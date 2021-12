Sport Olimpici Invernali oggi, in diretta: trionfo azzurro nello snowboard cross misto con Moioli e Sommariva, Goggia seconda nel super-G, De Aliprandini sfiora il podio in gigante

Sofia Goggia sale sul secondo gradino del podio nel super-g di St. Moritz (SUI). La sciatrice bergamasca e Federico Pellegrino sono tra gli italiani in gara sabato 11 dicembre con la stagione invernale che entra sempre più nel vivo per biathlon, snowboard, sci alpino, sci di fondo, slittino e per il preolimpico di curling.

Segui tutti gli aggiornamenti in diretta delle gare di oggi di Coppa del Mondo, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso Beijing 2022.

Sci alpino, Super-G femminile - St. Moritz (SUI): Goggia seconda, 4 italiane in top 10

Nuovo podio per Sofia Goggia, che nel super-g femminile si piazza al 2° posto dietro alla beniamina di casa Lara Gut-Behrami, autrice di una gara fantastica. Ottima anche la prestazione della bergamasca, vincitrice la scorsa settimana nel super-g di Lake Louise (CAN), in azione proprio quando la visibilità era decisamente calata. A chiudere il podio Mikaela Shiffrin (USA). Per l'azzurra è il quarto podio stagionale in Coppa del Mondo.

Molto bene anche la altre azzurre, con Elena Curtoni sesta, Federica Brignone ottava e Marta Bassino nona. Più attardate invece Francesca Marsaglia (25), Karoline Pichler (28), Nadia Delago (30), Roberta Melesi (38) e Nicole Delago (42).

LA TOP 10 DEL SUPER-G FEMMINILE

1 - GUT-BEHRAMI Lara (SUI) 1'19"82

2 - GOGGIA Sofia (ITA) 1'20"00 (+ 0.18)

3 - SHIFFRIN Mikaela (USA) 1'21'00 (+ 1.18)

4 - MOWINCKEL Ragnhild (NOR) 1'21'27 (+ 1.18)

5 - RAEDLER Ariane (AUT) 1'21'52 (+ 1.70)

6 - CURTONI Elena (ITA) 1'21'56 (+ 1.74)

7 - HOLDENER Wendy (AUT) 1'21'69 (+ 1.87)

HOLDENER Wendy (AUT) 1'21'69 (+ 1.87) 8 - BRIGNONE Federica (ITA) 1'21'72 (+ 1.90)

9 - BASSINO Marta (ITA) 1'21'83 (+ 2.01)

10 - FLURY Jasmine (SUI) 1'21"92 (+ 2.10)

Snowboard SBX Team - Montafon (AUT): trionfo Italia!

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva trionfano nello snowboard cross misto a squadre di Montafon (AUT), lasciandosi alle spalle Repubblica Ceca e Francia. Giù dal podio Australia e Canada. Un risultato figlio del grande vantaggio accumulato da Sommariva nella sua manche, con la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 brava a gestire il margine nella frazione successiva.

Un ottimo risultato per i colori azzurri dopo i podi mancati nelle gare di ieri.

IL PODIO DELLO SNOWBOARD CROSS MISTO A SQUADRE

1 - Italia

2 - Repubblica Ceca

3 - Francia

Snowboard PGS - Bannoye (Russia): Felicetti sfiora il podio

Subito fuori Roland Fischnaller e Aaron March, che non riescono ad accedere al tabellone principale dello slalom gigante parallelo di Bannoye (Russia). Agli ottavi di finale escono poi Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti. Turno invece passato da Daniele Bagozza e Mirko Felicetti, con quest'ultimo che fa suo il derby con Gabriel Messner. Nel successivo incrocio tutto tricolare, Felicetti ha la meglio e avanza in semifinale dove però viene eliminato dal sudcoreano Sangho Lee. Nella "small final", salta una porta e perde così la corsa al podio, piazzandosi dunque quarto, per mano del padrone di casa Andrei Sobolev.

Tra le donne, non qualificate al tabellone principale Nadya Ochner e Lucia Dalmasso.

IL PODIO DELLO SLALOM GIGANTE PARALLELO MASCHILE

1 - LEE Sangho (KOR)

2 - BAUMEISTER Stefan (GER)

3 - SOBOLEV Andrei (ROC)

IL PODIO DELLO SLALOM GIGANTE PARALLELO FEMMINILE

1 - NADYRSHINA Sofiya (ROC)

2 - HOFMEISTER Ramona Theresia (GER)

3 - LANGENHORST Carolin (GER)

Sci alpino, Slalom gigante maschile - Val d'Isère (FRA): De Aliprandini sfiora il podio, vince Odermatt

È ancora lo svizzero Marco Odermatt a trionfare nello slalom gigante di Val d'Isère (FRA). L'elvetico ha la meglio sul beniamino di casa Alexis Pinturault e sull'austriaco Manuel Feller che per soli 7 centesimi rimane davanti a Luca De Aliprandini. L'azzurro chiude così quarto, guadagnando una posizione rispetto alla prima manche.

