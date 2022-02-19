Пекин-2022 | Лыжные гонки. Александр Большунов выиграл масс-старт, сделав золотой олимпийский хет-трик

Лыжник ROC Александр Большунов выиграл свое третье золото на Олимпийских играх в Пекине! В заключительной гонке мужской программы Сан Саныч первенствовал в масс-старте свободным стилем, серебро завоевал еще один лыжник ROC Иван Якимушкин, бронза - у норвежца Семена Хегстеда Крюгера. Йоханнес Клебо не выдержал темпа и сошел. Отметим, что дистанция масс-старта на 50 км была сокращена до 30 км из-за сильнейшего ветра, но это не помешало Большунову и Якимушкину сделать победный дубль.

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