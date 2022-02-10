Пекин-2022 | Лыжные гонки. Непряева осталась в одной десятой секунды от бронзы
У норвежки Терезы Йохауг - второе золото, а лыжница команды ROC буквально одно мгновение уступила занявшей третье место Кристе Пярмякоски из Финляндии
Автор: Леонид Мужикбаев
Фото © 2022 Getty Images
Победой норвежки Терезы Йохауг завершились соревнования на лыжной дистанции 10 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии, уступившая победительнице всего четыре десятых секунды. На третьем - еще одна представительница Финляндии Криста Пярмякоски, которая всего на одну десятую опередила лыжницу команды ROC Наталью Непряеву.
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