Пекин-2022 | Лыжные гонки. Золотая эстафета женской команды ROC!

Впечатляющей победой команды ROC в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой,Татьяны Сориной и Вероники Степановой завершилась на Олимпийских играх в Пекине женская эстафета 4х5 км по лыжным гонкам. Финишер Степанова грамотно провела свой заключительный этап, прекрасно отработала второй круг и завершила золотую для сборной ROC гонку в гордом одиночестве! Вторыми с отставанием в 18 секунд стали немки, на бронзовой позиции в 20 секундах завершили эстафету шведки.

Не сказать, что команда ROC выставила «убегающую» эстафету, но Ступак и Непряева на двух стартовых классических этапах просто обязаны были к экватору гонки идти в группе лидеров. А, в идеале, создать отрыв от главных соперниц – Норвегии, Швеции и Финляндии. Так и произошло! Прекрасная «классистка» Ступак с первого же километра вышла вперед и задала феноменальный темп. Уже на первом круге она убежала от всех на 13 секунд, затем преимущество еще возросло. Однако такие рывки на сложной пекинской трассе чреваты, в середине второго круга Юлия начала уставать. И позволила немке Катрин Заурбрей себя догнать. Тем не менее, главная задача была выполнена, основные конкурентки были на «просвете». Помогло и падение норвежки Тириль Венг в начале второго круга, стоившей ее секунд десять.

На втором круге Непряева и немка Катрин Хенниг удержали преимущество в 20 секунд над норвежками и компанией, хотя Тереза Йохауг выложилась по максимуму. Да, Наталья также чуть подустала к последнему километру и отпустила на финишном отрезке Хенниг, но отставание было некритичным. Сорина довольно быстро догнала Викторию Карл и вышла вперед, но коварная трасса заставила и ее чуть сбавить – на заключительный этап Степанова ушла второй в пяти секундах позади немки и в десяти секундах впереди норвежки и финки.

21-летняя Степанова с позиции финишера уже выигрывала эстафету для своей команды на декабрьском этапе Кубка мира в Лиллехаммере (первую для сборной в Кубке мира за 17 лет). Причем тогда ей пришлось гораздо сложнее. На сей раз чемпионка мира среди юниоров, которую многие считают восходящей звездой лыжного спорта, провела не по годам идеальную гонку в плане тактики. Она не стала выкладываться с первых метров, вкатилась в гонку, отпустила немку Сару Крель на десять секунд и затем постепенно, без рывков, стала ее догонять. К середине своего этапа Степанова достала соперницу, а затем довольно спокойно уехала от нее. Финишировала Вероника в гордом одиночестве, попав в объятия подруг! Таким образом, Ступак, Непряева, Сорина и Степанова завоевали первое золото для женской сборной с 2006 года!