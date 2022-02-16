Пекин-2022 | Лыжные гонки. Женщины. У команды ROC - бронза в командном спринте, золото - у Германии

На соревнованиях по лыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине были разыграны медали в командном спринте у женщин. В драматичной развязке на финишной прямой золотые медали завоевали лыжницы Германии, показавшие в финале результат - 22.09,85. На втором месте - команда Швеции, уступившая победительницам всего 17 сотых. На 0,71 позже немок финишировала команда ROC, у Натальи Непряевой и Юлии Ступак - бронза.

Результат командного спринта классическим стилем у женщин однозначно можно назвать сенсационным. Безусловные фавориты — команда Швеции с чемпионкой и вице-чемпионкой личного спринта в составе упустила золото в самой выигрышной для себя ситуации — в финишном спурте. Победу над суперзвездной Юнной Сундлинг одержала немецкая лыжница Виктория Карл. У 26-летней спортсменки в резюме нет ни одного призового места на этапах Кубка мира и мировых чемпионатах, а в состав на командный спринт она попала в последний момент — тренерский штаб вынужден был заменить одну из героинь серебряной эстафеты Катерине Зауэрбрей по состоянию здоровья. Этот ход оказался судьбоносным и принес немецкой команде второе в истории олимпийское золото в командном спринте — Катарина Хенниг и Карл повторили достижение Клаудии Нистад и Эви Захенбахер-Штеле, побеждавших на Играх в Ванкувере-2010.

Тандем команды ROC Юлия Ступак/Наталья Непряева впервые увозит с главных соревнований медаль командного спринта. Ранее лучшим для них достижением в этой дисциплине было четвертое место на чемпионате мира-2019 в Зеефельде. Уже на стадии полуфинала Юлия и Наталья обозначили свои медальные притязания, уверенно финишировав первыми в сильнейшей компании со Швецией, Финляндией и Норвегией. Этот квартет команд задал забегу более высокий темп, чем в первом полуфинале (там быстрейшими были Хенниг и Карл), и это обстоятельство напрямую повлияло на исход борьбы за золото. Лыжницы из Германии имели перед финалом на полчаса больше времени на восстановление, да к тому же потратили меньше сил для того, чтобы в него отобраться.

В главном забеге дня финская команда в составе Кертту Нисканен и Кристы Пярмякоски пыталась реализовать свои дистанционные качества и держала высокий темп, чтобы создать отрыв от острых финишеров. Однако стратегия не сработала. На пятом этапе за Нисканен удержались не только признанные специалистки классического стиля - Юлия Ступак и Катарина Хенниг, но и Рози Бреннан из США, и Майя Дальквист из Швеции. На заключительных полутора километрах первой темпа не выдержала Джесси Диггинс, и сборная США выбыла из борьбы. Претенденток на медали осталось четыре. Наталья Непряева, у которой не очень хорошо работали лыжи на спуске, предприняла решающую атаку на подъеме — этот рывок оказался фатальным для потратившей все силы Пярмякоски. Однако за лыжницу команды ROC зацепились Сундлинг и Карл. Казалось, что на финишной прямой шведская королева спринта не оставит никому шансов, но немецкая Виктория принесла команде победу. Непряева уверенно завершила дистанцию третьей: с учетом раскладов полуфинальных забегов, а также работы лыж — блестящий результат. Собрала на трассах Чжанцзякоу Наталья полный комплект наград: золото эстафеты, серебро скиатлона и бронзу командного спринта. Впереди — масс-старт на 30 км.