Coppa del Mondo di sci, Mikaela Shiffrin domina il gigante di Courchevel

Nel secondo gigante di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin non tradisce le attese e sbrana letteralmente il pendio di Courchevel con due manche perfette e il tempo finale di 2:15.35. Per l'Olimpionica americana significa doppietta stagionale in specialità, vittoria numero 72 in Coppa – la quarta in gigante su questa pista – e la riconquista della leadership generale del Circo Bianco.

Alle sue spalla si piazzano la svedese Sara Hector (+ 0.86) e la svizzera Michelle Gisin (+ 1.08), che nega il podio a una buona Petra Vlhova (SVK), penalizzata da una prima manche pasticciata.

Le italiane passano dalle gioie della Val d'Isère ai dolorini di Courchevel. Non riesce infatti alle azzurre di ripetere gli straordinari risultati del weekend per velociste, e deludono a parte una sufficiente Federica Brignone, settima (era quarta nella prima manche) al traguardo con un paio di gravi errori in entrambe le manche.

È ormai crisi invece per la detentrice della Coppetta di specialità, Marta Bassino, scivolata via malamente nella prima prova alla fine del muro: sono due le uscite di seguito dopo quella nel primo gigante di Soelden.

Peccato infine per la campionessa Olimpica di discesa in carica, Sofia Goggia, che dopo una discreta prima manche (decima) sbaglia alla fine della seconda quando era in linea per un posto tra le 10, risultato che le fa perdere la testa della classifica generale provvisoria del Circo Bianco.

Domani si replica su questa pista con un altro gigante, con le azzurre chiamate a un'immediata riscossa.

TOP TEN GIGANTE COURCHEVEL 21 DICEMBRE

Mikaela Shiffrin (USA) 2:15.35 Sara Hector (SWE) + 0.86 Michelle Gisin (SUI) + 1.08 Petra Vlhova (SVK) + 1.44 Tessa Worley (FRA) + 1.86 Matyna Gasienica-Daniel (POL) + 2.44 Federica Brignone (ITA) + 2.61 Ramona Siebenhofer (AUT) + 2.77 Camille Rast (SUI) + 2.77 Mina Fuerst Holtmann (NOR) + 2.82

LE ALTRE AZZURRE:

27. Elena Curtoni (Ita) + 5.12

36. Roberta Melesi (Ita)

41. Karoline Pichler (Ita)

46. Ilaria Ghisalberti (Ita)

49. Vivien Insam (Ita)

CLASSIFICA GENERALE FIS SKI SCI ALPINO FEMMINILE: TOP 5

Mikaela SHIFFRIN USA 670 Sofia GOGGIA ITA 535 Petra VLHOVA SVK 390 Federica BRIGNONE ITA 342 Breezy JOHNSON USA 322

Calendario della Coppa del Mondo di Sci Alpino FIS 2021/22 - Donne (fino a Beijing 2022)- Informazioni soggette a modifiche.

28-29 dicembre 2021: Lienz (Austria): slalom gigante, slalom

4 gennaio 2022: Zagabria (CRO), slalom

(CRO), slalom 8-9 gennaio 2022: Maribor (SLO), slalom gigante, slalom

(SLO), slalom gigante, slalom 11 gennaio 2022: Flachau (AUT), slalom

(AUT), slalom 15-16 gennaio 2022: Zauchensee (AUT), discesa, super-g

(AUT), discesa, super-g 22-23 gennaio 2022: Cortina (ITA), discesa, super-g

(ITA), discesa, super-g 25 gennaio 2022: Plan de Corones , slalom gigante

, slalom gigante 29-30 gennaio 2022: Garmisch (GER), discesa, super-g

Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 - Programma delle gare di sci alpino

• 6 febbraio: discesa libera maschile (campione Olimpico in carica: Aksel Lund Svindal, NOR)

• 7 febbraio: slalom gigante femminile (campione Olimpico in carica: Mikaela Shiffrin, USA)

• 8 febbraio: super-g maschile (campione Olimpico in carica: Matthias Mayer, AUT)

• 9 febbraio: slalom femminile (campionessa Olimpica in carica: Frida Hansdotter)

• 10 febbraio: combinata maschile (campione Olimpico in carica: Marcel Hirscher, AUT)

• 11 febbraio: super-g femminile (campionessa Olimpica in carica: Ester Ledecka, )

• 13 febbraio: slalom gigante maschile (campione Olimpico in carica Marcel Hirscher, AUT)

• 15 febbraio: discesa libera femminile (campionessa Olimpica in carica Sofia Goggia, ITA)

• 16 febbraio: slalom maschile (campione Olimpico in carica Andre Myhrer, SWE)

• 17 febbraio: combinata femminile (campionessa Olimpica in carica: Michelle Gisin, SUI)

• 19 febbraio: parallelo a squadre (campione Olimpico in carica: SUI)