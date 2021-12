Alex Vinatzer in esclusiva, “Amo la 3Tre e sono pronto per la vittoria"

Assorbita la delusione per l'incredibile uscita sulla temibile Face de Bellevarde, nel primo slalom di Coppa del Mondo in Val d’Isère, Alex Vinatzer sta rifinendo la preparazione per il secondo slalom della stagione, che sarà a Madonna di Campiglio il 22 dicembre, in notturna. Gustoso antipasto di ciò che si vedrà alle prossime Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Davanti alla tv, tutta l'Italia che ama lo sci è stramazzata con lui dopo la sua caduta a sole due porte dal traguardo quando era in lotta per il secondo posto. Ma, come il suo mito, il ninja Naruto, Vinni non si scoraggia e guarda già alla prossima gara sulla mitica 3tre di Campiglio, la sua pista preferita dove ha centrato uno dei suoi due podi in Coppa del Mondo, e dove troverà finalmente il pubblico a tifare per lui.

A 22 anni, e dopo una stagione, quella scorsa, vissuta sull’ottovolante, in Val d'Isère Vinni è sembrato l’unico in grado di poter impensierire Clement Noel, al momento una spanna sopra la concorrenza. Certo, l’iridato juniores in slalom in Val di Fassa (2019) deve assolutamente limare gli errori e credere ancora più fermamente al grande risultato, ormai nell’aria.

Alex Vinatzer (ITA) in gara in Coppa del Mondo nello slalom della Val d'Isère. Foto di 2021 Getty Images

Anche se non ha ancora vinto in Coppa del Mondo (ha 2 podi, uno proprio a Campiglio, l'altro, il primo, a Zagabria), Alex Vinatzer è già il leader della squadra azzurra di specialità, che sta vivendo un momento di ricambio generazionale. Il sogno? “Vincere a Campiglio e poi magari a Beijing 2022!”

Leggi l'intervista esclusiva di Olympics.com ad Alex Vinatzer:

Vinni Vinatzer festeggia il podio sulla 3Tre di Madonna di Campiglio. Foto di 2020 Getty Images

O: Ciao Alex, anche se non hai avuto fortuna nel primo slalom stagionale in Val d'Isère (è uscito nella seconda manche a due porte dall'arrivo quando sarebbe finito in testa, Ndr) sei sembrato molto veloce e migliorato rispetto all'anno scorso.

Alex Vinatzer: Non riesco ancora a capacitarmi di quelle ultime due porte finali, la neve molle mi ha fatto impuntare.Comunque è vero, mi sto trovando bene sugli sci, ho lavorato a fondo sullo scarpone e sui materiali in estate malgrado i problemi per il Covid e sulla Face de Bellevarde, nonostante il risultato ho capito che posso far bene per tutta la stagione.

O: La stagione scorsa è andata in chiaroscuro per te, nel senso che sei partito con grandi aspettative ma hai avuto quel problema di appendicite: quando sei tornato hai sbagliato in molti slalom per poi tornare con un terzo posto inatteso e infine un'altra delusione, con quel quarto posto a Cortina che grida vendetta. Cos'hai imparato?

AV: Tantissimo, molto più delle ultime tre stagioni messe insieme. La gestione dei materiali, dove conta il dettaglio, e poi ho commesso degli errori che, oso dire, non commetterò più in futuro perché ho fatto di tutto per risolverli. È un bene che mi siano capitati da giovane, tutta esperienza.

O: Quando arriva questa benedetta prima vittoria in Coppa del Mondo?

AV: Il sogno di ogni atleta, ovviamente, è vincere e dopo il podio è normale che si punti alla vittoria in ogni evento, e credo che ormai sia fattibile: ogni gara è diversa però mi sento bene, sono fiducioso e spero che arriverà presto, magari sulla 3Tre.

O: A 22 anni sei il leader della squadra di slalom: come vivi questo status di giovane leader?

AV: Non mi sento ancora leader perché leader, per noi rimane Manni Moelgg, il capitano, ma sì, c'è un bel clima nella squadra di slalom, ci capiamo tutti al volo, ci spingiamo l'uno con l'altro, quindi è veramente bello stare in una squadra del genere. Mi vedo come uno che può far bene e delle buone gare, però come capitano lasciamo Manni e poi vediamo nei prossimi anni.

O: È vero che il tuo idolo era Bode Miller?

AV: Sì, mi piaceva da bambino, il suo modo di essere e di sciare era incredibile, mi affascinava.

O: Manni Moelgg e gli altri ti danno dei consigli?

