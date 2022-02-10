Пекин-2022 | Лыжные гонки. Непряева осталась в одной десятой секунды от бронзы

У норвежки Терезы Йохауг - второе золото, а лыжница команды ROC буквально одно мгновение уступила занявшей третье место Кристе Пярмякоски из Финляндии

Автор: Леонид Мужикбаев
Лыжные гонки
Therese JOHAUG
Фото © 2022 Getty Images

Победой норвежки Терезы Йохауг завершились соревнования на лыжной дистанции 10 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии, уступившая победительнице всего четыре десятых секунды. На третьем - еще одна представительница Финляндии Криста Пярмякоски, которая всего на одну десятую опередила лыжницу команды ROC Наталью Непряеву.

Информация дополняется.

Еще

ПОДПИШИСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ.

Получайте новости сноубординга, видео, обзоры зимней Олимпиады и многое другое.
Присоединиться бесплатно Присоединиться бесплатно