/12/21 – Slalom gigante femminile Lienz (Austria) – ore 10 e ore 13

Mer 29/12/21 – Super-g maschile Bormio (Italia) – ore 11.30

Mer 29/12/21 – Slalom femminile Lienz (Austria) – ore 10 e ore 13

Gio 30/12/21 – Super-g maschile Bormio (Italia) – ore 11.30

Sci di fondo: il Tour de Ski tra Svizzera, Germania e Val di Fiemme

Appuntamento dal 28 dicembre al 4 gennaio per il Tour de Ski. L'atteso appuntamento a cavallo tra 2021 e 2022 vedrà gli atleti impegnati prima a Lenzerheide (SUI), poi Oberstdorf (GER) e infine in Val di Fiemme. Le speranze azzurre sono riposte in Federico Pellegrino, reduce da un secondo posto a Dresda (GER) e impegnato nelle sprint in terra svizzera e in Germania. Gran finale della manifestazione in Val di Fiamme.

Tra gli uomini, leader della classifica generale è il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo mentre tra le donne comanda la svedese Maja Dahlqvist.

SCI DI FONDO: IL CALENDARIO DEL TOUR DE SKI 2021/2022

Mar 28/12/21 – Sprint maschile a tecnica libera Lenzerheide (Svizzera) - ore 14

Mar 28/12/21 – Sprint femminile a tecnica libera Lenzerheide (Svizzera) - ore 14

Mer 29/12/21 – 10 km femminile a tecnica classica Lenzerheide (Svizzera) - ore 13.30

Mer 29/12/21 – 15 km maschile a tecnica classica Lenzerheide (Svizzera) - ore 15.05

Ven 31/12/21 – 10 km mass start femminile a tecnica libera Oberstdorf (Germania) - ore 12.55

Ven 31/12/21 – 15 km mass start maschile a tecnica libera Oberstdorf (Germania) - ore 15.25

Sab 1/1/2022 – Sprint maschile a tecnica classica Oberstdorf (Germania) - ore 12

Sab 1/1/2022 – Sprint femminile a tecnica classica Oberstdorf (Germania) - ore 12

Lun 3/1/2022 – 10 km mass start femminile a tecnica classica Val di Fiemme (Italia) - ore 12.40

Lun 3/1/2022 – 15 km mass start maschile a tecnica classica Val di Fiemme (Italia) - ore 14.50

Mar 4/1/2022 – 10 km mass start femminile a tecnica libera Val di Fiemme (Italia) - ore 11.30

Mar 4/1/2022 – 10 km mass start maschile a tecnica libera Val di Fiemme (Italia) - ore 15.25

Skeleton: Margaglio e compagni impegnati a Sigulda (Lettonia)

Saranno Valentina Margaglio, Alessia Crippa, Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari gli azzurri impegnati nell'ultima tappa di Coppa del Mondo di skeleton del 2021. Margaglio, che ha già centrato due podi in stagione, proverà così a ripetersi anche in Lettonia.

SKELETON: IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI SIGULDA

Mar 31/12/21 – Gara femminile - ore 8.30

Mar 31/12/21 – Gara maschile - ore 13.35

Slittino: il 2022 si apre a Winterberg (Germania)

Dominik Fischnaller e compagni inaugurano il 2022 con una nuova tappa di Coppa del Mondo in programma nel budello ghiacciato tedesco. Lo slittinista altoatesino, che vanta già 4 podi in stagione di cui 3 in gare individuali, proverà a ripartire al meglio in vista delle ormai imminenti Olimpiadi di Beijing 2022.

La classifica generale di Coppa vede in testa due tedeschi: Johannes Ludwig tra gli uomini e Julia Taubitz tra le donne.

SLITTINO: IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI WINTERBERG