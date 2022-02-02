Пекин-2022 | Лыжные гонки: шансы и состав команды ОКР, расписание гонок, фавориты

Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в горном кластере Чжанцзякоу. Будут разыграны 12 комплектов медалей, причем у спортсменов команды ОКР есть высокие шансы на призовые места практически во всех гонках. В составе лыжной сборной выступят все сильнейшие: победитель общего зачета Кубка мира последних двух сезонов Александр Большунов, дважды чемпион мира Сергей Устюгов, трехкратный призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 Денис Спицов, чемпионка многодневки «Тур де Ски»-2022 Наталья Непряева и двукратная олимпийская медалистка Юлия Ступак.

При этом, назвать явными фаворитами лыжников и лыжниц команды ОКР не представляется возможным ни в одной гонке. Да, в женской эстафете в этом сезоне была первая за много лет победа на этапе Кубка мира, что формально дает право считать квартет Непряева-Ступак-Татьяна Сорина-Вероника Степанова потенциально чемпионским. Однако, в Пекине составы соперниц будут куда сильнее: так у Швеции восстановилась от травмы руки чемпионка мира в спринте Юнна Сундлинг. Ей наверняка с учетом формы (три победы в трех январских гонках, две из которых — дистанционные) доверят заключительный этап: при таком раскладе единственным шансом для команды ОКР будет убежать от шведок заранее. Похожий расклад и у мужчин — олимпийское серебро никуда не денется от команды ОКР (любой ее состав сильнее всех прочих сборных кроме Норвегии), а вот золото возможно только если к последнему этапу будет создан солидный задел перед Йоханнесом Клэбо. Бороться с лучшим спринтером в истории на финишной прямой — заведомо проигрышная тактика.

В индивидуальных дистанционных гонках стоит обратить внимание на масс-старты у мужчин. В составе команды ОКР есть действующий чемпион мира в скиатлоне — Большунов, а также сильнейшая «группа поддержки»: Устюгов, Спицов (четвертое место Олимпиады-2018) и Алексей Червоткин. На руку лыжникам команды ОКР и то обстоятельство, что гонку точно пропустит олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер из Норвегии, сдавший положительный тест на COVID-19. Главное препятствие на пути к золоту — Клэбо, которого необходимо сбросить до заключительной части дистанции. В коньковом марафоне задача и вовсе нетривиальная — необходимо контролировать еще одного норвежца — чемпиона мира в этом виде Ханса Кристера Холунна. В гонке с интервальным стартом на дистанции 15 км явным фаворитом будет супер-классист Ииво Нисканен из Финляндии: шансы на медаль у лыжников команды ОКР есть, но против них статистика — последним чемпионом разделки был в 1988 году Михаил Девятьяров-старший.

У женщин круг претенденток на победу на дистанции куда шире: входит в него и трио из команды ОКР. У Непряевой и Ступак выше шансы в скиатлоне, где в их пользу — сильное финишное ускорение, у Сориной — в гонке с раздельного старта. Самая первая гонка — скиатлон 5 февраля продемонстрирует, в какой форме находятся соперницы: норвежка Тереза Йохауг (выиграла все три дистанционные гонки на чемпионате мира-2021), шведка Фрида Карлссон (не раз побеждала Йохауг в этом сезоне) и победительница общего зачета Кубка мира-2021 Джессика Диггинс из США.

Золотая медаль в любом из четырех спринтов (два личных коньковых и два командных классикой) станет для команды ОКР невероятной сенсацией. У мужчин Клэбо последний раз не выигрывал этот вид почти 4(!) года назад, у женщин шведка Майя Дальквист не проигрывает в этом сезоне никому. В команде у мужчин Норвегии с Клэбо и вице-чемпионом мира Эриком Вальнесом в теории может навязать борьбу только ОКР при условии супер-формы двоих спортсменов из тройки Большунов-Устюгов-Александр Терентьев (побеждал Клэбо классикой в начале сезона). Противопоставить что-либо Швеции с Дальквист и Сундлинг едва ли проще, но тандем ОКР способен бороться за олимпийские медали с США, Словенией и Норвегией.

Наталья Непряева и Татьяна Сорина — лидеры женской лыжной сборной ОКР Фото © 2021 Getty Images

Состав команды ОКР

Женщины : Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак

: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин

Более подробная информация о лыжниках команды ОКР — здесь.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

Время начала соревнований — московское.

5 февраля, суббота

Женщины. Скиатлон (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем). Начало в 10:45

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Начало в 10:00

8 февраля, вторник

Женщины. Спринт свободным стилем. Квалификация. Начало в 11:00

Мужчины. Спринт свободным стилем. Квалификация. Начало в 11:50

Женщины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:30

Мужчины. Спринт свободным стилем. Забеги. Начало в 13:55

10 февраля, четверг

Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 10:00

11 февраля, пятница

Мужчины. Индивидуальная гонка на 15 км с раздельного старта классическим стилем. Начало в 10:00

12 февраля, суббота

Женщины. Эстафета 4 по 5 км. Начало в 10:30

13 февраля, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4 по 10 км. Начало в 10:00

16 февраля, среда

Женщины. Командный спринт классическим стилем. Полуфиналы. Начало в 12:00

Мужчины. Командный спринт классическим стилем. Полуфиналы. Начало в 13:00

Женщины. Командный спринт классическим стилем. Финал. Начало в 14:00

Мужчины. Командный спринт классическим стилем. Финал. Начало в 14:30

19 февраля, суббота

Мужчины. Масс-старт на 50 км свободным стилем. Начало в 09:00

20 февраля, воскресенье

Женщины. Масс-старт на 30 км свободным стилем. Начало в 09:30

Все, что надо знать об олимпийском турнире по лыжным гонкам в Пекине, читайте здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

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