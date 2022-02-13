Все рекорды Олимпиады-2022 на данный момент
От Нейтана Чена до Нильса ван дер Пула. Olympics.com собрал все на данный момент олимпийские и мировые рекорды Пекина-2022
Пекин-2022 порадовал множеством ярких сюжетов, невероятных достижений, блестящей техникой и безудержными скоростями, однако некоторым спортсменам удалось то, что прежде не удавалось никому.
Мы собрали главные рекорды и достижения пекинской Олимпиады: от результатов американского фигуриста Нейтана Чена до рекордов шведского конькобежца Нилса ван дер Пула.
Мировые рекорды
Нильс ван дер Пул, конькобежный спорт, 10 000м, мужчины
На момент финала в конькобежном спорте на дистанции 10 000м Нильс ван дер Пул уже выиграл олимпийское золото на 5000м. Шведский спортсмен решил на этом не останавливаться и пронесся 11 февраля с невероятным для 10 км временем 12:30,74. Таким образом 25-летний конькобежец улучшил собственный же мировой рекорд.
«Я более чем удовлетворен, – признал он после забега. – Это было моей главной целью, когда я начинал три года назад. Получилось гораздо лучше, чем я мог представить».
Сюзанне Схюлтинг, шорт-трек 1000м, женщины
Сюзанне Схюлтинг в Пекине равных не было. Голландка установила три олимпийских рекорда и стала мировой рекордсменкой. Исторический результат 1:26,514 она показала 11 февраля в четвертьфинале на дистанции 1000 метров, порадовав публику на Столичном крытом стадионе мировым рекордом.
«Я была по-настоящему рада, когда в четвертьфинале пробежала на мировой рекорд, – рассказала она после завоевания золотой медали вечером того же дня. – И сказала себе: «Черт возьми, мне еще бежать финал и потом финал». Впереди было еще два забега. После мирового рекорда я действительно в себя поверила. И была очень рада».
«Я концентрировалась на том, что надо делать, на своей технике и всем остальном. Это было безумие».
Олимпийские рекорды
Если вы ждали рекордов в Пекине, то могли и не покидать ледовые арены. Участники соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку массово принялись переписывать рекорды, и вот их полный перечень.
Конькобежный спорт
Ирен Вюст, Нидерланды, 1500м, женщины: 1:53,28
Ирен Схаутен, Нидерланды, 3000м, женщины, 3:56,93
Ирен Схаутен, Нидерланды, 5000м, женщины: 6:43,51
Япония, командная гонка, женщины: 2:53,61
Гао Тинъюй, Китай, 500м, мужчины: 34,32
Кьелд Нейс, Нидерланды, 1500м, мужчины: 1:43,21
Нильс ван дер Пул, Швеция, 10 000м, мужчины: 12:30,74
ROC, командная гонка, мужчины: 3:36,62
Шорт-трек
Сюзанне Схюлтинг, Нидерланды, 500м, женщины: 42.379
Сюзанне Схюлтинг, Нидерланды, 1000м, женщины: 1:26.514
Хван Дэ Хон, Южная Корея, 1000м, мужчины: 1:23.042
Шаоанг Лю, Венгрия, 1500м, мужчины: 2:09.213
Нидерланды, смешанная эстафета, 2:36.437
Нидерланды, эстафета 3000м, женщины: 4:03.409
Наивысшие результаты
Нейтан Чен, США, фигурное катание, индивидуальная короткая программа, мужчины
ISU не пользуется термином «рекорд мира», а употребляет сочетание «наивысший результат». Пускай. До 22-летнего Чена никто в мире не набирал 113,97 балла в индивидуальной короткой программе у мужчин.
Чен, который выиграл золото по итогам произвольной программы, остался доволен выступлением. Особенно на фоне неудачного проката в Пхенчхане-2018.
Суй Вэньцзин/Хань Цун, Китай, фигурное катание, парная короткая программа
Китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун – двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады. Они начали домашние Игры с того, что набрали 82,83 очка и побили рекорд в короткой программе.
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, Франция, фигурное катание, танцы на льду
Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон показали, почему они четырежды выигрывали чемпионат мира и остаются одними из лучших. Они показали самый высокий результат в истории ритм-танца – 90,83 балла.