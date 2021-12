Sport Olimpici Invernali in diretta: sci alpino, curling, biathlon, fondo, snowboard e slittino. Doppietta azzurra nel super-g di St. Moritz!

Sofia Goggia e Alex Vinatzer sono tra gli italiani in gara domenica 12 dicembre, con la stagione invernale che entra sempre più nel vivo per sci alpino, curling, biathlon, snowboard e combinata nordica.

Segui tutti gli aggiornamenti in diretta delle gare di oggi di Coppa del Mondo, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso Beijing 2022.

Leggi i risultati delle gare di sabato 11 dicembre 2021.

Sci alpino, super-g femminile - St. Moritz (SUI): doppietta azzurra con Brignone e Curtoni

Nel secondo super-g di St. Moritz, con partenza abbassata a casa del vento, l’Italski torna alla vittoria e questa volta non è Sofia Goggia, comunque ottima quarta, ma Federica Brignone a salire sul gradino più alto del podio (primo stagionale). L’azzurra regola di misura la compagna di squadra Elena Curtoni, al 6° podio in carriera.

Gioia immensa per la vincitrice della Coppa del Mondo 2020, che ha pennellato una discesa perfetta, con linee aggressive e senza sbavature. Al terzo posto, Mikaela Shiffrin (USA), al podio n. 6 in super-g (di cui tre proprio qui a St. Moritz) in Coppa, già terza ieri.

Con questo risultato, Brignone ottiene la 17ma vittoria in Coppa del Mondo, superando Deborah Compagnoni.

Grandissima prestazione di squadra per le italiane, con 5 atlete nelle prime 10 (15ma Nicol Delago, 18ma un'ottima Karoline Pilchner, 26ma Nadia Delago).

LA TOP 10 DEL SUPER-G FEMMINILE DI ST. MORITZ

1 - BRIGNONE Federica (ITA) 57.81

2 - CURTONI Elena (ITA) 57.92 (+ 0.181)

3 - SHIFFRIN Mikaela (USA) 58.24 (+ 0.43)

4 - ROBINSON Alice (NZL) 58.33 (+ 0.52)

5 - SIEBENHOFER Ramona

6 - GOGGIA Sofia (ITA) 58.56 (+ 0.75)

7 - FLEURY Jasmine (SUI) 58.63 (+ 0.82)

8 - BASSINO Marta (ITA) 58’64 (+ 0.83)

9 - MARSAGLIA Francesca 58.65

10 - GISIN Michelle (SUI) 58.79 (+ 0.98)

Snowboard slalom parallelo - Bannoye (RUS): fuori ai quarti March e Fischnaller

Nella prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo a Bannoye, Russia, gli atleti azzurri non vivono una grande giornata. Mirko Felicetti esce agli ottavi di finale, poco meglio fanno Aaron March e Roland Fischnaller, eliminati ai quarti. In campo femminile, delusione per Nadja Ochner, che esce già agli ottavi.

PODIO SLALOM PARALLELO BANNOYE UOMINI

1 Andreas Promegger (AUT)

2 Lee Sangho (KOR)

3 Arvid Auner (AUT)

PODIO SLALOM PARALLELO BANNOYE DONNE

1Julie Zogg (SUI)

2 Miki Tsubaki (JPN)

3 Anastasiia Kurochkina (RUS)

LEGGI: Road to Beijing: Roland Fischnaller

Curling, preolimpico - Leeuwarden (OLA): azzurri bene con la Finlandia

Dopo l'avvio positivo di ieri, con la squadra maschile vincitrice (7-3) sulla Corea del Sud nel match d'esordio, gli azzurri sono impegnati con due gare domenica 12 dicembre. Nella prima, in un match molto combattuto, hanno sconfitto la Finlandia 9-5.

Il quartetto italiano (Joel Retornaz - skip -, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner) tornerà subito sul ghiaccio stasera contro la Danimarca, a sua volta vincitrice in mattinata contro il Giappone (11-3), in un match decisivo per la vetta della classifica.

LEGGI ANCHE: Amos Mosaner: da eroe di Plzen a colonna del curling azzurro

Freestyle-skicross, Val Thorens, Francia: storico podio per Simone Deromedis

Eccezionale risultato nello skicross per i colori azzurri, con Simone Deromedis, talento emergente, che si piazza terzo in Val Thorens nella gara vinta dal veterano svizzero Alex Fiva davanti al beniamino di casa Terence Tchiknavorian.

L'Italia non saliva sul podio in Coppa del Mondo nello skicross dal 3-2-2006, quando Carl Heinz Molling si piazzò al secondo posto in Repubblica Ceca.

1 Fiva Alex SUI

2 Tchiknavorian Terence FRA

3 Deromedis Simone ITA

4 Wallasch Tyler USA