Все рекорды Олимпиады-2022 на данный момент

Пекин-2022 порадовал множеством ярких сюжетов, невероятных достижений, блестящей техникой и безудержными скоростями, однако некоторым спортсменам удалось то, что прежде не удавалось никому.

Мы собрали главные рекорды и достижения пекинской Олимпиады: от результатов американского фигуриста Нейтана Чена до рекордов шведского конькобежца Нилса ван дер Пула.

Мировые рекорды

Нильс ван дер Пул, конькобежный спорт, 10 000м, мужчины

На момент финала в конькобежном спорте на дистанции 10 000м Нильс ван дер Пул уже выиграл олимпийское золото на 5000м. Шведский спортсмен решил на этом не останавливаться и пронесся 11 февраля с невероятным для 10 км временем 12:30,74. Таким образом 25-летний конькобежец улучшил собственный же мировой рекорд.

«Я более чем удовлетворен, – признал он после забега. – Это было моей главной целью, когда я начинал три года назад. Получилось гораздо лучше, чем я мог представить».

Сюзанне Схюлтинг, шорт-трек 1000м, женщины

Сюзанне Схюлтинг в Пекине равных не было. Голландка установила три олимпийских рекорда и стала мировой рекордсменкой. Исторический результат 1:26,514 она показала 11 февраля в четвертьфинале на дистанции 1000 метров, порадовав публику на Столичном крытом стадионе мировым рекордом.

«Я была по-настоящему рада, когда в четвертьфинале пробежала на мировой рекорд, – рассказала она после завоевания золотой медали вечером того же дня. – И сказала себе: «Черт возьми, мне еще бежать финал и потом финал». Впереди было еще два забега. После мирового рекорда я действительно в себя поверила. И была очень рада».

«Я концентрировалась на том, что надо делать, на своей технике и всем остальном. Это было безумие».

Нильс ван дер Пул Фото © GETTY IMAGES

Олимпийские рекорды

Если вы ждали рекордов в Пекине, то могли и не покидать ледовые арены. Участники соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку массово принялись переписывать рекорды, и вот их полный перечень.

Конькобежный спорт

Ирен Вюст, Нидерланды, 1500м, женщины: 1:53,28

Ирен Схаутен, Нидерланды, 3000м, женщины, 3:56,93

Ирен Схаутен, Нидерланды, 5000м, женщины: 6:43,51

Япония, командная гонка, женщины: 2:53,61

Гао Тинъюй, Китай, 500м, мужчины: 34,32

Кьелд Нейс, Нидерланды, 1500м, мужчины: 1:43,21

Нильс ван дер Пул, Швеция, 10 000м, мужчины: 12:30,74

ROC, командная гонка, мужчины: 3:36,62

Шорт-трек

Сюзанне Схюлтинг, Нидерланды, 500м, женщины: 42.379

Сюзанне Схюлтинг, Нидерланды, 1000м, женщины: 1:26.514

Хван Дэ Хон, Южная Корея, 1000м, мужчины: 1:23.042

Шаоанг Лю, Венгрия, 1500м, мужчины: 2:09.213

Нидерланды, смешанная эстафета, 2:36.437

Нидерланды, эстафета 3000м, женщины: 4:03.409

Конькобежец Гао Тинъюй празднует золото на 500-метровке Фото © 2022 Getty Images

Наивысшие результаты

Нейтан Чен, США, фигурное катание, индивидуальная короткая программа, мужчины

ISU не пользуется термином «рекорд мира», а употребляет сочетание «наивысший результат». Пускай. До 22-летнего Чена никто в мире не набирал 113,97 балла в индивидуальной короткой программе у мужчин.

Чен, который выиграл золото по итогам произвольной программы, остался доволен выступлением. Особенно на фоне неудачного проката в Пхенчхане-2018.

Суй Вэньцзин/Хань Цун, Китай, фигурное катание, парная короткая программа

Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун – двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады. Они начали домашние Игры с того, что набрали 82,83 очка и побили рекорд в короткой программе.

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Франция, фигурное катание, танцы на льду

Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон показали, почему они четырежды выигрывали чемпионат мира и остаются одними из лучших. Они показали самый высокий результат в истории ритм-танца – 90,83 балла.