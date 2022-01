Risultati sport Olimpici Invernali venerdì 7 gennaio: Margaglio 6^ nello skeleton, Wierer 10^ nella sprint

Nessun podio per gli atleti italiani in gara oggi (venerdì 7 gennaio) tra biathlon, combinata nordica e skeleton.

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva superano le qualificazioni nella tappa di snowboard cross in corso e domani tenteranno l'assalto alle posizioni che contano. Iniziano in serata gli Europei di pattinaggio di velocità a Heerenveen (NED), con Francesca Lollobrigida a caccia di gloria.

Segui tutti gli aggiornamenti in diretta delle gare di oggi di Coppa del Mondo, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso Beijing 2022.

Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof (GER) - Sprint maschile 10 km: Loginov vince nella bufera, Bormolini 13°

È la bufera di neve a farla da padrone nel corso della prima sprint del 2022. A trionfare in Germania è Aleksandr Loginov (ROC), che si impone sul francese Émilien Jacquelin (autore di 2 errori al poligono) e sul norvegese Sturla Holm Laegreid (un errore).

Migliore tra gli azzurri è Thomas Bormolini, che grazie a una sessione di tiro senza errori taglia il traguardo al 13° posto. Più attardati i suoi connazionali, con Dominik Windisch 33° con 3 errori, Tommaso Giacomel 25° con 3 errori e Didier Bionaz 49° con 2 errori.

La classifica di specialità vede ora Jacquelin passare al comando a quota 225 punti, seguito dallo svedese Sebastian Samuelsson e da Loginov. Un primato, quello del transalpino, confermato anche nella graduatoria generale di Coppa del Mondo, dove alla sue spalle si trovano il connazionale Quentin Fillon Maillet e il norvegese Vetle Sjåstad Christiansen.

LA TOP 3 DELLA SPRINT MASCHILE DI OBERHOF E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Aleksandr LOGINOV (ROC) 26:18.7

2 - Émilien JACQUELIN (FRA) +6.6

3 - Sturla Holm LAEGREID (NOR) +14.5

13 - Thomas BORMOLINI (ITA) +46.9

33 - Dominik WINDISCH (ITA) +1:34.1

35 - Tommaso GIACOMEL (ITA) +1:36.3

49 - Didier BIONAZ (ITA) +2:01.9

Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof (GER) - Sprint femminile 7,5 km: vince Roeiseland, Wierer è decima

Parla norvegese la prima sprint femminile del 2021. Marta Olsbu Roeiseland sbanca Oberhof mantenendo anche la vetta della classifica di specialità e della graduatoria generale di Coppa del Mondo.

Una gara, quella in terra tedesca, che vede seconde a pari merito la bielorussa Hanna Sola (2 errori) e la francese Julia Simon (un errore). Arriva invece la una decima piazza per l'azzurra Dorothea Wierer, che commette un errore nel secondo poligono compromettendo così la possibilità di avvicinarsi al podio.

Attardate le altre azzurre, con Lisa Vittozzi solamente 49esima complice 3 errori commessi nella prima serie di colpi. Fuori invece dalle prime 60, e quindi dalla gara a inseguimento di domenica, Federica Sanfilippo (73) e Samuela Comola (83).

LA TOP 3 DELLA SPRINT FEMMINILE DI OBERHOF E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1 - Marte Olsbu ROEISELAND (NOR) 23:30.1

2 - Hanna SOLA (BEL) +7.1

3 - Julia SIMON (FRA) +7.1

10 - Dorothea WIERER (ITA) +37.9

49 - Lisa VITTOZZI (ITA) +1:50.7

73 - Federica SANFILIPPO (ITA) +2:45.6

13 - Samuela COMOLA (ITA) +3:23.1

BIATHLON: IL CALENDARIO DELLA TAPPA DI OBERHOF

Sab 8/1 - Staffetta mista a squadre - ore 12,15

Sab 8/1 - Staffetta mista singola - ore 14,45

Dom 9/1 - Inseguimento maschile - ore 12,30

Dom 9/1 - Inseguimento femminile - ore 14,45

Snowboard cross, Coppa del Mondo Krasnoyarsk (ROC) - Qualificazioni maschili e femminili: passano solo Moioli e Sommariva

