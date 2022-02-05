Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине 6 февраля в 10.00 по московскому времени начнется мужской скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км коньковым стилем) в лыжных гонках. Для Александра Большунова и других лыжников команды ROC эта гонка станет первой на национальном стадионе в Чжанцзякоу. Отметим, что Большунов выйдет на эту дистанцию в статусе действующего чемпиона мира в скиатлоне. Также в гонке заявлены Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артем Мальцев, заменивший в последний момент Сергея Устюгова.

Победа Большунова год назад на ЧМ в Оберстдорфе получилась действительно феноменальной. Фактически оставшись в одиночку против превосходящих сил норвежцев, Александр совершенно не смутился и буквально разорвал лыжную армаду соперников на последних километрах. Тогда главный оппонент Йоханнес Клебо отстал до финишного ускорения и занял только четвертое место. А Большунов очередным спуртом оставил в створе не у дел Симона Хегстада Крюгера и Ханса Кристиана Холунда, завоевавших соответственно серебро и бронзу.

В первой половине нынешнего сезона Большунов не настолько подавляюще хорош, а Клебо, напротив, прибавил и показал на «Тур де Ски», что способен не только «рюкзачить» (то есть висеть за соперниками и ускоряться ближе к финишу), но и сам при необходимости в гонках с общего старта рвать группу и уходить в отрыв. Тем не менее, на олимпийской трассе шансы Александра довольно высоки. Поскольку из низкой влажности снег в Чжанцзякоу очень медленный, скольжение очень плохое.

Йоханнес Клебо в нынешнем сезоне стал еще быстрее Фото © 2021 Getty Images

Об этом говорил и тренер лыжной команды ROC Маркус Крамер и сами спортсмены. Ветер и морозная погода также добавляет сложности. Поэтому скиатлон должен получиться крайне сложным для участников, что на руку классным дистанционщикам, к коим и относится Большунов. Думается, так ему будет проще оторваться от Клебо. В противном случае на финише фаворитом автоматически станет более резкий норвежец

Вполне мог претендовать на медали и Устюгов, но его исключили из заявки на скиатлон из-за проблем со спиной, обострившихся после интенсивной тренировки. Сергея решили поберечь перед индивидуальным спринтом, который состоится 8 февраля. Впрочем, остальные лыжники ROC также способны претендовать на награды. Спицов едва не стал призером в скиатлоне на Играх 2018 года в Пхенчхане, а с тех пор еще подтянул классический ход. Червоткин также может блеснуть в контактной гонке, главное, сдерживать эмоции. Да и Мальцев в хороший день готов биться за высокие места. Что касается конкурентов, то они понесли серьезную потерю в лице олимпийского чемпиона в этой дисциплине Крюгера – из-за положительного теста на ковид он точно пропустить большую часть Олимпиаду, включая скиатлон. Тем не менее, вся норвежская сборная во главе с Клебо все равно выглядит грозно.

Лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

6 февраля, воскресенье

Мужчины. Скиатлон (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем). Начало в 10:00 (Первый канал)

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Более подробная информация о лыжниках команды ROC — здесь

Полное расписание и результаты соревнований по лыжным гонкам в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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