AV: Dipende, solo quando glielo chiedo e allora sono sempre disponibili a dirmi cosa fare in qualche passaggio tattico sul tracciato. È un grande aiuto averli in squadra, alla fine ti aiutano a scoprire tante cose prima, evitandoti di incappare in qualche errore di troppo.

O: Per quanto riguarda gli avversari, c'è un punto di riferimento tecnico?

AV: Ma è difficile da dire, perché comunque ognuno cerca di costruire la propria sciata e di riuscire a realizzarla al meglio, ma certo guardi gli altri se fanno delle cose meglio di te.

O: Alcuni dicono che assomigli a Clement Noel.

AV: Lui mi piace tanto, gli invidio un po' la sua centralità perfetta sugli sci.

O: Quest'anno ti sei lanciato anche in gigante, sensazioni?

AV: Ci tengo molto al gigante e penso di aver fatto un bel salto in avanti rispetto all'anno scorso. Certo, devo riuscire a partire più avanti, perché partire così indietro è dura. L'idea della doppia disciplina mi è sempre piaciuta, quindi è quella che cerco di seguire nei prossimi anni, di arrivare in Coppa del Mondo al vertice in due discipline, non solo in slalom.

O: Cortina 2021: hai perso il podio per una manciata di secondi, è stata una delusione o anche in questo caso è tutta esperienza?

AV: Difficile da dire. Ovviamente un po’ di delusione c'è, perché in questi eventi contano solo le medaglie. Però, dopo che ho avuto un gennaio così brutto con tutte quelle uscite e i risultati che non venivano... tornare di nuovo lì davanti è stata una soddisfazione, quindi forse non ho patito il quarto posto come lo si soffrirebbe di solito in un evento del genere. Sicuramente, se arrivi da favorito la delusione è maggiore, quindi alla fine sono abbastanza soddisfatto e, magari, la prossima volta girerà meglio.

O: E tra poco ci sono le Olimpiadi, ci stai già pensando?

AV: Non voglio pensarci troppo perché manca ancora tempo e molte gare in Coppa. E per far bene alle Olimpiadi devo esprimermi al meglio in ogni singola gara, quindi alla Cina ci penserò solo quando salgo sull'aereo. Ma il sogno medaglia c'è.

Alex Vinatzer nello slalom Olimpico di PyeongChang 2018. Foto di 2018 Getty Images

O: Hai un rituale pre-gara?

AV: Niente di esagerato, prima di uscire dal cancelletto mi batto sul petto da una parte e dall'altra, mi regolo gli occhiali, sbatto i bastoni e via... Non faccio numeri o riti che vedo fare a tanti atleti, è pieno di scaramantici in giro.

O: Quando arrivi al cancelletto senti le farfalle nello stomaco o solo "rabbia" agonistica?

AV: Dipende da ogni situazione: dal momento, dalla gara, dalla tracciatura; la cosa migliore è quando sei calmo e centrato e senti dentro di te di poter fare una bella gara.

O: C'è una persona che ti ispira di più nello sport, Alberto Tomba magari, grande sciatore azzurro del passato?

AV: Albertone mi ha parlato l'anno scorso dopo Campiglio, è stato simpatico, anche se onestamente non so se abbia un vero idolo al momento. Mi ha detto di andare giù a tutta senza pensare troppo.

O: Quindi la mitica "3Tre" di Madonna di Campiglio è la tua pista preferita?

AV: Sì, e spero di poter portare a casa la vittoria prima o poi, perché è una delle mie gare del cuore. Essendo italiano è uno degli appuntamenti più affascinanti in assoluto: in notturna, la pista top e la grande storia della gara... quindi è un prestigio vincere lì, bisogna andare sempre forte. Se potessi esprimere un desiderio vorrei vincere lì e magari le Olimpiadi.

O: Sei fidanzato, e cosa fai nel tempo libero?

AV: No, mi vedo con amici e amiche, mi piace fare camminate nella mia Val Gardena, gioco a ping-pong, mi alleno, nulla di speciale anche perché il tempo libero è sempre poco. Il calcio lo guardo solo nelle occasioni importanti, sono milanista ma non seguo assiduamente.

O: Andare al cinema, ti piace?

AV: Sì, ho visto l'ultimo James Bond che mi è piaciuto molto.

O: E le serie le guardi?

AV: Sì, guardo tanto i cartoni giapponesi, mi piacciono un casino già da quando ero bambino... Poi ovviamente ogni tanto qualche serie la guardo, anche se per esempio "Squid Game" era bella ma troppo dura: la mia preferita è "Il trono di spade". L'altra mia preferita, a livello di manga, è Naruto, che ho anche messo sul casco.