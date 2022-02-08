Пекин-2022 | Лыжные гонки. Клэбо — король спринта, Терентьев — принц

Победная серия норвежца Йоханнеса Клэбо в лыжных спринтах свободным стилем продолжилась и в финале соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Единственным, кто боролся с ним до самой финишной черты стал итальянец Федерико Пеллегрино. Примечательно, что первые два места олимпийского финала у мужчин совпали четыре года спустя: в Пхенчхане-2018 классикой также первенствовал Клэбо, а серебро увез Пеллегрино. Бронза у чемпиона мира в спринте среди юниоров прошлого года Александра Терентьева из команды ROC.

Кстати, Терентьев, готовившийся целенаправленно к этой олимпийской гонке, впервые на самом высоком уровне отобрался в финальную шестерку сильнейших коньком. До этого все успехи Александра, в том числе победа над Клэбо на этапе Кубка мира в Финляндии, были связаны с классическим стиле

Плей-офф Александр преодолел по нижней сетке (пятый четвертьфинал и второй полуфинал), а значит, на восстановление перед финалом времени было немного. В этих условиях Терентьев выбрал единственно верную тактику — экономить силы на финальный рывок. Это позволило сдержать натиск финского спринтера Йони Мяки, и принесло медальный успех. Стоит отметить, что на финише Александра выбежал поздравлять тренер Юрий Бородавко: его вклад в медаль невозможно переоценить. Когда Терентьев перед самым вылетом в Китай получил повреждение на тренировке, Бородавко остался со спортсменом в Италии до его полного восстановления. А другие подопечные Юрия Викторовича — Наталья Непряева, Александр Большунови Денис Спицов выиграли свои медали и с дистанционным коучингом.

Маркус Крамер также сегодня может быть доволен: помимо серебра Пеллегрино в активе его интернациональной тренировочной группы и главная сенсация дня — выступление Артема Мальцева. Впервые в карьере дистанционщик попал в финал индивидуального спринта, и сразу — в олимпийский. Особенно ярким получился полуфинал в исполнении Мальцева: он не стал ничего выдумывать и с первого подъема взвинтил темп. Молочная кислота в мышцах настигла Артема на финишной прямой, но четвертым он все финишировал. Правда, это оставило за бортом финала еще одного подопечного Крамера — Сергея Устюгова, ведь первый полуфинал (с Клэбо, Пеллегрино, Жювом и Шанава) получился тактическим и не таким быстрым: шансов пройти лаки-лузером из него не было.

Сергей уверенно шел сегодня к медали — второе время в квалификации, равная борьба с Клэбо на стадии четвертьфинала. Без финала его оставили доли секунды на финише: соперники по первому полуфиналу были расторопнее и чуть быстрее.

Единственный обладатель золота в лыжной команде ROC Александр Большунов на старт сегодняшней квалификации спринта не вышел: слишком много сил было отдано на победном скиатлоне. Ближайший раунд его с Клэбо великого противостояния сильнейших лыжников современности намечается 11 февраля в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта.

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