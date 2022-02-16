Пекин-2022 | Лыжные гонки. Мужчины. Клэбо приносит Норвегии золото в командном спринте, у сборной ROC - бронза 

В мужском командном спринте классическим стилем на соревнованиях по лыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине золотые медали, благодаря финишному рывку Йоханнеса Клэбо, завоевала команда Норвегии. Серебро - у лыжников из Финляндии. Спортсмены команды ROC Александр Большунов и Александр Терентьев финишировали третьими, уступив победителям меньше пяти секунд.

Очень нервно сложился соревновательный день для команды ROC. Два Александра с огромным трудом отобрались в финал – лишь с пятого места в своем забеге как лаки-лузеры. Первые три этапа второго полуфинального забега никто не стремился выйти вперед и взвинтить темп: Италия, Швеция и ROC были явными фаворитам и рассчитывали на своих финишеров, а остальные команды уступали им в классе. Возмутителями спокойствия стали китайцы: подопечные олимпийского чемпиона спринта в Ванкувере-2010 Никиты Крюкова вышли в лидеры после трех этапов. Уже на следующем отрезке дистанции случился драматичный для тандема ROC эпизод: Александр Терентьев упал. Большунову пришлось закрывать шестисекундный просвет от лидеров — потраченные на это силы могли бы пригодиться в финале. Заключительный этап продемонстрировал, что падение сказалось и на состоянии Терентьева: бронзовый призер олимпийского личного спринта не сумел выиграть финиш ни у одного из трех непосредственных конкурентов. Выручило команду ROC только то, что темп второго полуфинала оказался все-таки выше, чем у первого, и еще два дополнительных места в финале достались именно командам из него.

В это время главные предстартовые фавориты — норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клэбо отдыхали. В своем полуфинале (под номером один) они уверенно выиграли в противостоянии с командами Франции, Канады и Финляндии. Дополнительные минуты на восстановление сказались во второй половине финального забега на трассе в Чжанцзякоу.

На первых двух этапах финала отрывов не было: лыжники выжидали, кто из них совершит рывок. Первым к реализации плана «не привозить Клэбо на финиш» приступил Большунов. В длинный подъем на середине третьего полуторакилометрового отрезка он рванул мощными прыжками, однако соперники были начеку: Вальнес и швед Вильям Поромаа оперативно ликвидировали отрыв, неподалеку бежал и финн Ииво Нисканен. В планы Терентьева разрывать пелотон не входило: на четвертом этапе восемь из десяти представителей команд снова собрались в плотную группу. Такой расклад усыпил бдительность соперников ROC, и Большунов взвинтил скорость сразу после того, как принял эстафету на пятом этапе. Его заключительный отрезок был последним шансом создать отрыв от Норвегии, и Александр это прекрасно понимал. Однако многочисленные рывки на предыдущих стадиях и общая усталость Большунова привели к тому, что Вальнес и Нисканен не только не отстали на подъеме, но и предприняли собственную попытку отрыва.

К началу заключительного этапа спринтерской эстафеты расклад в борьбе за медали стал предельно ясен: Норвегия, ROC и Финляндия определяли порядок мест на пьедестале. Исход этого противостояния не стал сенсацией: Клэбо дождался последнего подъема, на пару секунд включил форсаж и обеспечил золото себе и Вальнесу. Терентьев до последнего боролся с Йони Мяки на финишной прямой, но финн, оставшийся в личном спринте на обидном четвертом месте, вовремя выпрыгнул из лыжни и опередил Александра. В итоге у команды ROC – лишь бронза.