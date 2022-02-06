Пекин-2022 | Горные лыжи: результаты, видео, расписание
Олимпийский игры-2022 в горных лыжах: видео лучших моментов, полные результаты и расписание
Автор: Сергей Подушкин
Фото © 2022 Getty Images
Соревнования по горным лыжам на Олимпийских играх в Пекине проходят с 6 по 19 февраля 2022 года. Разыгрывается 11 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов соревнований по горным лыжам на Олимпиаде-2022.
Состав команды ROC
- Мужчины. Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Александр Хорошилов
- Женщины. Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко
- Более подробная информация о горнолыжниках команды ОКР — здесь
- Полное расписание и результаты соревнований по горным лыжам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
- Все, что надо знать об олимпийском турнире по горнолыжному спорту в Пекине читайте здесь
Горнолыжный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований
время начала соревнований – московское (из-за погодных условий могут быть изменения)
- 7 февраля, понедельник
- Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка. Начало в 4:30. Вторая попытка. Начало в 9:30
- Мужчины. Скоростной спуск. Начало в 7:00
- 8 февраля, вторник
- Мужчины. Супергигант. Начало в 6:00
- 9 февраля, среда
- Женщины. Слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45
- 10 февраля, четверг
- Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Начало в 5:35. Слалом. Начало в 9:15
- 11 февраля, пятница
- Женщины. Супергигант. Начало в 6:00
- 13 февраля, воскресенье
- Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45
- 15 февраля, вторник
- Женщины. Скоростной спуск. Начало в 6:00
- 16 февраля, среда
- Мужчины. Слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45
- 17 февраля, четверг
- Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. Начало в 5:30. Слалом. Начало в 9:00
- 19 февраля, суббота
- Параллельный слалом. Смешанные командные соревнования. Начало в 6:00.