Pattinaggio di velocità: Lollobrigida trionfa nella mass start di Calgary (CAN)

Nella tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità di Calgary (CAN), Francesca Lollobrigida conferma il suo ottimo momento di forma vincendo anche la mass start dopo il successo ottenuto due giorni prima nei 3000 metri. Una vittoria che, in questa specialità, le mancava da 4 anni e che lascia ben sperare in vista delle Olimpiadi di Beijing 2022.