Пекин-2022 | Лыжные гонки: расписание, результаты, видео
Олимпийские соревнования по лыжным гонкам: расписание, результаты, видеофрагменты
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 20 февраля. Будет разыграно двенадцать комплектов медалей – по шесть у мужчин и у женщин. Olympics собрал для вас расписание гонок, результаты и подборку видео к главным событиям.
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Результаты
5 февраля, суббота
Женщины. Скиатлон 15 км (7.5 км классический стиль, 7.5 км свободный)
1.Тереза Йохауг (Норвегия) 44:13.7
2. Наталья Непряева (ROC) +30.2
3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30.5
4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36.1
5. Фрида Карлссон (Швеция) +42.5
6. Джессика Диггинс (США) +50.5
...8. Анастасия Рыгалина +1:17.2 10. Татьяна Сорина 1:27.6 24. Юлия Ступак +4:13.8
Подробнее о том, как Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне
Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.
Время начала соревнований — московское.
6 февраля, воскресенье
- Мужчины. Скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Начало в 10:00
8 февраля, вторник
- Женщины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:30
- Мужчины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:55
10 февраля, четверг
- Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 10:00
11 февраля, пятница
- Мужчины. Индивидуальная гонка на 15 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 10:00
12 февраля, суббота
- Женщины. Эстафета 4 по 5 км. Начало в 10:30
13 февраля, воскресенье
- Мужчины. Эстафета 4 по 10 км. Начало в 10:00
16 февраля, среда
- Женщины. Командный спринт классическим стилем. Финал. Начало в 14:00
- Мужчины. Командный спринт классическим стилем. Финал. Начало в 14:30
19 февраля, суббота
- Мужчины. Масс-старт на 50 км свободным стилем. Начало в 09:00
20 февраля, воскресенье
- Женщины. Масс-старт на 30 км свободным стилем. Начало в 09:30