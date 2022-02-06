Пекин-2022 | Горные лыжи: результаты, видео, расписание

Олимпийский игры-2022 в горных лыжах: видео лучших моментов, полные результаты и расписание 

Автор: Сергей Подушкин
Горнолыжный спорт
Фото © 2022 Getty Images

Соревнования по горным лыжам на Олимпийских играх в Пекине проходят с 6 по 19 февраля 2022 года. Разыгрывается 11 комплектов медалей. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок, результаты, а также видео лучших моментов соревнований по горным лыжам на Олимпиаде-2022.

Состав команды ROC

Горнолыжный спорт на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание соревнований

время начала соревнований – московское (из-за погодных условий могут быть изменения)

  • 7 февраля, понедельник
  • Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка. Начало в 4:30. Вторая попытка. Начало в 9:30
  • Мужчины. Скоростной спуск. Начало в 7:00
  • 8 февраля, вторник
  • Мужчины. Супергигант. Начало в 6:00
  • 9 февраля, среда
  • Женщины. Слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45
  • 10 февраля, четверг
  • Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. Начало в 5:35. Слалом. Начало в 9:15
  • 11 февраля, пятница
  • Женщины. Супергигант. Начало в 6:00
  • 13 февраля, воскресенье
  • Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45
  • 15 февраля, вторник
  • Женщины. Скоростной спуск. Начало в 6:00
  • 16 февраля, среда
  • Мужчины. Слалом. Первая попытка. Начало в 5:15. Вторая попытка. Начало в 8:45
  • 17 февраля, четверг
  • Женщины. Комбинация. Скоростной спуск. Начало в 5:30. Слалом. Начало в 9:00
  • 19 февраля, суббота
  • Параллельный слалом. Смешанные командные соревнования. Начало в 6:00.

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