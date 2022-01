Sport Olimpici Invernali oggi, in diretta: sci alpino, biathlon, snowboard e pattinaggio di velocità

Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida sono solo alcune delle stelle in gara oggi (domenica 9 gennaio) mentre la stagione della Coppa del Mondo invernale continua in tutto il mondo. Segui la diretta in tempo reale su Olympics.com e preparati al meglio in vista dei Giochi Olimpici Invernali del prossimo anno. Beijing 2022 inizia il 4 febbraio 2022.