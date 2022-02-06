Пекин-2022 | Горные лыжи: результаты, видео, расписание

Соревнования по горным лыжам на Олимпийских играх в Пекине проходят с 6 по 19 февраля 2022 года. Разыгрывается 11 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов соревнований по горным лыжам на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Горнолыжный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское (из-за погодных условий могут быть изменения)