Sci Alpino, gigante femminile Courchevel: vince Hector, terza un'ottima Bassino

Dopo un avvio di stagione non indimenticabile, Marta Bassino rialza la testa e conquista il terzo posto nello slalom gigante sulle nevi francesi di Courchevel. Solo ieri, la sciatrice cuneese era uscita di scena nel corso della prima manche. Davanti a lei si piazzano la vincitrice Sara Hector (SVE), che si conferma in grande forma stoppando il cronometro sul 2:13.02, e la statunitense Mikaela Shiffrin, attardata di 39 centesimi rispetto alla vetta. L'azzurra chiude invece la sua prova con 59 centesimi di ritardo dal primo gradino del podio.

Giornata no invece per Federica Brignone, unica italiana a passare alla seconda manche oltre a Bassino. Qualificata con il settimo tempo, la valdostana esce di scena dopo una caduta arrivata subito dopo una partenza molto decisa.

Niente da fare invece per Sofia Goggia, Elena Curtoni e Karoline Pichler, uscite nel corso della prima manche. Hanno inoltre mancato la qualificazione alla seconda manche pure Roberta Melesi, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti.

La classifica generale di Coppa del Mondo vede ora Shiffrin allungare su Goggia, con l'americana in vetta anche alla graduatoria di gigante.

Bassino: "Un podio che vale tanto"

“Un risultato che ci voleva, di cui avevo bisogno come già detto al termine della prima manche. Avevo bisogno di ritrovare la mia sciata, un po’ di fiducia: questo podio per me vale tanto, in un’ inizio di stagione più faticoso rispetto agli anni passati. Sono felice, questo mi darà tanta consapevolezza di essere lì e potermela giocare. A Natale torno a casa, per poi passare a Lienz per chiudere al meglio e pensare al 2022”. Queste le parole di Marta Bassino rilasciate attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Sport Invernali.

La top 10 dello slalom gigante femminile di Courchevel

1- Sara HECTOR (SVE) 2:13.02

2- Mikaela SHIFFRIN (USA) +0.39

3- Marta BASSINO (ITA) +0.59

4- Tessa WORLEY (FRA) +0.68

5- Petra VLHOVA (SVK) +1.24

6- Maryna GASIENICA-DANIEL (POL) +1.36

7- Ramona SIEBENHOFER (AUT) +1.54

8- Ragnhild MOWINCKEL (NOR) +1.64

9- Stephanie BRUNNER (AUT) +1.71

10- Michelle GISIN (SUI) +1.78

Classifica generale di Coppa del Mondo femminile: la top 3

1- Mikaela SHIFFRIN (USA) 750 punti

2- Sofia GOGGIA (ITA) 635 punti

3- Petra VLHOVA (SVK) 435 punti

Coppa del Mondo di sci alpino femminile: il calendario 2021/2022