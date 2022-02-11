Пекин-2022 | Лыжные гонки. Большунов уступил Нисканену, но обошел Клебо в борьбе за серебро «разделки»

Александр Большунов завоевал серебро на Олимпийских играх в Пекине в лыжной гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем. Он уступил только финну Ииво Нисканену. Для Большунова, выигравшего золото Пекина в скиатлоне, это серебро стало уже четвертым в карьере. Ранее он трижды становился вторым на Играх-2018 в Пхенчхане.

Большунов ради лучшей подготовке к «разделке» даже пропустил спринт двумя днями ранее. Такая жертва была объяснима с учетом акцента Сан Саныча на дистанционных гонках. На «пятнашке» он считался главным фаворитом наряду с Нисканеном. И с первых километров финн и лыжник ROC с легкостью начали оправдывать предстартовые прогнозы. Ииво, чья старшая сестра Кертту Нисканен днем ранее уступила всего 0,4 секунды в борьбе за золото классической «разделки» у женщин, стартовал на три минуты раньше Александра. И сразу же установил лучшее время на первой промежуточной отметке.

Нисканен выиграл обе гонки классическим стилем с раздельным стартом в нынешнем сезоне в Кубке мира, так что его темп не удивлял. С каждым километром он все больше и больше отрывался от всех соперников. То есть от всех, кроме Большунова. Александр начал куда аккуратнее, быстро отстав на 8 – 12 секунд. Но затем стабилизировал отрыв. Мало того, к середине гонки даже начал чуть отыгрывать. Тогда и появилась надежда на золото. Которая, впрочем, умерла уже через несколько минут – Нисканен еще добавил и Большунов оказался уже в 20 секундах. В итоге, на финише чемпиона из Финляндии (для Нисканена это, кстати, третье олимпийское золото в карьере) и серебряного призера из ROC разделило 23,2 секунды.

Кстати, для Большунова это уже шестая олимпийская медаль в карьере, что является рекордом среди соотечественников в лыжных гонках. Три серебра и бронзу он взял в Пхенчхане, сейчас в Пекине у него на счету золото и серебро и три гонки (эстафета, командный спринт и марафон) в запасе.

Чуть более 14 секунд уступил Большунову его давний соперник Йоханнес Клебо, бронза которого стала в какой-то степени сенсацией. Клебо, пусть и выиграл спринт в Пекине, не входил в узкий круг претендентов в «разделке». Но удивил грамотным тактическим прохождение этой дистанции. Начал он, можно сказать, пешком, на первой промежуточной отсечке показав 43-й результат. Но затем только разгонялся и разгонялся.

С акцентом на вторую половину прошел гонку и Алексей Червоткин. В итоге, лыжник ROC стал пятым и, похоже, обеспечил себе место в эстафетном составе ROC. Илья Семиков, напротив, стартовал очень быстро – на отметке 3,0 км шел вторым, опережая даже Большунова. Но собственного темпа не выдержал, финишировав лишь девятым. Иван Якимушкин и вовсе стал 13-м. Следующая лыжная гонка у мужчин – эстафета 4х10 км 13 февраля.