Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. Большунов! Упал, поднялся, победил в скиатлоне

Абсолютным триумфом лыжников команды ROC завершился мужской скиатлон на Олимпийских играх в Пекине. На 30 км дистанции со сменой стиля передвижения не было равных Александру Большунову: действующий чемпион мира в этом виде программы одержал одну из самых ярких побед в истории вида спорта. На финише преимущество Сан Саныча, принесшего команде первую золотую олимпийскую медаль, над соотечественником Денисом Спицовым составило 1 минуту 11 секунд.

Фактически, судьба медалей в сегодняшней гонке, проходившей на трассе горного кластера Чжанцзякоу, была решена после первых 15 км классическим стилем. На первом круге дистанции попыток отрывов спортсмены не производили, и главным событием стало падение Большунова в районе отметки 2.5 км. Двукратный победитель общего зачета Кубка мира запнулся о собственную палку на спуске, но инвентарь не повредил, быстро поднялся и вернулся в группу лидеров. К тому же, как показали Игры в Пхенчхане-2018: падать в начале скиатлона — к золоту (тогда чемпионом стал норвежец Симен Хегстад Крюгер, в Пекин пока не добравшийся).

Сработала примета и на этот раз: в районе 6 км мастер классики и олимпийский чемпион в марафоне Ииво Нисканен совершил мощный рывок. Удержаться за финским лыжником смог только Большунов. Норвежская команда оперативно попыталась паровозиком Рете-Голберг-Холунн подтянуть к беглецам лидера — Йоханнеса Клэбо, однако ROC-тактика сегодня тоже была на высоте: Денис Спицов притормозил скандинавский экспресс.

Большунов и Нисканен слаженно работали сменами и наращивали преимущество: казалось, что для соперников и без того не самый скользкий снег на трассе превратился в песок. Румяный Клэбо постепенно стал багровым — силы оставили лидера Кубка мира, за два километра до конца классики уступал Йоханнес Александру и Ииво уже более минуты. На переобувании Сан Саныч едва не вернул интригу в гонку: небрежно брошенные палки потенциально могли привести к санкциям со стороны судей, но — обошлось.

После смены стиля передвижения Нисканен отделился как ступень красной ракеты, умчавшейся к золоту. Все 15 километров до финиша Большунов провел в соло-режиме. Большего наслаждения для Александра представить трудно — даже на тренировках он любит быть один. А тут солнце, снег, идеально работающие лыжи, березки, так напоминающие родные пейзажи и перед тобой — только мечта, которая вот-вот осуществится. И о которой думать еще в декабре было боязно: после того кошмара со здоровьем перед сезоном. Но 6 февраля в лыжах теперь — День Большунова, день его победного олимпийского финиша с флагом в абсолютном одиночестве. Величие Александра сегодня в Чжанцзякоу не заслонила своей тенью даже Великая Китайская стена.

Серебряный призер скиатлона Денис Спицов также не обошелся сегодня без падения: случилось оно уже на коньковой части дистанции, когда его второй позиции ничего не угрожало. Лыжник команды ROC немного потерял концентрацию, но быстро поднялся, получил подсказку от тренеров и спокойно завершил дистанцию. Уникальное умение у Спицова — быть в наилучшей форме именно на олимпийских трассах. До этого так же хорош был Денис только в Пхенчхане-2018 (три медали). Четыре года спустя он еще добавил — стал настоящим универсалом, который и на классике мало кому по зубам.

О бронзовом призере сегодня тоже стоит сказать отдельно: Нисканен в определенном смысле прошел похожий на Спицова путь. Бывший ранее специалистом только в классике финн весь последний олимпийский цикл прокачивал конек. Сегодня новый навык принес Ииво медаль — и сдержал он в борьбе за нее действующего чемпиона мира в скиатлоне Ханса Кристера Холунна.

Денис Спицов, Александр Большунов и Ииво Нисканен ликуют после финиша олимпийского скиатлона-2022

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