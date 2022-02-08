Пекин-2022 | Лыжные гонки. Спринт. Женщины: у Швеции - золото и серебро, у ROC зажигает Степанова

Сегодня на трассе горного кластера Чжанцзякоу сильнейшие лыжницы мира состязались в индивидуальном спринте свободным стилем за медали Олимпийских играх в Пекине. Убедительную победу одержала шведская лыжница Юнна Сундлинг. Лучшая в команде ROC Вероника Степанова выбыла в полуфинале.

Чемпионка мира в спринте классикой сначала опередила всех соперниц в квалификации на впечатляющие для дистанции 1.5 км шесть секунд, а затем финишировала первой в каждом из забегов на вылет. 27-летняя шведская лыжница показала свое тотальное превосходство и в финале: Сундлинг не стала доводить дело до финишной прямой, а умчалась к золоту с самого старта. Впечатляющее выступление спортсменки из Умео, особенно если учесть, что в начале сезона она получила серьезную травму руки и долго восстанавливалась.

Второе место в финале заняла еще одна шведская лыжница — Майя Дальквист. В этом сезоне на Кубке мира равных ей не было, но в календарном 2022-м Дальквист уступала дважды, и оба раза — Сундлинг. Бронза (и это ее первая личная олимпийская медаль) у Джесси Диггинс из США.

Лучший результат в команде ROC продемонстрировала Вероника Степанова. Юная спортсменка (в январе ей исполнился 21 год) показала 12-е время в квалификации, а затем грамотно выбрала пятый забег, в котором не было звездных соперниц. Свой четвертьфинал Вероника выиграла, а затем была в шаге от попадания в главный забег дня. Сегодня у Степановой седьмое место — лучше в спринтах она не выступала никогда. Серебряная олимпийская медалистка в скиатлоне Наталья Непряева не до конца восстановилась перед спринтами, и не сумела пройти барьер четвертьфинала. Юлия Ступак сегодня отлично выглядела в квалификации, а на стадии плей-офф долгое время держалась в статусе лаки-лузера, но дальше не прошла. Тем не менее, динамика формы положительная.