Пекин-2022 | Лыжные гонки. Йохауг стала олимпийской чемпионкой в масс-старте, Сорина чуть-чуть не дотянула до медали

Лыжную программу Олимпийских играх в Пекине в воскресенье 20 февраля завершил масс-старт на 30 км свободным стилем у женщин. Победу праздновала норвежка Тереза Йохауг, серебро выиграла Джессика Диггинс из США, а бронзовую медаль завоевала Кертту Нисканен из Финляндии. Одна из главных героинь олимпийской команды ROC в Пекине Наталья Непряева сошла с дистанции, однако шансы на медаль сохранялись до самой финишной прямой благодаря Татьяне Сориной, занявшей итоговое пятое место место в марафоне.

Понятно, что на Непряеву, выигравшую на Играх в Пекине золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте, возлагались особые надежды. Чемпионка «Тур де Ски» и лидер Кубка мира нынешнего сезона здорово смотрелась в дистанционных гонках на Олимпиаде. И, как казалось, вполне могла рассчитывать на четвертую медаль. Но сильные мороз и ветер не позволили Непряевой проявить себя. Причем все стало ясно уже на первых километрах. На отметке 2,8 км Наталья занимала 13-е место почти в 30 секундах от лидера и шла тяжеловато. После чего приняла решение о прекращении борьбы. В принципе, все логично, сражаться за места во втором – третьем десятке в таких условиях было необязательно. Тем более, совсем скоро лыжниц ждут заключительные этапы Кубка мира, где Непряева претендует на победу в общем зачете.

Еще одна претендентка от ROC Анастасия Рыгалина также не смогла со старта выдержать ураганный темп Йохауг, но продержалась в группе преследовательниц заметно дольше. Только после трети дистанции Рыгалина начала терять контакт и постепенно отступать. В итоге, она выпала даже из топ-15, заняв в шести с лишним минутах от чемпионки лишь 17-е место. Зато Сорина и Мария Истомина продержались заметно дольше. Мария и вовсе приятно удивила, заняв девятое место.

От олимпийской чемпионки в эстафете Сориной ждали хорошего результата. И в общем-то дождались. Татьяна грамотно распределила силы, не бросилась изо всех сил за Йохауг, а спокойно, прикрывшись другими лыжницами от ветра, работала в компании еще нескольких преследовательниц квартета лидеров. Достаточно быстро, кстати, квартет начал разваливаться. Лыжницы из второй группы еще до экватора «съели» француженку Дельфин Клодель и начали приближаться к Эббе Андерссон.

Правда, шведка упиралась, разрыв периодически вновь возрастал. И только на последних километрах преимущество Эббы начало стремительно таять. Сорина к тому моменту шла седьмой – восьмой, но поняв, что медаль реальна, вспомнила о своих спринтерских навыках. Перед последним подъемом Татьяна выбралась на пятое место и перед поворотом на финишную прямую обошла Андерссон и достала Нисканен. Вот только на финальное ускорение сил ей уже не хватило.

Обидно, но в целом выступление лыжниц ROC в Пекине получилось весьма успешным – они выиграли по одной награде каждого достоинства, причем спустя 16 лет после триумфа в Турине завоевали золото в эстафете.