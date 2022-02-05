Пекин-2022 | Лыжные гонки: расписание, результаты, видео

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине проходят с 5 по 20 февраля. Будет разыграно двенадцать комплектов медалей – по шесть у мужчин и у женщин. Olympics собрал для вас расписание гонок, результаты и подборку видео к главным событиям.

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Результаты

5 февраля, суббота

Женщины. Скиатлон 15 км (7.5 км классический стиль, 7.5 км свободный)

1.Тереза Йохауг (Норвегия) 44:13.7

2. Наталья Непряева (ROC) +30.2

3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30.5

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36.1

5. Фрида Карлссон (Швеция) +42.5

6. Джессика Диггинс (США) +50.5

...8. Анастасия Рыгалина +1:17.2 10. Татьяна Сорина 1:27.6 24. Юлия Ступак +4:13.8

Полные результаты скиатлона

Подробнее о том, как Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

Время начала соревнований — московское.

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Начало в 10:00

8 февраля, вторник

Женщины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:30

Мужчины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:55

10 февраля, четверг

Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 10:00

11 февраля, пятница

Мужчины. Индивидуальная гонка на 15 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 10:00

12 февраля, суббота

Женщины. Эстафета 4 по 5 км. Начало в 10:30

13 февраля, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4 по 10 км. Начало в 10:00

16 февраля, среда

Женщины. Командный спринт классическим стилем. Финал. Начало в 14:00

Мужчины. Командный спринт классическим стилем. Финал. Начало в 14:30

19 февраля, суббота

Мужчины. Масс-старт на 50 км свободным стилем. Начало в 09:00

20 февраля, воскресенье