Пекин-2022. Лыжные гонки: что нужно знать и за кого болеть.

Лыжные гонки — один из «классических» видов спорта, который был представлен в программе всех зимних Олимпиад. По количеству разыгрываемых в рамках Игр комплектов наград (12) они уступают только фристайлу и конькобежному спорту. У сборной ОКР с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым, Юлией Ступак и Натальей Непряевой есть высокие шансы быть в призах как минимум в половине дисциплин.

Комплекты медалей: 12

Мужчины

15 км с раздельным стартом классическим стилем

индивидуальный спринт свободным стилем

командный спринт классическим стилем

скиатлон (15 км+15 км)

50 км масс-старт свободным стилем

эстафета (4 по 10 км)

Женщины

10 км с раздельным стартом классическим стилем

индивидуальный спринт свободным стилем

командный спринт классическим стилем

скиатлон (7,5 км+7,5 км)

30 км масс-старт свободным стилем

эстафета (4 по 5 км)

Скиатлон — индивидуальная гонка с общего старта, в которой спортсмены преодолевают равные участки дистанции сначала классическим, а затем свободным стилем. После классической части в специальной зоне на стадионе происходит смена лыж.

В эстафетах первые два этапа спортсмены преодолевают классическим стилем, заключительные два свободным.

Командный спринт — это эстафета для двух спортсменов, поочередно преодолевающих дистанцию несколько раз (один спортсмен выступает на нечетных, второй на четных этапах).

Олимпийские старты в лыжных гонках в Пекине-2022 пройдут в течение 10 соревновательных дней.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе: мужчины — 1924 год, женщины — 1952 год

Самая успешная сборная — Норвегия (47 золотых медалей)

Самый титулованный спортсмен — Бьорн Дэли (Норвегия) 8 золотых медалей

(Норвегия) 8 золотых медалей Самая титулованная спортсменка — Марит Бьорген (Норвегия) 8 золотых медалей

До Игр 1988 года в Калгари медали разыгрывались в соревнованиях только одним стилем передвижения — классическим. С 1988 года добавились соревнования свободным («коньковым») стилем. После дебюта скиатлона на Олимпиаде в Турине в 2006-м программа соревнований в лыжных гонках не менялась (чередуются только стили передвижения в спринтах, разделке и длинном масс-старте).

Александр Большунов после Пхенчхана дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневку “Тур де Ски”, и на сегодняшний день является лучшим лыжником мира в дистанционных гонках.

Успехи россиян

Даже без учета достижений советских лыжников (до 1988 года включительно) и Объединенной команды (Олимпиада 1992 года) сборная России занимает с 14 золотыми медалями пятую строчку в зачете сборных по лыжным гонкам за всю историю Игр. На всех Олимпиадах кроме Пхенчхана-2018 отечественные лыжники выигрывали золотые медали, наиболее успешными в плане первых мест стали Игры в Нагано в 1998-м (5 золотых медалей, все у женщин). Любовь Егорова на предыдущей Олимпиаде выиграла три золотых медали, две из которых индивидуальные. У мужчин 4 медали в рамках одной Олимпиады выигрывал Александр Большунов в Пхенчхане-2018. По три медали на счету Максима Вылегжанина в Сочи-2014 и Дениса Спицова в Пхенчхане.

За кого болеть в Пекине

У сборной ОКР есть шансы на медали во всех дисциплинах у мужчин. Александр Большунов после Пхенчхана дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневку «Тур де Ски», и на сегодняшний день является одним из лучших лыжников мира в дистанционных гонках. Коллега Большунова по тренировочной группе Алексей Червоткин в течение двух последних сезонов закрепился в статусе одного из лучших классистов мира, как раз этим стилем спортсмены побегут гонку с раздельного старта в Пекине. Появился сильный спортсмен в составе команды и в спринте — чемпион мира среди юниоров Александр Терентьев адаптировался на взрослом уровне, и уже успел обогнать в отдельно взятой гонке Йоханнеса Клэбо.

Один из самых титулованных лыжников команды ОКР Сергей Устюгов в начале сезона демонстрировал готовность уровня чемпионата мира-2017 (тогда он выиграл пять медалей), если он удержит набранные кондиции, то сможет бороться за медаль в любой гонке. Оставшаяся четверка будет определять, кто побежит в эстафете — явные фавориты там норвежцы, но у квартета ОКР самые высокие шансы на серебро. Вице-лидер общего зачета Кубка мира прошлого сезона Иван Якимушкин — универсал, Денис Спицов и Артем Мальцев удачнее бегут коньком, а Илья Семиков — только классикой.

У женщин подбирается хороший эстафетный состав, способный превзойти бронзовый результат прошлой Олимпиады. Предпосылки к этому были продемонстрированы на этапе Кубка мира в Норвегии в этом сезоне — тогда на финише победу команде принесла чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова. Лидером сборной перед Пекином является Наталья Непряева. К Играм она подходит в статусе чемпионки «Тур де Ски» и обладательницы желтой майки лидера общего зачета Кубка мира. Непряева одинаково сильна в спринте и дистанционных гонках. Также способны попасть в призы в личных видах Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

За кем следить

Мужчины

Йоханнес Клебо (Норвегия), трехкратный олимпийский чемпион, лучший спринтер мира последних пяти лет

(Норвегия), трехкратный олимпийский чемпион, лучший спринтер мира последних пяти лет Симен Хегстад Крюгер (Норвегия), двукратный олимпийский чемпион, специалист свободного стиля

(Норвегия), двукратный олимпийский чемпион, специалист свободного стиля Ииво Нисканен (Финляндия), олимпийский чемпион Сочи и Пхенчхана, сильнейший классист мира

Женщины