Пекин-2022 | Лыжные гонки. Непряева осталась в одной десятой секунды от бронзы

Победой норвежки Терезы Йохауг завершились соревнования на лыжной дистанции 10 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии, уступившая победительнице всего четыре десятых секунды. На третьем - еще одна представительница Финляндии Криста Пярмякоски, которая всего на одну десятую опередила лыжницу команды ROC Наталью Непряеву.

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