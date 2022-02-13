Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. У сборной ROC - золото в эстафете!

Завершилась мужская лыжная эстафета на зимних Олимпийских играх в Пекине. Более чем с минутным отрывом победу одержала команда ROC (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов). На втором месте - команда Норвегии, которая отстала на финише от победителей на одну минуту и семь секунд. На третьем - сборная Франции (отставание - 1.16,4)

В сложнейших погодных условиях проходила мужская эстафета: на протяжении всех сорока километров дистанции шел сильный снег над Чжанцзякоу. Поразительно, что лыжи у лидеров при этом работали отлично: сервис-бригады показали свой высочайший класс. При одинаковом скольжении и держании инвентаря гонка стала максимально справедливым состязанием атлетов в скорости и выносливости, а тренеров — в тактике. В первой партии шахмат на снегу команда ROC сделала ставку на рывок Алексея Червоткина. Один из сильнейших классистов мира ускорился в конце первой трети десятикилометрового этапа, и сходу создал 12-секундный отрыв. Такой сценарий не устраивал Норвегию: Эмиль Иверсен, в Пекине-2022 до сегодняшнего дня не стартовавший, попытался разогнать группу преследования, но из этого ничего не вышло. Червоткин продолжал нагнетать темп: за два километра до передачи эстафеты 33 секунды составлял его отрыв. Итальянец Федерико Пеллегрино и немец Янош Бруггер сумели отыграть десять из них в концовке, да еще и выжали последние силы из Иверсена. Норвегия отправила Пола Голберга на дистанцию в 35 секундах от Александра Большунова из команды ROC.

На втором этапе перед стартом гонки ожидалось, что свою важную роль сыграет олимпийский чемпион в гонке на 15 км классикой Ииво Нисканен. Однако, ставка Финляндии на спринтера Ристомати Хакколу в качестве стартера не сработала: две минуты отставания привез он команде на передаче эстафеты. Без Нисканена вся интрига на втором этапе свелась к противостоянию группы преследования и одинокого Большунова. Лыжнику ROC такой формат подошел идеально. Он очень ровно разложил силы по дистанции и только наращивал преимущество. К середине этапа отрыв команды ROC приблизился к 40 секундам, за пару километров до финиша достиг 50, а на передаче Денису Спицову составил целую минуту!

Кульминацией противостояния ROC - Норвегия стал как раз первый коньковый этап. Потерпеть пришлось Спицову, чтобы сдержать натиск скандинавского тандема в составе Ханса Кристера Холунна и шведа Йенса Бурмана. Уже на первом километре отыграли несколько секунд преследователи, но к середине дистанции стабилизировал отрыв серебряный призер скиатлона. На заключительной трети дистанции швед и норвежец пошли ва-банк: догонять им было необходимо любой ценой. Однако Спицов выдержал – он слышал подсказки тренеров и знал весь расклад.

На заключительный сегмент гонки первым убежал Сергей Устюгов, а сильнейший финишер мира Йоханнес Клэбо в этот момент был в 45 секундах позади. Для того, чтобы попытаться догнать по рыхлому снегу на горной трассе в Чжанцзякоу Устюгова и получить шанс в борьбе за победу, норвежцу был необходим попутчик-дистанционщик. Таковым стал опытнейший француз Морис Маньифика. За первые два километра он подвез Клэбо на несколько секунд ближе к лидеру. Однако рывок оказался бесполезным - Устюгов был неудержим. Сергея в такой форме не видели с триумфального чемпионата мира-2017. Работая в одиночку, он только увеличивал отрыв от преследователей и в итоге показал лучшее время среди всех спортсменов четвертого этапа. За два километра до финиша тренеры вдоль трассы уже начали поздравлять Устюгова. Еще через пару минут он финишировал с флагом: на стадионе зрители услышали победный крик команды ROC второй раз за уик-энд. Золотой дубль удался лыжницам и лыжникам в красных комбинезонах!