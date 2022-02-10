Пекин-2022 | Лыжные гонки. Непряева осталась в одной десятой секунды от бронзы

Победой норвежки Терезы Йохауг завершились соревнования на лыжной дистанции 10 километров классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла Кертту Нисканен из Финляндии, уступившая победительнице всего четыре десятых секунды. На третьем - еще одна представительница Финляндии Криста Пярмякоски, которая всего на одну десятую опередила лыжницу команды ROC Наталью Непряеву.

В драматичном противостоянии за золото совсем чуть-чуть не хватило финской лыжнице Кертту Нисканен до триумфа над Терезой Йохауг. В борьбе за бронзу отчаянное ускорение на последнем километре дистанции предприняла Наталья Непряева. Однако дотянуться до результата Кристы Пярмякоски серебряной медалистке скиатлона из команды ROC не удалось. У Йохауг вторая победа в Чжанцзякоу, Кертту Нисканен вырвалась вперед в семейном зачете (у ее младшего брата Ииво, напомним, бронза скиатлона), а Пярмякоски выигрывает медаль на третьих Олимпийских играх подряд (всего у Кристы их пять, и все — в разных дисциплинах).

Долгое время ориентиром для всех остальных спортсменок служили результаты Лилии Васильевой. Свою дебютную олимпийскую гонку 27-летняя спортсменка из команды ROC, стартовавшая под девятым номером, провела очень уверенно. Из числа не попавших в посев лыжниц быстрее Лилии, занявшей пятнадцатую строчку в итоговом протоколе, оказалась только Катерине Зауэрбрей из Германии. Одной из главных предстартовых претенденток на медаль — шведке Фриде Карлссон, Васильева уступила менее пяти секунд.

Набирает форму Юлия Ступак: сегодня она вошла в число шести спортсменок, уступивших чемпионке менее минуты. Залогом удачного выступления подопечной Маркуса Крамера стало грамотное распределение сил по дистанции: на отметке 3.6 км Ступак замыкала дюжину быстрейших, после первого пятикилометрового круга переместилась на восьмую позицию, а за полтора километра до финиша поднялась еще на одну ступеньку выше, где и осталась. Татьяна Сорина, до отсечки 6.8 км опережавшая партнершу по команде, заключительный отрезок дистанции прошла слабее, завершив гонку на десятом месте. От Ступак Сорина отстала почти на пятнадцать секунд.

Наталье Непряевой, стартовавшей под шестидесятым номером (позже остальных претенденток на медали), попасть в тройку сильнейших помешало быстрое начало. На самой первой отсечке преимущество лидера команды ROC над Нисканен, Сориной, Йохауг и Пярмякоски составляло более восьми секунд! Растраченных на первом круге сил Непряевой не хватило, когда было необходимо держать темп за три километра до финиша. Пярмякоски третью четверть дистанции пробежала быстрее — к отметке 8.6 ее преимущество в борьбе за бронзу составляло восемь секунд. Непряева выжала себя без остатка в концовке, но и этого не хватило. Нисканен и Йохауг преодолели 10 километров по схожему графику, но норвежка чуть меньше растеряла темп на заключительных двух километрах. В итоге - четыре десятых на финише в ее пользу.