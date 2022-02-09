Пекин-2022 | Лыжные гонки. Женщины. 10 км с раздельного старта: что ждать и где смотреть

В четверг, 10 февраля, программа соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине продолжится индивидуальной гонкой у женщин на 10 км классическим стилем с раздельного старта. За команду ROC выступят серебряная медалистка в скиатлоне Наталья Непряева, а также Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Лилия Васильева.

Предыдущий раз на соревнованиях высочайшего уровня гонка аналогичного формата проводилась на чемпионате мира-2019 в Зеефельде. Занявшие тогда первое и второе места спортсменки (норвежка Тереза Йохауг и шведка Фрида Карлссон) остаются в числе главных претенденток на олимпийское золото Пекина. В сезоне Кубка мира-2021/2022 10 км гонки с раздельного старта классическим стилем проводились всего дважды. На этапе в Руке (Финляндия) сильнейшей стала Карлссон, почти четырнадцать секунд ей уступила Йохауг, а замкнула тройку Катарина Хенниг из Германии (ее медаль в четверг также не станет сенсацией). В высокогорном Ленцерхайде (Швейцария), условия в котором несколько ближе к олимпийским, победу одержала 33-летняя финская лыжница Кертту Нисканен, на двадцать секунд медленнее пробежала дистанцию Эбба Андерссон из Швеции, на тридцать — Наталья Непряева.

На классическом сегменте олимпийского скиатлона (7.5 км) лучшее время показала Йохауг, а меньше всех уступили ей Нисканен, еще одна финская лыжница Криста Пярмякоски, а также Карлссон. Чуть хуже смотрелись Андерссон, Непряева, Хенниг и Тереза Штадлобер из сборной Австрии. Этой восьмеркой спортсменок замыкается круг главных претенденток на олимпийские медали в разделке.

Тереза Штадлобер (Австрия), Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски (обе — Финляндия) входят в число претенденток на олимпийские медали Пекина-2022 в разделке классикой на 10 км Фото © 2018 Getty Images

Юлия Ступак и Татьяна Сорина в гонках с раздельного старта в этом сезоне также выступали достаточно стабильно. Татьяна показывала восьмое время на дистанции и в Руке, и в Ленцерхайде, а Юлия в итоговом протоколе была девятой и седьмой соответственно. На медали Ступак и Сорина претендуют только гипотетически, но в десятке сильнейших финишировать способны. Для 27-летней дебютантки Олимпийских игр Лилии Васильевой первая гонка, скорее всего, станет единственной на Играх (если никто из лидеров не откажется бежать 30 км 20 февраля). К тому же, у всех спортсменок команды ROC (кроме Натальи Непряевой) есть дополнительная мотивация: состав на эстафету 4 по 5 км (она состоится в субботу, 12 февраля) еще не определен, а классическая разделка — заключительная индивидуальная гонка перед ней, а значит, и последний шанс отобраться в четверку.

Стоит отметить, что для лыжниц из Норвегии расклад аналогичный: у них гарантировала себе место в эстафете только олимпийская чемпионка скиатлона. У Швеции же, наоборот, по итогам завтрашней гонки определится четвертая спортсменка: шанс заявить о себе есть и у 34-летней трехкратной олимпийской чемпионки Шарлотт Каллы. Три из четырех индивидуальных медалей Каллы добыты как раз в гонках с раздельного старта.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание трансляций

по московскому времени

10 февраля, четверг

Женщины. 10 км классическим стилем с раздельного старта. Начало в 10:00. Первый канал

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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