Odermatt rimane anche in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino.

LA TOP 10 DELLO SLALOM MASCHILE

1 - ODERMATT Marco (SUI) 2'12"31

2 - PINTURAULT Alexis (FRA) 2'12'90 (+0.59)

3 - FELLER Manuel (AUT) 2'13'55 (+1.24)

4 - DE ALPIDRANDINI Luca (ITA) 2'13'62 (+1.31)

5 - KRISTOFFERSEN Henrik (NOR) 2'13'90 (+1.59)

6 - SCHMID Alexander (GER) 2'14'23 (+1.92)

7 - MEILLARD Loic (SUI) 2'14'24 (+1.93)

8 - FAIVRE Mathieu (FRA) 2'14'35 (+2.04)

9 - MURISIER Justin (SUI) 2'14'45 (+2.14)

10 - KRANJEC Zan (SLO) 2'14'50 (+2.19)

Biathlon, Inseguimento maschile - Hochfilzen (AUT): doppietta francese, Hofer 14°

Dominio francese in terra austriaca. Nell'inseguimento di Hochfilzen (AUT), Quentin Fillon-Maillet la fa da padrone e vince per distacco sul compagno di squadra Emilien Jacquelin. Stesso tempo invece per il transalpino Simon Desthieux e lo svedese Sebastian Samuelsson, ma è quest'ultimo a salire sul terzo gradino del podio.

Ultimo poligono al cardiopalma, con il tedesco Johannes Kuehn, vincitore della sprint di ieri, che dopo un percorso perfetto con zero errori sciupa tutto nell'ultima sessione con 3 errori di fila che lo fanno scendere al 15° posto, dietro a Lukas Hofer (un errore) che è il migliore degli italiani. Attardati invece Thomas Bormolini (29), Tommaso Giacomel (42) e Dominik Windisch (46).

Samuelsson rimane in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.

IL PODIO DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - FILLON-MAILLET Quentin (FRA) 33'52"

2 - JACQUELIN Emilien (FRA) +32"1

3 - SAMUELSSON Sebastian (FRA) +38"2

14 - HOFER Lukas (ITA) +54"3

29 - BORMOLINI Thomas (ITA) +1'47"5

41 - GIACOMEL Tommaso (ITA) +2'54"3

46 - WINDISCH Dominik (ITA) +3'20"4

Slittino, doppio maschile - Altenberg (GER): coppie italiane al 10° e 11° posto

Gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si piazzano al decimo posto nel doppio maschile di Altenberg (GER), seguiti dai connazionali Ludwig Rieder e Patrick Rastner.

Sul podio Austria, Germania e Lettonia.

IL PODIO DEL DOPPIO MASCHILE

1 - Steu/Koller (AUT) - 1'23"767

2 - Eggert/Benecken (GER) - 1'23"770 (+ 0.03)

3 - Bots/Plume (LET) - 1'23"980 (+ 0.213)

Slittino, singolo femminile - Altenberg (GER): Voetter ottava, vince l'austriaca Egle

È Andrea Voetter, ottava, la migliore tra le italiane nella prova individuale femminile in terra tedesca. Più attardate le connazionali Marion Oberhofer (14), Nina Zoeggeler (15) e Verena Hofer (20).

A dominare la scena è l'austriaca Madeleine Egle, che mette in fila il terzetto di casa formato da Julia Taubitz, Anna Berreiter e Natalie Geisenberger.

IL PODIO DEL SINGOLO FEMMINILE

1 - EGLE Madeleine (AUT) 1'45"208

2 - TAUBITZ Julia (GER) 1'45"501 (+0.293)

3 - BERREITER Anna (Ger) 1'45"969 (+0.585)

Sci di fondo, Sprint TL maschile e femminile - Davos (SUI): Pellegrino terzo tempo in qualifica

Terzo tempo in qualifica per Federico Pellegrino. Fuori dai trenta finalisti Francesco De Fabiani, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Giovanni Ticco e Francesco Manzoni.

Tra le donne qualificate Greta Laurent (16) e Caterina Ganz (23). Fuori dalle trenta Elisa Brocard, Nicole Monsorno e Cristina Pittin,

Curling, preolimpico - Leeuwarden (OLA): azzurre sconfitte all'esordio dal Giappone

Termina con una sconfitta per 11-6 contro il Giappone la prima gara dell'Italia femminile nel torneo. Alle 14, spazio agli uomini contro la Corea del Sud.

Bob a 4 maschile - Winterberg (GER): dominio tedesco, attardati gli italiani

I due equipaggi italiani in gara si piazzano al 20° (Variola, Obou, Pagnini, Mircea) e al 22° posto (Baumgartner, Bilotti, Fantazzini, Verginer) in una prova dominata dalla Germania, che piazza due quartetti nei primi posti e un altro ai piedi del podio. Terzi i canadesi.