Qualificazioni in chiaroscuro per l'Italia nella tappa stagionale sulle nevi russe di Krasnoyarsk. A passare al tabellone principale sono solamente Michela Moioli tra le donne e Lorenzo Sommariva tra gli uomini. Lo scorso 11 dicembre, i due avevano conquistato a Montafon (AUT) una vittoria nella gara a squadre miste.

Escono invece di scena Sofia Belingheri, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Tommaso Leoni e Michele Godino.

La lotta per il podio inizierà domani mattina a partire dalle 6 italiane.

Skeleton, Coppa del Mondo maschile - Winterberg (GER): tutto in una manche, vince Dukurs

Grande confusione nella prova maschile odierna di Coppa del Mondo. La prima manche è stata infatti annullata in quanto il tracciato non sarebbe stato spazzolato correttamente in base al protocollo di gara. A quel punto ha avuto luogo una nuova manche, unica valida ai fini della classifica. A vincere è il lettone Martins Dukurs, seguito dal padrone di casa Axel Jungk e da Alexander Tretiakov (ROC).

I due italiani Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari chiudono la gara rispettivamente al 13° e al 15° posto.

LA TOP 3 DELLA TAPPA MASCHILE DI WINTERBERG E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Martins DUKURS (LAT) 56.46

2 - Axel JUNGK (GER) +0.01

3 - Alexander TRETIAKOV (ROC) +0.05

13 - Amedeo BAGNIS (ITA) +0.55

15 - Mattia GASPARI (ITA) + 0.82

Skeleton, Coppa del Mondo femminile - Winterberg (GER): vince Bos, Margaglio sesta

Non basta un'ottima seconda manche a Valentina Margaglio per centrare il podio nel budello ghiacciato tedesco. L'atleta piemontese chiude la gara odierna al sesto posto, dopo il decimo della prima manche. Non qualificata per la seconda manche l'altra azzurra Alessandra Fumagalli, che conclude al 22° posto.

A conquistare la vittoria è l'olandese Kimberley Bos, che precede la beniamina di casa Jacqueline Loelling. Terza piazza per Elena Nikitina (ROC). Bos rimane inoltre in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.

LA TOP 3 DELLA TAPPA FEMMINILE DI WINTERBERG E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1 - Kimberley BOS (NED) 1:56.04

2 - Jacqueline LOELLING (GER) +0.24

3 - Elena NIKITINA (ROC) +0.43

6 - Valentina MARGAGLIO (ITA) +0.54

Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme (ITA) - Gara a squadre miste: vince la Norvegia, Italia quinta

Vittoria in rimonta della Norvegia nella prova a squadre miste sulle nevi italiane. Il quartetto scandinavo formato da Jens Luraas Oftebro, Mari Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen e Joergen Graabak arriva davanti al team austriaco guidato da Martin Fritz, Lisa Hirner, Annalena Slamik e Lukas Greiderer. Terza piazza invece per i tedeschi Jakob Lange, Cindy Haasch, Jenny Nowak e Terence Weber. Il Giappone si ferma ai piedi del podio.

Quinto posto per gli azzurri Raffaele Buzzi, Annika Sieff, Veronica Gianmoena e Alessandro Pittin, staccati di 2 minuti dalla vetta.

Una gara storica, in quanto mai prima d'ora si era disputata in Coppa del Mondo una prova a squadre mista.

LA TOP 3 DELLA GARA A SQUADRE MISTE IN VAL DI FIEMME

1 - NORVEGIA 40:55.5

2 - AUSTRIA +10.5

3 - GERMANIA +23.9

