Пекин-2022. Лыжные гонки: что нужно знать и за кого болеть.
Рассказываем о лыжах на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Лыжные гонки — один из «классических» видов спорта, который был представлен в программе всех зимних Олимпиад. По количеству разыгрываемых в рамках Игр комплектов наград (12) они уступают только фристайлу и конькобежному спорту. У сборной ОКР с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым, Юлией Ступак и Натальей Непряевой есть высокие шансы быть в призах как минимум в половине дисциплин.
Комплекты медалей: 12
Мужчины
- 15 км с раздельным стартом классическим стилем
- индивидуальный спринт свободным стилем
- командный спринт классическим стилем
- скиатлон (15 км+15 км)
- 50 км масс-старт свободным стилем
- эстафета (4 по 10 км)
Женщины
- 10 км с раздельным стартом классическим стилем
- индивидуальный спринт свободным стилем
- командный спринт классическим стилем
- скиатлон (7,5 км+7,5 км)
- 30 км масс-старт свободным стилем
- эстафета (4 по 5 км)
Скиатлон — индивидуальная гонка с общего старта, в которой спортсмены преодолевают равные участки дистанции сначала классическим, а затем свободным стилем. После классической части в специальной зоне на стадионе происходит смена лыж.
В эстафетах первые два этапа спортсмены преодолевают классическим стилем, заключительные два свободным.
Командный спринт — это эстафета для двух спортсменов, поочередно преодолевающих дистанцию несколько раз (один спортсмен выступает на нечетных, второй на четных этапах).
Олимпийские старты в лыжных гонках в Пекине-2022 пройдут в течение 10 соревновательных дней.
Олимпийская история
- Дебют в олимпийской программе: мужчины — 1924 год, женщины — 1952 год
- Самая успешная сборная — Норвегия (47 золотых медалей)
- Самый титулованный спортсмен — Бьорн Дэли (Норвегия) 8 золотых медалей
- Самая титулованная спортсменка — Марит Бьорген (Норвегия) 8 золотых медалей
До Игр 1988 года в Калгари медали разыгрывались в соревнованиях только одним стилем передвижения — классическим. С 1988 года добавились соревнования свободным («коньковым») стилем. После дебюта скиатлона на Олимпиаде в Турине в 2006-м программа соревнований в лыжных гонках не менялась (чередуются только стили передвижения в спринтах, разделке и длинном масс-старте).
Успехи россиян
Даже без учета достижений советских лыжников (до 1988 года включительно) и Объединенной команды (Олимпиада 1992 года) сборная России занимает с 14 золотыми медалями пятую строчку в зачете сборных по лыжным гонкам за всю историю Игр. На всех Олимпиадах кроме Пхенчхана-2018 отечественные лыжники выигрывали золотые медали, наиболее успешными в плане первых мест стали Игры в Нагано в 1998-м (5 золотых медалей, все у женщин). Любовь Егорова на предыдущей Олимпиаде выиграла три золотых медали, две из которых индивидуальные. У мужчин 4 медали в рамках одной Олимпиады выигрывал Александр Большунов в Пхенчхане-2018. По три медали на счету Максима Вылегжанина в Сочи-2014 и Дениса Спицова в Пхенчхане.
За кого болеть в Пекине
У сборной ОКР есть шансы на медали во всех дисциплинах у мужчин. Александр Большунов после Пхенчхана дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневку «Тур де Ски», и на сегодняшний день является одним из лучших лыжников мира в дистанционных гонках. Коллега Большунова по тренировочной группе Алексей Червоткин в течение двух последних сезонов закрепился в статусе одного из лучших классистов мира, как раз этим стилем спортсмены побегут гонку с раздельного старта в Пекине. Появился сильный спортсмен в составе команды и в спринте — чемпион мира среди юниоров Александр Терентьев адаптировался на взрослом уровне, и уже успел обогнать в отдельно взятой гонке Йоханнеса Клэбо.
Один из самых титулованных лыжников команды ОКР Сергей Устюгов в начале сезона демонстрировал готовность уровня чемпионата мира-2017 (тогда он выиграл пять медалей), если он удержит набранные кондиции, то сможет бороться за медаль в любой гонке. Оставшаяся четверка будет определять, кто побежит в эстафете — явные фавориты там норвежцы, но у квартета ОКР самые высокие шансы на серебро. Вице-лидер общего зачета Кубка мира прошлого сезона Иван Якимушкин — универсал, Денис Спицов и Артем Мальцев удачнее бегут коньком, а Илья Семиков — только классикой.
У женщин подбирается хороший эстафетный состав, способный превзойти бронзовый результат прошлой Олимпиады. Предпосылки к этому были продемонстрированы на этапе Кубка мира в Норвегии в этом сезоне — тогда на финише победу команде принесла чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова. Лидером сборной перед Пекином является Наталья Непряева. К Играм она подходит в статусе чемпионки «Тур де Ски» и обладательницы желтой майки лидера общего зачета Кубка мира. Непряева одинаково сильна в спринте и дистанционных гонках. Также способны попасть в призы в личных видах Юлия Ступак и Татьяна Сорина.
За кем следить
Мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия), трехкратный олимпийский чемпион, лучший спринтер мира последних пяти лет
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия), двукратный олимпийский чемпион, специалист свободного стиля
- Ииво Нисканен (Финляндия), олимпийский чемпион Сочи и Пхенчхана, сильнейший классист мира
Женщины
- Терезе Йохауг (Норвегия), олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира
- Джессика Диггинс (США), олимпийская чемпионка, чемпионка мира и лидер Кубка мира сезона 2020/2021
- Майя Дальквист (Швеция), сильнейшая гонщица мира в спринтерских дисциплинах, победительница этапов Кубка мира