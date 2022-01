Come sarà la staffetta mista a squadre di slittino a Beijing 2022?

La staffetta mista di slittino è uno dei nove eventi misti che si svolgeranno a Beijing 2022, in linea con l'intenzione del Comitato Olimpico Internazionale di continuare a lavorare per raggiungere l'uguaglianza di genere ai Giochi.

La squadra mista è stata introdotta per la prima volta nel programma Olimpico nel 2014, occasione in cui la squadra tedesca di Natalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Arlt e Tobias Wendl ha preso d'assalto la medaglia d'oro, in quel di Sochi. La Germania ha vinto di nuovo a PyeongChang 2018 ed è la favorita per il ritorno sul podio anche a Pechino.

L'evento a staffetta sarà l'ultimo della competizione di slittino a Beijing 2022 ed è in programma per il 10 febbraio prossimo. Scopri qui sotto tutto ciò che devi sapere sull'evento.

Slittino: formato della staffetta mista a squadre a Pechino 2022

La staffetta mista di slittino ha fatto il suo debutto Olimpico a Sochi 2014, ma l'evento è stato inserito nel programma dei Campionati del mondo dal 1989.

La prova si compone di tre discipline: singolo femminile, singolo maschile e doppio.

La staffetta inizia con il singolo femminile. Quando l'atleta raggiunge la fine della pista, colpisce un touchpad in alto per aprire il cancello di partenza per la slitta del singolo maschile, che fa la sua discesa e ripete la medesima dinamica per passare il testimone allo slittino del doppio, che esegue la corsa finale.

Non appena la slitta del singolo femminile cominincia la sua corsa, il cronometro inizia a correre e termina solo quando la slitta del doppio colpisce il touchpad. Il vincitore dell'evento è la squadra con il tempo più basso.

L'ordine di partenza è determinato dalla classifica di ogni nazione, in ordine inverso. È autorizzata a gareggiare nella staffetta a squadre - un uomo, una donna e una coppia di doppio iscritta nelle rispettive discipline individuali - una squadra per ciascun Comitato Olimpico Nazionale.

Quando e dove seguire la staffetta Olimpica a squadre di slittino a Pechino 2022

Gli eventi di slittino, così come tutti gli eventi di scivolamento, si svolgeranno presso lo Yanqing National Sliding Centre. Il tracciato è di 1.615 metri, con una pendenza massima del 18% e 16 curve - di cui una unica nel suo genere, con una curvatura di 360 gradi.

Le competizioni di slittino si svolgeranno dal 5 febbraio al 10 febbraio 2022, e la staffetta a squadre sarà l'evento di chiusura della disciplina, il 10 febbraio 2022.

Quali sono le novità? Ce le spiega un Olimpionico

La staffetta a squadre di slittino è un'opportunità unica per gli atleti per conquistare una medaglia Olimpica. Per il tre volte Campione del mondo Roman Repilov, avere più eventi a disposizione e cercare di raggiungere l'uguaglianza di genere è un buon modo per dare maggiore visibilità al suo sport:

"Per quanto ne so, l'obiettivo è quello [avere un numero uguale di atleti e atlete nello slittino] alle Olimpiadi. E in questo senso, ci stiamo muovendo nella giusta direzione." "Abbiamo una staffetta mista e [forse] ci sarà un nuovo evento [in futuro] - il doppio femminile [testato per la prima volta durante Losanna 2020]. Penso che sia un bene se tutto questo potenzia il nostro sport, perché il nostro sport è totalmente sottovalutato dai media e su tutti i fronti. E se gli eventi misti aumenteranno la nostra visibilità... allora sono d'accordo." Repilov si spinge ancora oltre: "Forse, un giorno ci sarà il doppio misto (ride), il che è improbabile, ovviamente, ma vedremo. Ci sarebbero state coppie di famiglie alle Olimpiadi e ai Campionati del mondo!".

Chi sono gli atleti da tenere d'occhio a Beijing 2022?

La Germania è la superpotenza dello slittino ai Giochi Olimpici. A Sochi 2014, nel debutto Olimpico della prova a squadre miste, il quartetto tedesco di Natalie Geisenberger, Felix Loch e la coppia Tobias Arlt e Tobias Wendl, ha vinto l'oro con quasi un secondo di vantaggio sull'equipaggio del ROC (argento) e della Lettonia (bronzo).

Quattro anni dopo, a PyeongChang 2018, la squadra tedesca (con Johannes Ludwig al posto di Felix Loch) ha vinto di nuovo l'oro. La Germania ha vinto un totale di 17 titoli mondiali nella staffetta a squadre dal 1989, con l'impressionante bottino di 13 vittorie consecutive, tra il 1999 e il 2019.

Tuttavia, ai Campionati del mondo FIL 2021, la squadra austriaca di Madeleine Egle, David Gleirscher e la coppia del doppio composta da Thomas Steu/Lorenz Koller ha vinto l'oro davanti alla Germania; è importante notare che la squadra austriaca ha vinto anche il primo evento di Coppa del Mondo a Yanqining, a novembre 2021, proprio nel catino che ospiterà gli eventi di scivolamento di Pechino 2022.

Un occhio di riguardo anche alla squadra lettone, che può contare sulla combo composta da Andris e Juris Šics, tra le migliori coppie di doppio al mondo.

