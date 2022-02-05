Пекин-2022 | Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Волевое серебро Непряевой

Первую медаль команде ROC на Олимпийских играх в Пекине принесла сегодня лыжница Наталья Непряева: в скиатлоне на дистанции 15 км (7.5 км классическим стилем — смена лыж — 7.5.км свободным стилем) она финишировала второй. Лидер общего зачета Кубка мира этого сезона и победительница многодневки «Тур де Ски»-2022 провела блестящую гонку и сумела превзойти лучшее достижение соотечественниц на Олимпийских играх — третье место Евгении Медведевой-Арбузовой в Турине-2006 (тогда скиатлон дебютировал в программе соревнований в нынешнем формате). Бежавшая сегодня по трассе горного кластера Чжанцзякоу под первым номером Непряева по ходу гонки сумела преодолеть несколько кризисных моментов и использовать свой козырь — мощный финишный спурт. В итоге, на последних метрах дистанции Наталья сдержала натиск австрийской лыжницы Терезы Штадлобер в борьбе за серебро.

Сегодняшнюю гонку едва ли можно назвать тактической: с самого начала предстартовые фавориты рванули изо всех сил. Весьма предсказуемо в группе лидеров оказались шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон — медалистки чемпионата мира-2021, не стала сенсацией и готовность финских лыжниц Кристы Пярмякоски (бронза Игр в Пхенчхане-2018 в скиатлоне) и Кертту Нисканен именно к классическому сегменту дистанции. Уже к середине первого 3.75 км круга стала сдавать Юлия Ступак: подопечной Маркуса Крамера сегодняшняя гонка далась куда тяжелее напарницы по тренировочной группе Терезы Штадлобер. Не выдержала темпа лидеров и еще одна претендентка на призовое место — победительница общего зачета Кубка мира прошлого сезона Джессика Диггинс из США.

Непряева держалась в группе сильнейших классисток благодаря идеальной работе лыж на спусках. Первый кризис Наталья испытала в конце первого круга, однако на выкате на стадион словно смогла подзарядиться энергией болельщиков, присутствие которых на трибунах стало сюрпризом от организаторов. Лидировавшие Карлссон, Нисканен и Тереза Йохауг из Норвегии наращивали скорости, и группа преследователей пришла к отметке 7.5 км изрядно поредевшей. Чуть позади первой пятерки заехала на пункт смены лыж Непряева, но справилась с переобуванием достаточно быстро и в паре со Штадлобер отправилась в погоню за медалями. Остальные спортсменки команды ROC шансов на тройку к тому моменту лишились: Татьяна Сорина страдала в одной пачке с Диггинс — их отставание было минутным, Анастасия Рыгалина шла своим темпом — довольно далеко от лидеров, а Юлия Ступак спускалась по промежуточному протоколу все ниже.

На коньке силы стали оставлять Эббу Андерссон: тандем в красных комбинезонах умчался от нее вдаль. Непряева же и Штадлобер продолжили работать по очереди, с каждым километром сокращая отставание от Карлссон, Пярмякоски и Нисканен. За три километра до финиша претенденток на медали (кроме золота — его обеспечила себе Йохауг) осталось четыре. Соперницы отлично понимали, что Непряева обладает сильнейшим спуртом, и пытались убежать, однако первой не выдержала Нисканен...Главным генератором давления оставалась Штадлобер: темп австрийки оказался непосильным и для Фриды Карлссон.

На финишную прямую самый активный тандем дня выехал вдвоем: Непряева чуть впереди (и вновь отметим сервисеров!) — Штадлобер в паре метров позади. Наталья ускорялась из последних сил — для того, чтобы закрыть траекторию сопернице, координации уже не хватало, но и Тереза потратила всю энергию. У ROC — серебро!

Анастасия Рыгалина стала одной из лучших на коньковой части дистанции и финишировала восьмой, Татьяна Сорина — одиннадцатая, Юлия Ступак только на двадцать четвертом месте.

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