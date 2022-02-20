Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. Команда Ив Мюйрхед принесла Великобритании первое золото

В заключительном матче соревнований по керлингу на Олимпийских играх в Пекине сборная Великобритании обыграла в финале женского турнира спортсменок Японии - 10:3. Команда скипа Ив Мюйрхед (за нее также выступали Викки Райт, Дженнифер Доддс и Хейли Дафф) принесла Великобритании первую золотую медаль на нынешней Олимпиаде.

Напомним, что сборная Великобритании с огромным трудом пробилась в медальный раунд – лишь благодаря победе над командой ROC в заключительной встрече кругового турнира, и то по дополнительным показателям (в ее пользу оказалась точность постановочных бросков перед началом матчей). Однако в решающих матчах команда Ив Мюйрхед продемонстрировала керлинг высочайшего уровня. В ярком полуфинале в экстра-энде она смогла остановить олимпийских чемпионок 2018 года из Швеции. А сегодня в финальном матче очень убедительно переиграла японок.

Уже к середине игры преимущество сборной Великобритании было очень убедительным – 4:1 после пятого энда. А ключевым в матче оказался седьмой, в котором британки смогли взять сразу четыре камня. Неудачный бросок скипа сборной Японии Фуджисава Сацуки позволил Мюйрхед без особого труда выбить единственный камень соперниц из «дома» и сыграть энд на «плюс четыре». После этого счет стал 8:2 в пользу сборной Великобритании, и шансы японок вернуться в игру превратились в чисто теоретические. А когда Мюйрхед в девятом энде сумела взять еще два камня – финал досрочно завершился.

Спортсменки Великобритании стали олимпийскими чемпионками - впервые с 2002 года.