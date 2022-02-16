Пекин-2022 | Горные лыжи. Ноэль - король слалома, Хорошилов отметил день рождения попаданием в топ-10

24-летний француз Клеман Ноэль выиграл горнолыжный слалом на Олимпийских играх в Пекине. Один из самых талантливых слаломистов молодого поколения сумел реабилитироваться за обидное поражение в Пхечхане, где он остался только четвертым как в слаломе, так и в командных соревнованиях. Серебро завоевал австриец Йоханнес Штрольц, уже успевший выиграть на Играх-2022 комбинацию, бронза - у чемпиона мира-2021 Себастьяна Фосс Солевага из Норвегии. Прекрасно выступил и лидер сборной ROC Александр Хорошилов. В свой 38-й день рождения Хорошилов показал лучший результат в индивидуальных дисциплинах в карьере на Олимпийских играх - замкнул топ-10. При этом он опередил многих суперзвезд и не дотянул до медали всего 38 сотых секунды.

Для самого возрастного спортсмена всей команды ROC в Пекине нынешние Игры стали уже пятыми по счету. Но если в командных соревнованиях он уже попадал в топ-10 (девятое место в Пхенчхане), то в более престижных индивидуальных дисциплинах у Хорошилова это сделать не получалось. Лучшим достижением Александра на Олимпиадах было 14 место в слаломе в Сочи, сейчас же он его уверенно превзошел.

В первой попытке он начал быстрее лидера Штрольца, однако затем совершил довольно чувствительный сбой, едва втиснувшись в следующие ворота. Впрочем, низ трассы Хорошилов прошел уверенно, уступив австрийцу только 0,71 секунды и показав десятый результат. Во второй попытке Александр также сразу же начал атаковать, но вновь не слишком удачно прошел верх трассы. Тем не менее, внизу он вновь добавил и уступил промежуточному лидеру Даниэлю Юлю из Швейцарии 22 сотых. На тот момент Александр занимал третье место, но было понятно – в призах не удержаться.

В итоге, Хорошилов стал десятым, но от топ-3 его отделило совсем немного. Менее четырех десятых, при том, что Ноэль опередил серебряного призера на 0,61 секунды. Александр сумел обойти таких асов как австриец Марко Шварц, швейцарец Рамон Ценхаузерн и француз, победитель Кубка мира прошлого сезона Алекси Пинтуро. И доказал, что еще входит в элиту горнолыжного слалома.

Новоиспеченный олимпийский чемпион Ноэль, в свою очередь, показал себя наследником славы легендарного француза Жана-Клода Килли. Клеман в своей карьере выиграл девять этапов Кубка мира в слаломе, но на чемпионатах мира и Олимпиадах прежде у него вообще не было наград. Да и в нынешнем сезоне Клеман порой лидировал с большим преимуществом и сходил из-за обиднейших ошибок. На сей раз все сложилось. Пусть первую попытку Ноэль провел по своим меркам средне и показал только шестой результат, во второй он был неудержим. И заслуженно стал королем олимпийского слалома в Пекине.